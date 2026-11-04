Мерц: Европа трябва да има място на масата за мир в Украйна

Европа и Украйна трябва да участват пряко във всички разговори за прекратяване на войната, заяви германският канцлер Фридрих Мерц след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Берлин.

„Ако се обсъжда Украйна, тогава президентът на Украйна трябва да бъде на масата. От моя гледна точка е напълно неприемливо трети държави да обсъждат съдбата на Украйна, без самата Украйна да участва“, каза Мерц.

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Срещата в германската столица се проведе на фона на подновените усилия на администрацията на Доналд Тръмп за постигане на договорено прекратяване на пълномащабната война. Предвижда се американско посредничество в нов кръг разговори между Украйна и Русия в Абу Даби.

Критика към поканата за Путин

Мерц отправи остра критика и към решението руският президент Владимир Путин да бъде поканен на срещата на Г-20 през декември в Маями. Според германския канцлер подобен ход рискува да остави Украйна извън разговорите за бъдещето ѝ.

„Ако президентът Тръмп реши да покани руския президент, тогава Украйна трябва да бъде първата тема за обсъждане“, заяви Мерц. Той допълни, че Киев трябва да бъде представен, когато се обсъждат въпросите, които го засягат пряко.

Германският канцлер изрази позиция, че Европа също трябва да има място в процеса. Европейските лидери отдавна се опасяват, че евентуално споразумение между Вашингтон и Москва може да бъде постигнато без участието на европейските държави и при условия, които поставят Украйна в неизгодно положение.

Разговори за следвоенното възстановяване

Междувременно Европейската комисия трябва да проведе разговори с представители на САЩ, Украйна и ключови европейски съюзници за следвоенното възстановяване и икономическото бъдеще на Украйна.

Зеленски също настоя, че решенията за европейската перспектива на страната му не могат да бъдат взети единствено от САЩ и Русия. „САЩ и Русия, при цялото ми уважение към САЩ, не могат да решат дали Украйна ще стане член на Европейския съюз“, каза украинският президент. По думите му за това е необходима подкрепата на европейските държави.

Изявленията на Мерц и Зеленски очертаха обща позиция по един от ключовите въпроси около бъдещите преговори: всяко споразумение за войната и следвоенното устройство на Украйна трябва да бъде обсъждано с участието на Киев и Европа.

Източници: politico.eu