Владимир Путин е приел в частен разговор възможността Украйна да получи гаранции за сигурност, аналогични на член 5 от договора за НАТО. Това съобщава The Washington Post, позовавайки се на източник, близък до преговорите. Информацията е цитирана от Meduza, която уточнява, че публично руският президент продължава да настоява на позициите на Кремъл за бъдещото устройство на Украйна.

Според публикацията Путин поставя условие на украинска територия да не бъдат разполагани войски на НАТО. Москва настоява и за отмяна на санкциите. В разглеждания вариант руските войски трябва да се оттеглят от границата след прекратяване на огъня, а при ново струпване на сили санкциите да бъдат възстановени. При ново руско настъпление се обсъжда възможност войски на НАТО да влязат в Украйна. Не е ясно дали Русия и Украйна са приели тези предложения.

Специалният пратеник на президента на САЩ Джаред Къшнър заяви, че Вашингтон е успял да убеди Русия да приеме идеята за гаранции за Украйна, основани на член 5. Володимир Зеленски обаче изрази съмнение, че Киев и САЩ влагат еднакъв смисъл в тази формулировка:

„Какво означава за мен член 5? Член 5 означава, че на ваша територия се намират определени сили на партньорите.“

Какво предвижда член 5

Член 5 установява принципа, че въоръжено нападение срещу един или повече членове на НАТО се разглежда като нападение срещу всички. Това създава задължение за помощ, но не определя предварително каква трябва да бъде тя.

Всяка държава сама решава какви действия смята за необходими. Те могат да включват въоръжена сила, но могат да бъдат и разузнавателна, логистична, политическа или друга подкрепа. Затова член 5 не означава автоматично, че всички съюзници ще изпратят войски и ще участват пряко във военни действия.

По време на изработването на договора в края на 40-те години европейските държави са искали по-конкретна гаранция за непосредствена американска военна помощ. Съединените щати са се противопоставили на автоматичен ангажимент, което е довело до по-гъвкавата формулировка на текста.

Членът е задействан само веднъж

Северноатлантическият договор е подписан на 4 април 1949 г. от 12 държави. НАТО задейства член 5 за първи и единствен път след терористичните атаки в САЩ на 11 септември 2001 г. Последвалата помощ включва мерки за въздушно наблюдение, охрана на американски обекти, обмен на разузнавателна информация и морско присъствие в Средиземно море, а не автоматично изпращане на всички съюзнически армии.

Разпоредбата има и географски ограничения. Тя се отнася основно до Европа и Северна Америка, както и до определени територии и райони северно от Тропика на Рака. Затова аржентинското нападение срещу британските Фолклендски острови през 1982 г. не е създало формално задължение за НАТО да се намеси.

За Украйна подобна гаранция би била отделно политическо и договорно споразумение, а не автоматично прилагане на член 5. Обсъждането ѝ е свързано с бъдещо примирие или мирен договор, но към момента няма публично обявено окончателно споразумение за съдържанието, участниците и начина на задействане на гаранцията.

Източници: meduza.io