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Мерц: Европа трябва да има място на масата за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Мерц: Европа трябва да има място на масата за мир в Украйна

4 Ноември, 2026 06:15 533 12

  • фридрих мерц-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • мирни преговори

Германският канцлер определи като неприемливо съдбата на Украйна да се обсъжда без участието на Киев и европейските държави

Мерц: Европа трябва да има място на масата за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа и Украйна трябва да участват пряко във всички разговори за прекратяване на войната, заяви германският канцлер Фридрих Мерц след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Берлин.

„Ако се обсъжда Украйна, тогава президентът на Украйна трябва да бъде на масата. От моя гледна точка е напълно неприемливо трети държави да обсъждат съдбата на Украйна, без самата Украйна да участва“, каза Мерц.

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Срещата в германската столица се проведе на фона на подновените усилия на администрацията на Доналд Тръмп за постигане на договорено прекратяване на пълномащабната война. Предвижда се американско посредничество в нов кръг разговори между Украйна и Русия в Абу Даби.

Критика към поканата за Путин

Мерц отправи остра критика и към решението руският президент Владимир Путин да бъде поканен на срещата на Г-20 през декември в Маями. Според германския канцлер подобен ход рискува да остави Украйна извън разговорите за бъдещето ѝ.

„Ако президентът Тръмп реши да покани руския президент, тогава Украйна трябва да бъде първата тема за обсъждане“, заяви Мерц. Той допълни, че Киев трябва да бъде представен, когато се обсъждат въпросите, които го засягат пряко.

Германският канцлер изрази позиция, че Европа също трябва да има място в процеса. Европейските лидери отдавна се опасяват, че евентуално споразумение между Вашингтон и Москва може да бъде постигнато без участието на европейските държави и при условия, които поставят Украйна в неизгодно положение.

Разговори за следвоенното възстановяване

Междувременно Европейската комисия трябва да проведе разговори с представители на САЩ, Украйна и ключови европейски съюзници за следвоенното възстановяване и икономическото бъдеще на Украйна.

Зеленски също настоя, че решенията за европейската перспектива на страната му не могат да бъдат взети единствено от САЩ и Русия. „САЩ и Русия, при цялото ми уважение към САЩ, не могат да решат дали Украйна ще стане член на Европейския съюз“, каза украинският президент. По думите му за това е необходима подкрепата на европейските държави.

Изявленията на Мерц и Зеленски очертаха обща позиция по един от ключовите въпроси около бъдещите преговори: всяко споразумение за войната и следвоенното устройство на Украйна трябва да бъде обсъждано с участието на Киев и Европа.

Източници: politico.eu


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    ТОЧНО НА МАСАТА ... В СРЕБЪРНО БЛЮДО С ЧОЙ МЕЙ :)

    06:18 04.11.2026

  • 2 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    МЕРИ, БИТА КАРТА СТЕ !

    Коментиран от #8

    06:19 04.11.2026

  • 3 Лопата Орешник

    17 1 Отговор
    Ти не си Европа, бухъл! Ти си пътник! С рекордно ниско одобрение и затихващи функции, насочен към бунището на историята, ти нямаш място другаде освен в Хага, на подсъдимата скамейка!

    06:20 04.11.2026

  • 4 Иван

    8 1 Отговор
    Шмерц.

    06:21 04.11.2026

  • 5 Може Германия да е на масата

    13 2 Отговор
    Но без право на глас. Особенно след като разпали две ужасни войни с над 200 милиона жертви. Сега отново искат война и наливат милиарди в кървавия украински режим.

    06:23 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фен

    6 0 Отговор
    Какъв мир бе, нали либералната Секта искате война до край!?🤔

    06:29 04.11.2026

  • 8 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Мерца очаква да седи на масата на преговорите с останалите фашисти..... Но въпреки възрастта си все още не е разбрал, че руснаците ненавиждат фашистите и из ро ди те с къщи на ужасите....

    Коментиран от #11

    06:30 04.11.2026

  • 9 Млад еврас

    4 0 Отговор
    Даааа европа има място на масата, тя всъщност е десерта хахахаха.

    06:38 04.11.2026

  • 10 Мерц не знае ли още

    4 0 Отговор
    че украински преговарящи ще има? А нелегитимното таласъмче след като е в мобилизационна възраст мястото му е на фронта. Или ако кръшка, мястото му е в мазето на Азовците.

    И разбира се че Желаещите нямат място на масата, защото преговорите ще са мир, а не за продължаването на войната "до колкото е необходимо" и " до последния украинец".

    Коментиран от #12

    06:40 04.11.2026

  • 11 Къщи на ужасите е имало и в Германия

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Хитлер прави правителство на малцинството, забранява другите партии, хитлеристите бият, правят погроми и затварят в концлагери опозицията, като ги обвиняват, че са евреи или хомосексуалисти.

    06:43 04.11.2026

  • 12 Мерц

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мерц не знае ли още":

    Абе ще се съгласим на всичко ако трябва, но само Русия да се съгласи на замразено конфликтче!
    Иначе при стабилен мир и нормални отношения с Русия, какво ще стане с бизнеса НАТО, къде ще търсим друг враг в Европа?

    06:48 04.11.2026

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