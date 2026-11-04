The Wall Street Journal: Войната с Иран заплашва мнозинството на Тръмп в Конгреса

Войната с Иран може да се окаже основната причина за загуба на републиканското мнозинство в Конгреса на Съединените щати. Това е оценката на поддръжници на Доналд Тръмп, цитирани от The Wall Street Journal. Според източници, близки до президента, продължаващият конфликт вече е сред най-сериозните политически проблеми за Белия дом.

Военните действия, започнали в края на февруари, навлязоха в деветия си месец. Част от служителите в администрацията и републикански активисти смятат, че решението за започване на войната е било грешка. По думите им изборният резултат можеше да бъде различен, ако конфликтът беше приключил няколко месеца по-рано.

Последиците от войната се усещат най-силно през цените на енергоносителите. Нарушенията в доставките и напрежението около Ормузкия проток доведоха до поскъпване на петрола, бензина и дизела. Асошиейтед прес определи високите разходи за живот и войната с Иран като две от основните теми, които натежаха върху републиканските кандидати в междинния вот.

Обвинения в Белия дом

В администрацията е започнала размяна на обвинения за политическите и икономическите последици от конфликта. Според публикацията на The Wall Street Journal някои представители се опитват да прехвърлят отговорността за продължителността на войната и за поскъпването на горивата.

Част от съветниците на президента допускат, че след изясняване на ситуацията около войната Тръмп може да предприеме кадрови промени. Паралелно с това негови съветници, както в администрацията, така и извън нея, предупреждават, че конфликтът вече ще бъде неразделна част от оценката за политическото му наследство.

Войната има и висока финансова цена. По данни на Асошиейтед прес разходите на Съединените щати за конфликта са достигнали приблизително 47,1 милиарда долара към средата на октомври. Агенцията посочи, че продължаващите бойни действия и отражението им върху енергийния пазар могат да навредят на републиканците в изборите.

Войната като изборен риск

Политическият риск беше признат и от Лара Тръмп, снаха на президента и бивш съпредседател на Националния комитет на Републиканската партия. Попитана дали конфликтът може да навреди на партията, тя отговори:

„Това може да му струва тези междинни избори.“

Изказването ѝ беше излъчено от Си Ен Ен на 1 октомври.

Тръмп защитава военната операция с аргумента, че целта е Иран да бъде спрян да се сдобие с ядрено оръжие. В същото време президентът не успя да сложи край на конфликта преди гласуването, въпреки че многократно прогнозираше бърз изход от войната.

Междинните избори се проведоха на 3 ноември, като контролът над Камарата на представителите и Сената остана зависим от преброяването на гласовете в редица оспорвани щати. Независимо от окончателния резултат, войната с Иран вече се превърна в централна част от политическата оценка за втория мандат на Тръмп.

Източници: wsj.com, apnews.com, prod.transcripts.cnn.com