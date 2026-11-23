Бедственото положение в част от община Козлодуй може да бъде удължено, тъй като концентрацията на хром във водата продължава да надвишава допустимите стойности. Вторият 30-дневен срок изтича на 25 ноември, когато в Козлодуй ще заседава Областният щаб и ще обсъди следващите мерки. Това съобщи за БТА областният управител на Враца Росен Михайлов.

„Има вероятност да се удължи, защото по данните, които имаме, както от извършените проби на Регионалната здравна инспекция, така и от техническата лаборатория на АЕЦ „Козлодуй“, нивата на хром във водата, черпена от шахтовите кладенци, са над допустимите по Наредба № 9“, посочи Михайлов.

Обсъжда се филтриращо съоръжение

На заседанието се очаква да бъде обсъдена и възможността към водопровода да бъде изградено филтриращо съоръжение. Интерес е заявила фирма, която твърди, че разполага с технология за пречистване на водата и отстраняване на излишния хром.

Паралелно с това през седмицата е организирана водолазна група, която поетапно ще почисти галериите в шахтовия кладенец. Очакването е това да увеличи количеството вода в него и да подпомогне нормализирането на водоснабдяването.

Осигуряват още минерална вода

От 30 октомври насам нивото на река Дунав при Козлодуй се е повишило със 274 сантиметра. Според областния управител това създава предпоставки да се повиши и водният стълб в шахтовите кладенци, което би могло да доведе до намаляване на концентрацията на хром.

За жителите вече са транспортирани около 400 000 литра минерална вода от складова база в село Пордим, област Плевен. Количествата са разпределени в 10-литрови туби и са предоставени на гражданите.

Обсъжда се доставката на още около 450 000 литра от складова база в Пловдив. За транспортирането им се търси съдействие от АЕЦ „Козлодуй“, като се очаква водата да бъде превозена с около 18-20 камиона.

Търсят се алтернативни водоизточници

Работи се и по осигуряването на допълнителни водоизточници. Разглежда се възможността кладенец № 6 да бъде разработен след промяна на статута на собствеността му. Проучва се и съседен водоизточник, който може да подпомогне водоснабдяването.

„Надявам се с повишаването на нивото на Дунав и с повишаването на нивото в кладенците концентрацията на хром да спадне и да се върнем към нормалното функциониране и водоснабдяване на Козлодуй“, каза Росен Михайлов. По думите му надеждата е това да стане през декември, когато при достигане на нормативните показатели бедственото положение ще може да бъде отменено.

Източници: bta.bg