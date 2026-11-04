Ханзи Флик след 3:0 над Астън Вила: Беше важно да се защитаваме заедно

Ханзи Флик определи като много важно представянето на Барселона в защита при победата с 3:0 над Астън Вила в четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Каталунците стигнаха до успеха с голове на Ламин Ямал и Рафиня, а германският треньор обърна специално внимание на колективната работа и младите футболисти.

„Беше важно да се защитаваме заедно и да останем компактни. Защитата беше на фантастично ниво, както и Жоан Гарсия. Когато виждам как младите играчи се представят на такова ниво в Шампионската лига, това ме прави много щастлив“, заяви Флик след срещата.

Барселона поведе още в седмата минута, когато Ламин Ямал се възползва от грешка при изнасянето на топката от страна на Астън Вила и отправи точен удар в далечния ъгъл. Рафиня удвои преднината в 52-рата минута с удар, който рикошира в защитник на английския тим.

Бразилецът оформи крайния резултат 12 минути по-късно след подаване на Жоао Кансело. С двата си гола Рафиня изравни постижението на Роналдиньо от 94 попадения за Барселона. Жоан Гарсия също имаше важна роля, след като направи няколко решаващи спасявания през първото полувреме.

Победата донесе на Барселона девет точки от четири мача в турнира. Астън Вила, който спечели първите си три срещи, допусна първо поражение в основната фаза.

Единственото притеснение за домакините беше свързано с Родри. Халфът беше заменен на почивката, а на негово място се появи Марс Бернал.

„Той усети лек дискомфорт. Ще трябва да изчакаме, за да го оценим“, каза Флик. Треньорът допълни, че Бернал се представя много силно всеки път, когато получи възможност да играе, а смените на Брайън Фариняс и Рафиня са били свързани с натоварването и необходимостта от почивка.

Мачът премина под знака на трагичната смърт на футболиста на Тенерифе Хесус де Мигел, който е починал след тежък сблъсък по време на двубой срещу Андора. Преди началото на срещата в Барселона не прозвуча обичайният химн на Шампионската лига в знак на почит.

Рафиня, който отбеляза два гола, отказа да говори подробно за футболната страна на мача. „Днес не е добър ден да говорим за футбол“, заяви бразилецът, като изпрати сили на семейството на де Мигел.

Флик каза, че случилото се в Тенерифе е засегнало дълбоко Рафиня и целия отбор.

Следващият мач на Барселона е гостуване на Атлетико Мадрид на 8 ноември в испанското първенство.