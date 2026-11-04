Bloomberg: Демократите вземат контрол над Сената на САЩ

Демократите се очаква да спечелят най-малко 51 места в Сената на САЩ и да поемат контрола над горната камара на Конгреса, сочи оценка на Bloomberg. Прогнозата излиза на фона на поредица от победи на партията в щати, които доскоро се смятаха за сигурна територия на републиканците.

Републиканците започнаха изборния ден с 53 сенатори, докато демократите и двамата независими сенатори, които заседават с тях, имаха общо 47 места. За демократическо мнозинство беше необходима нетна печалба от четири места. Асошиейтед прес съобщи за победи на демократите в Северна Каролина, Тексас, Южна Каролина и Охайо. Джеймс Таларико спечели срещу Кен Пакстън в Тексас, Ани Андрюс победи Дарлайн Греъм в Южна Каролина, а Шеръд Браун се върна в Сената след успех срещу републиканеца Джон Хъстед в Охайо.

Демократите запазиха и ключови позиции. Джон Ософ беше преизбран в Джорджия, а Крис Папас спечели сенатските избори в Ню Хемпшир на мястото на оттеглящата се демократка Джийн Шахийн. Според Асошиейтед прес тези резултати поставят партията на прага на мнозинството, но част от състезанията все още не са окончателно приключили.

Какво означава прогнозата

Ако оценката на Bloomberg се потвърди, демократите ще получат контрол върху дневния ред на Сената и ще поемат председателствата на комисиите. Това ще им даде възможност да блокират или забавят инициативи на президента Доналд Тръмп, както и да засилят парламентарния контрол върху администрацията му.

Мнозинството от 51 места е достатъчно за самостоятелен контрол, тъй като вицепрезидентът Джей Ди Ванс може да даде решаващия глас при равенство в полза на републиканците. Асошиейтед прес определя 51 места като прага за демократите и 50 за републиканците при настоящото партийно разпределение.

„Южна Каролина, вие показахте на нацията какво е възможно“, заяви Ани Андрюс пред свои привърженици след победата си. Тя добави, че ще отстоява интересите на щата, дори когато това означава да не се съгласява с представители на собствената си партия.

Битката за Камарата остава нерешена

Американците гласуваха за всичките 435 места в Камарата на представителите, но изходът от борбата за мнозинство там все още не е окончателно определен. Демократите са спечелили няколко републикански места и се нуждаят от нетна печалба от три мандата, за да поемат контрола над долната камара.

Паралелно с изборите за Конгреса се провеждат и губернаторски избори в 36 щата. В Джорджия демократката Кийша Ланс Ботъмс спечели губернаторския пост за партията за първи път от 1998 г.

Броенето на гласовете продължава, а Асошиейтед прес уточнява, че не прави прогнози за контрола върху Конгреса и обявява победител едва когато вече няма реалистичен сценарий за промяна на резултата.

Източници: apnews.com