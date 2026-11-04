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Майк Джонсън обеща на републиканците победа през 2028 г
  Тема: Избори

Майк Джонсън обеща на републиканците победа през 2028 г

4 Ноември, 2026 06:51 2 102 22

  • майк джонсън-
  • републиканци-
  • демократи-
  • камара на представителите-
  • сенат

Председателят на Камарата заяви, че партията ще си върне долната камара, докато демократите поеха контрола над Сената. Резултатът за Камарата все още не е официално обявен

Майк Джонсън обеща на републиканците победа през 2028 г - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън обеща на републиканците, че ще си върнат контрола над долната камара през 2028 г. По време на събитие пред свои привърженици в Луизиана той заяви, че партията няма да бъде спряна от резултата на един-единствен изборен цикъл.

„Републиканците няма да бъдат спрени от резултата на един-единствен избор. Всъщност ще удвоим усилията си, ще продължим да прокарваме нашата разумна програма и визията си да направим Америка отново велика. А през 2028 г. ще си върнем Камарата и ще довършим започнатото“, каза Джонсън.

Изявлението му идва след междинните избори, които промениха съотношението на силите във Вашингтон. Демократическата партия си върна контрола над Сената, а Джеймс Таларико победи републиканеца Кен Пакстън в Тексас. Така Таларико ще стане първият демократ, избран за сенатор от щата след повече от три десетилетия. Последният демократ, спечелил мястото преди него, е Лойд Бентсън през 1988 г.

Камарата остава без окончателен резултат

Контролът над Камарата на представителите все още не е официално определен. Според Асошиейтед прес демократите са спечелили най-малко седем места, но за мнозинство са нужни 218 представители. Агенцията посочи, че ще обяви победителя едва когато една от двете партии достигне този праг.

Повечето прогнози преди и в началото на изборната нощ сочеха към демократическа победа в Камарата. Decision Desk HQ оценяваше вероятността демократите да поемат контрола на 84 процента и прогнозираше около 241 места за партията, но това остава прогноза, а не окончателен резултат.

Майк Джонсън се очаква да запази собственото си място от Луизиана, но при демократическо мнозинство няма да остане председател на Камарата. Хаким Джефрис, лидерът на демократите в долната камара, е подготвял дневен ред за първите 100 дни на новия Конгрес и е сочен като вероятен наследник на Джонсън.

Загубата в Тексас засили натиска върху републиканците

Победата на Таларико е особено значима, защото Тексас е сред най-сигурните републикански щати. В кампанията за Пакстън се включиха Доналд Тръмп и други влиятелни фигури от партията, но това не беше достатъчно за запазването на сенаторското място.

Асошиейтед прес определи резултата като първа демократическа победа на щатско ниво в Тексас от повече от 30 години. Новото разпределение на силите в Сената ще ограничи възможността на Тръмп да прокарва законодателната си програма без подкрепа от демократите и ще даде на опозицията контрол върху ключови разследвания и парламентарен надзор.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    4 8 Отговор
    Че у Тексас ще набутат толкова много нелегални.

    06:59 04.11.2026

  • 2 Кремълски Бот

    4 5 Отговор
    Путин помогна ли
    На Агент Краснов ?

    07:04 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 така е

    5 1 Отговор
    Американците ще се оправят. А българите кога ще се оправим? Никога.

    Коментиран от #14

    07:08 04.11.2026

  • 5 Тръмп е поредната

    8 6 Отговор
    лоша инвестиция на Путин.
    Останаха само Радев, Йотова и Лукашенко.

    07:09 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    3 4 Отговор
    Не разбират, че има още мноого модерна изтече следващите две години.

    Коментиран от #19

    07:18 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Работата отива

    5 3 Отговор
    към трета партия през 2028! И май това беше целта на Тръмп.
    Плюс изтегляне базите от Близкия Изток
    Озаптяване на Израел.
    Докарване традиционните медии до самоубийство и никой да не им вярва.
    Връщане към истинската Биология
    Закриване на Зелените Сделки
    И разчистване на урсуладжийството в Европа

    Исвършено по тежък, прикрит, но единствено възможен начин.

    Коментиран от #15, #18, #20

    07:24 04.11.2026

  • 11 Майк Джонсън

    6 1 Отговор
    Ще ви купя колело, ама друг път.

    07:29 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ТОЯ ВЕЧЕ Е УВОЛНЕН

    1 1 Отговор
    МАГА МАЙК

    КАКТО МУ ВИКАТ

    ВЕЧЕ НЯМА ДА РАЗПРОСТРАНЯВА

    ЛЪЖИТЕ НА ТРЪМП.

    07:47 04.11.2026

  • 14 Алеко

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "така е":

    Когато изгоним мунчовщината от политиката.

    07:49 04.11.2026

  • 15 Затова и изигра театъра

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Работата отива":

    с уж изгонването на най-читавите, за да ги опази и не стане както с Чарли Кърк
    Тулси, Маси, Марджарет, Такър, Кендис Оуенс...и др.
    Вече организират нова партия, защото тия двете са вече прогнили и гноясали.

    07:52 04.11.2026

  • 16 Колю пyйката

    1 0 Отговор
    Победа, ама утриии!

    07:54 04.11.2026

  • 17 Когато Тръмп ще е потеглил

    1 1 Отговор
    към вечните ловни полета, а Джейми с вълшебното фенерче си Ванс ще е подсъдим за корупция и диверсия в полза на Москва.

    08:01 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Верно е, жълтопаветните възрожденци

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    не се сещат защо Коцето ги стоварваше с автобуси на паветата

    08:06 04.11.2026

  • 20 Че кой ти пречи

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Работата отива":

    на развинтеното въображение?
    Несе отказвай.

    08:08 04.11.2026

  • 21 Да припомним на Майк Джонсън

    1 0 Отговор
    мъдрата арабска народна поговорка, която гласи:

    " През 2028 г. я камилата, я камиларя! "

    08:27 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.