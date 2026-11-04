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Туск предложи среща насаме с президента на Полша

Туск предложи среща насаме с президента на Полша

4 Ноември, 2026 06:09 501 6

  • доналд туск-
  • карол навроцки-
  • полша-
  • конституционен трибунал-
  • политическа криза

Премиерът заяви, че разговорът с Карол Навроцки трябва да доведе до трайно намаляване на напрежението около Конституционния трибунал

Туск предложи среща насаме с президента на Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск предложи среща насаме с президента Карол Навроцки през тази седмица, за да обсъдят как да бъде трайно намалено политическото напрежение в страната. Предложението е направено след заседание на Съвета за национална сигурност, посветено на сигурността на Полша и на конфликта около Конституционния трибунал.

„Предложих на президента да се срещнем насаме тази седмица, за да обсъдим как трайно да намалим това напрежение“, заяви Туск, цитиран от Интерия. Той подчерта, че целта не е „някой да триумфира или да унижава другия“.

Премиерът посочи, че разговорът трябва да се проведе без предварително публично обявяване, за да няма допълнителен медиен натиск. По думите му личен разговор в спокойна обстановка може да помогне за намиране на решение, въпреки че двамата с Навроцки вероятно ще запазят различията си по редица въпроси.

Спорът около Конституционния трибунал

Предложението идва на фона на най-сериозната ескалация в конфликта между правителството и президента от началото на мандата на Навроцки. В началото на заседанието на Съвета за национална сигурност президентът определи ситуацията като „сериозна конституционна криза“ и заяви, че има основания за най-тежки обвинения в незаконност срещу действията на кабинета.

Спорът се изостри след отстраняването на председателя на Конституционния трибунал Богдан Швентковски в края на октомври. Около сградата на съда във Варшава бяха организирани протести, а полицията беше привлечена за охрана на района.

Правителството на Туск твърди, че предприетите действия са необходими за възстановяване на независимостта на трибунала. Опозицията и президентският лагер ги определят като незаконен опит за овладяване на институцията. Спор има и около съдии, избрани от парламентарното мнозинство, чието встъпване в длъжност е блокирано след отказ на президента да положи клетва пред тях.

Сигнал за сътрудничество по въпросите на сигурността

На заседанието, проведено във Варшава на 3 ноември, са участвали президентът, премиерът, министри, парламентарни лидери и военни командири. Обсъждано е и възможното изграждане на постоянна американска военна база в Полша.

Туск заяви, че по въпросите на сигурността между основните държавни институции има широко съгласие. Той посочи като общ приоритет запазването и засилването на американското военно присъствие в Полша на фона на предупреждения за заплахи, свързани с политиката на Русия.

Премиерът определи началното изказване на Навроцки като ненужно конфронтационно, но заяви, че няма да отговаря с допълнителна ескалация. Засега не са обявени дата и място за срещата между двамата.

Източници: wydarzenia.interia.pl, polskieradio.pl, apnews.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ТАМ Е РАБОТАТА ЧЕ ТУСК ПОДПАЛИ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА В ПОЛША ...

    06:16 04.11.2026

  • 2 Европеец

    10 1 Отговор
    Интересно заглавие...... Насаме..... Тоя Туск бил голям "демократ"...... но от далече му личи, че си е чист фашист...

    Коментиран от #5

    06:16 04.11.2026

  • 3 Иван

    7 1 Отговор
    Туск смърди на масонско ложе.

    06:19 04.11.2026

  • 4 Право

    2 5 Отговор
    В България няма опасност от преврат, защото нямаме президент.

    06:19 04.11.2026

  • 5 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Ще го заплашва с Мосад, ЦРУ и Синагогата.

    06:20 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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