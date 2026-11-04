Майк Джонсън обеща на републиканците победа през 2028 г

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън обеща на републиканците, че ще си върнат контрола над долната камара през 2028 г. По време на събитие пред свои привърженици в Луизиана той заяви, че партията няма да бъде спряна от резултата на един-единствен изборен цикъл.
„Републиканците няма да бъдат спрени от резултата на един-единствен избор. Всъщност ще удвоим усилията си, ще продължим да прокарваме нашата разумна програма и визията си да направим Америка отново велика. А през 2028 г. ще си върнем Камарата и ще довършим започнатото“, каза Джонсън.
Изявлението му идва след междинните избори, които промениха съотношението на силите във Вашингтон. Демократическата партия си върна контрола над Сената, а Джеймс Таларико победи републиканеца Кен Пакстън в Тексас. Така Таларико ще стане първият демократ, избран за сенатор от щата след повече от три десетилетия. Последният демократ, спечелил мястото преди него, е Лойд Бентсън през 1988 г.
Камарата остава без окончателен резултат
Контролът над Камарата на представителите все още не е официално определен. Според Асошиейтед прес демократите са спечелили най-малко седем места, но за мнозинство са нужни 218 представители. Агенцията посочи, че ще обяви победителя едва когато една от двете партии достигне този праг.
Повечето прогнози преди и в началото на изборната нощ сочеха към демократическа победа в Камарата. Decision Desk HQ оценяваше вероятността демократите да поемат контрола на 84 процента и прогнозираше около 241 места за партията, но това остава прогноза, а не окончателен резултат.
Майк Джонсън се очаква да запази собственото си място от Луизиана, но при демократическо мнозинство няма да остане председател на Камарата. Хаким Джефрис, лидерът на демократите в долната камара, е подготвял дневен ред за първите 100 дни на новия Конгрес и е сочен като вероятен наследник на Джонсън.
Загубата в Тексас засили натиска върху републиканците
Победата на Таларико е особено значима, защото Тексас е сред най-сигурните републикански щати. В кампанията за Пакстън се включиха Доналд Тръмп и други влиятелни фигури от партията, но това не беше достатъчно за запазването на сенаторското място.
Асошиейтед прес определи резултата като първа демократическа победа на щатско ниво в Тексас от повече от 30 години. Новото разпределение на силите в Сената ще ограничи възможността на Тръмп да прокарва законодателната си програма без подкрепа от демократите и ще даде на опозицията контрол върху ключови разследвания и парламентарен надзор.
Източници: apnews.com, washingtonpost.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
06:59 04.11.2026
2 Кремълски Бот
На Агент Краснов ?
07:04 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 така е
Коментиран от #14
07:08 04.11.2026
5 Тръмп е поредната
Останаха само Радев, Йотова и Лукашенко.
07:09 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #19
07:18 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Работата отива
Плюс изтегляне базите от Близкия Изток
Озаптяване на Израел.
Докарване традиционните медии до самоубийство и никой да не им вярва.
Връщане към истинската Биология
Закриване на Зелените Сделки
И разчистване на урсуладжийството в Европа
Исвършено по тежък, прикрит, но единствено възможен начин.
Коментиран от #15, #18, #20
07:24 04.11.2026
11 Майк Джонсън
07:29 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ТОЯ ВЕЧЕ Е УВОЛНЕН
КАКТО МУ ВИКАТ
ВЕЧЕ НЯМА ДА РАЗПРОСТРАНЯВА
ЛЪЖИТЕ НА ТРЪМП.
07:47 04.11.2026
14 Алеко
До коментар #4 от "така е":Когато изгоним мунчовщината от политиката.
07:49 04.11.2026
15 Затова и изигра театъра
До коментар #10 от "Работата отива":с уж изгонването на най-читавите, за да ги опази и не стане както с Чарли Кърк
Тулси, Маси, Марджарет, Такър, Кендис Оуенс...и др.
Вече организират нова партия, защото тия двете са вече прогнили и гноясали.
07:52 04.11.2026
16 Колю пyйката
07:54 04.11.2026
17 Когато Тръмп ще е потеглил
08:01 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Верно е, жълтопаветните възрожденци
До коментар #8 от "ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":не се сещат защо Коцето ги стоварваше с автобуси на паветата
08:06 04.11.2026
20 Че кой ти пречи
До коментар #10 от "Работата отива":на развинтеното въображение?
Несе отказвай.
08:08 04.11.2026
21 Да припомним на Майк Джонсън
" През 2028 г. я камилата, я камиларя! "
08:27 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.