Майк Джонсън обеща на републиканците победа през 2028 г

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън обеща на републиканците, че ще си върнат контрола над долната камара през 2028 г. По време на събитие пред свои привърженици в Луизиана той заяви, че партията няма да бъде спряна от резултата на един-единствен изборен цикъл.

„Републиканците няма да бъдат спрени от резултата на един-единствен избор. Всъщност ще удвоим усилията си, ще продължим да прокарваме нашата разумна програма и визията си да направим Америка отново велика. А през 2028 г. ще си върнем Камарата и ще довършим започнатото“, каза Джонсън.

Изявлението му идва след междинните избори, които промениха съотношението на силите във Вашингтон. Демократическата партия си върна контрола над Сената, а Джеймс Таларико победи републиканеца Кен Пакстън в Тексас. Така Таларико ще стане първият демократ, избран за сенатор от щата след повече от три десетилетия. Последният демократ, спечелил мястото преди него, е Лойд Бентсън през 1988 г.

Камарата остава без окончателен резултат

Контролът над Камарата на представителите все още не е официално определен. Според Асошиейтед прес демократите са спечелили най-малко седем места, но за мнозинство са нужни 218 представители. Агенцията посочи, че ще обяви победителя едва когато една от двете партии достигне този праг.

Повечето прогнози преди и в началото на изборната нощ сочеха към демократическа победа в Камарата. Decision Desk HQ оценяваше вероятността демократите да поемат контрола на 84 процента и прогнозираше около 241 места за партията, но това остава прогноза, а не окончателен резултат.

Майк Джонсън се очаква да запази собственото си място от Луизиана, но при демократическо мнозинство няма да остане председател на Камарата. Хаким Джефрис, лидерът на демократите в долната камара, е подготвял дневен ред за първите 100 дни на новия Конгрес и е сочен като вероятен наследник на Джонсън.

Загубата в Тексас засили натиска върху републиканците

Победата на Таларико е особено значима, защото Тексас е сред най-сигурните републикански щати. В кампанията за Пакстън се включиха Доналд Тръмп и други влиятелни фигури от партията, но това не беше достатъчно за запазването на сенаторското място.

Асошиейтед прес определи резултата като първа демократическа победа на щатско ниво в Тексас от повече от 30 години. Новото разпределение на силите в Сената ще ограничи възможността на Тръмп да прокарва законодателната си програма без подкрепа от демократите и ще даде на опозицията контрол върху ключови разследвания и парламентарен надзор.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com