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Bloomberg: Демократите вземат контрол над Сената на САЩ
  Тема: Избори

Bloomberg: Демократите вземат контрол над Сената на САЩ

4 Ноември, 2026 06:34 1 759 33

  • междинни избори-
  • сенат на сащ-
  • демократи-
  • конгрес-
  • доналд тръмп

Партията се очаква да достигне най-малко 51 места след междинните избори. Броенето на гласовете продължава в няколко ключови щата

Bloomberg: Демократите вземат контрол над Сената на САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократите се очаква да спечелят най-малко 51 места в Сената на САЩ и да поемат контрола над горната камара на Конгреса, сочи оценка на Bloomberg. Прогнозата излиза на фона на поредица от победи на партията в щати, които доскоро се смятаха за сигурна територия на републиканците.

Републиканците започнаха изборния ден с 53 сенатори, докато демократите и двамата независими сенатори, които заседават с тях, имаха общо 47 места. За демократическо мнозинство беше необходима нетна печалба от четири места. Асошиейтед прес съобщи за победи на демократите в Северна Каролина, Тексас, Южна Каролина и Охайо. Джеймс Таларико спечели срещу Кен Пакстън в Тексас, Ани Андрюс победи Дарлайн Греъм в Южна Каролина, а Шеръд Браун се върна в Сената след успех срещу републиканеца Джон Хъстед в Охайо.

Демократите запазиха и ключови позиции. Джон Ософ беше преизбран в Джорджия, а Крис Папас спечели сенатските избори в Ню Хемпшир на мястото на оттеглящата се демократка Джийн Шахийн. Според Асошиейтед прес тези резултати поставят партията на прага на мнозинството, но част от състезанията все още не са окончателно приключили.

Какво означава прогнозата

Ако оценката на Bloomberg се потвърди, демократите ще получат контрол върху дневния ред на Сената и ще поемат председателствата на комисиите. Това ще им даде възможност да блокират или забавят инициативи на президента Доналд Тръмп, както и да засилят парламентарния контрол върху администрацията му.

Мнозинството от 51 места е достатъчно за самостоятелен контрол, тъй като вицепрезидентът Джей Ди Ванс може да даде решаващия глас при равенство в полза на републиканците. Асошиейтед прес определя 51 места като прага за демократите и 50 за републиканците при настоящото партийно разпределение.

„Южна Каролина, вие показахте на нацията какво е възможно“, заяви Ани Андрюс пред свои привърженици след победата си. Тя добави, че ще отстоява интересите на щата, дори когато това означава да не се съгласява с представители на собствената си партия.

Битката за Камарата остава нерешена

Американците гласуваха за всичките 435 места в Камарата на представителите, но изходът от борбата за мнозинство там все още не е окончателно определен. Демократите са спечелили няколко републикански места и се нуждаят от нетна печалба от три мандата, за да поемат контрола над долната камара.

Паралелно с изборите за Конгреса се провеждат и губернаторски избори в 36 щата. В Джорджия демократката Кийша Ланс Ботъмс спечели губернаторския пост за партията за първи път от 1998 г.

Броенето на гласовете продължава, а Асошиейтед прес уточнява, че не прави прогнози за контрола върху Конгреса и обявява победител едва когато вече няма реалистичен сценарий за промяна на резултата.

Източници: apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 10 Отговор
    Това е прекрасно.Демократите ще довършат САЩ.

    Коментиран от #4, #6, #24, #29

    06:40 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха така...

    8 2 Отговор
    Дончо ще бие ли пак по Иран а...?
    Загуби властта заради глупавото си решение...
    Никой не обича да плаща високи цени за чужди грешки...

    06:43 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 11 Отговор
    РИЖАВИЯ КЛОУН СИ ОТИВА, А СЛЕД НЕГО И ........................ БОТОКСОВОТО ДЖУДЖЕ ........................... ФАКТ .................... А СЛЕД ТЯХ ВОЕНОЛЮБЦИТЕ - ПИГИ И ЧОРАПА ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #8

    06:45 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тц, тц, тц!

    4 3 Отговор
    В Тексас да не са полудели? Хората бягаха там за да се спасят от мероприятията на ДП и ЛГБТ. Не мога да повярвам!

    06:53 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    7 4 Отговор
    Изпадна в транс. Доживяха войната.

    Коментиран от #28

    07:01 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тръмп е поредната

    3 7 Отговор
    лоша инвестиция на Путин.
    Останаха само Радев, Йотова и Лукашенко.

    07:05 04.11.2026

  • 14 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    2 1 Отговор
    РАНО РАНО
    ИЗПАДНАХА В ДЕЛИРИУМ.

    07:05 04.11.2026

  • 15 ТРЪМП НАШ

    1 2 Отговор
    ТРЪМП НАШ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РУСОФИЛКИТЕ
    ДНЕСКА ПАК ЩЕ РЕВАТ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    07:07 04.11.2026

  • 16 ПОДТИСНАТ ЖЪЛТОПАВЕТ

    2 1 Отговор
    Добре че поне у САЩ уж печелим.

    07:07 04.11.2026

  • 17 ЗЕЛЕНОТО И ТОЙ ПРАЗНУВАЛ

    4 0 Отговор
    Ударил и втора линия.

    07:08 04.11.2026

  • 18 Разбирач

    1 1 Отговор
    Отлични новини, с много голяма доза вероятност демократите ще възобновят финансирането за Украина. Вярно че ще дават дори не трохи, а трохички за възможностите си, но за братята украинци 1.5 милиарда $ военна помощ месечно са си значима помощ .

    Коментиран от #22, #23, #25

    07:09 04.11.2026

  • 19 ТАГАРЕВ БИЛ РАЗОПАКОВАЛ КУФРИТЕ

    2 0 Отговор
    Помислил си бил, че сега вече ще спечели войната в окраина.

    07:12 04.11.2026

  • 20 браво на янките

    1 1 Отговор
    За пореден път показват защо американците са велика нация.

    07:13 04.11.2026

  • 21 МНОГО ЖЪЛТОПАВЕТ СЕ НАДЯВА

    2 0 Отговор
    Да продължи да се храни с кражбите от войната на Зеленски.

    07:14 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Укрофоб

    0 0 Отговор
    Докато има говеда ще има и касапи.Дано докато почнат да перат пари и пълнят гушите на определини хора Осрайна бъде разпределена и разпродадена каквато е и целта на заниманието

    07:17 04.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Борис

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Може и така да е , но това ще стане много след като с вашата Рашка е приключено

    07:19 04.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ДЖЕЙ ДИ ВАНС

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    След две години аз ще мачкам антиамериканците в Америка.

    07:22 04.11.2026

  • 32 кой ти каза

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факрус":

    че не е в московията и не е руски?

    07:23 04.11.2026

  • 33 М да

    0 0 Отговор
    М да..... с путинския агент е свършено, това не е загуба а разгром.

    07:24 04.11.2026