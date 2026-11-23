Окръжният съд в Смолян наложи мярка „задържане под стража“ на Кирил Пенчев, обвиняем за убийството на Бойко Младенов в село Кочани, община Неделино. До решението се стигна, след като Пенчев за пореден път не се яви на насроченото заседание по делото.

Вместо това той изпратил незаверени документи с твърдение, че се лекува в болница. В съдебната зала било установено, че за оправдаване на отсъствието му на заседания през септември и октомври са използвани подправени документи и документи с невярно съдържание. Заради неявяването на обвиняемия и на последното заседание не е даден ход на делото.

„Обвиняемият е използвал подправени и документи с невярно съдържание и с неявяването си се опитва да избегне наказателно преследване“, заяви окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. ([]())

Обвинението е за убийство и закана

Кирил Пенчев е обвиняем за умишленото убийство на Бойко Младенов и за закана за убийство към съпругата на починалия. Според обвинителния акт през март 2024 г. Пенчев нанесъл на Младенов поредица смъртоносни удари с брадва по главата.

Младенов получил тежка черепно-мозъчна травма, включително счупвания на черепни кости, кръвоизливи и мозъчен оток. Той починал в болница. Минути след нападението Пенчев заплашил съпругата му, че ще я посече.

Следващото заседание е през декември

Определението на Окръжния съд в Смолян за задържането под стража подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок. Делото за убийството на Бойко Младенов е отложено за 14 декември.

Източници: bta.bg