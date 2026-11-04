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Синя вълна в САЩ: къде са ключовите победи на демократите
  Тема: Избори

Синя вълна в САЩ: къде са ключовите победи на демократите

4 Ноември, 2026 06:27 1 056 15

  • междинни избори-
  • демократи-
  • републиканци-
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  • конгрес на сащ

Демократите спечелиха четири сенаторски места и редица решаващи битки за Камарата на представителите. Контролът над Конгреса все още не беше официално обявен

Синя вълна в САЩ: къде са ключовите победи на демократите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократите нанесоха тежък удар на Републиканската партия на междинните избори в САЩ и се приближиха до поемането на контрола над двете камари на Конгреса. Партията спечели четири сенаторски места, държани от републиканци, както и шест ключови битки за Камарата на представителите.

Изборите се превърнаха в своеобразен референдум за втория мандат на президента Доналд Тръмп. Високите цени, войната с Иран и недоволството от управлението се оказаха сред водещите теми за гласоподавателите. Според проучването на Associated Press около шест от десет избиратели не одобряват работата на президента, а близо 70% искат Конгресът да осигурява повече контрол върху изпълнителната власт.

Пробиви в традиционно републикански щати

Най-големите изненади дойдоха от Тексас и Южна Каролина. Демократът Джеймс Таларико победи републиканеца Кен Пакстън в Тексас, а педиатърката Ани Андрюс спечели срещу Дарлайн Греъм в Южна Каролина. Победата на Андрюс е особено значима, тъй като щатът не беше избирал демократ за Сената от 1998 г.

В Охайо бившият сенатор Шеръд Браун отстрани назначения републикански сенатор Джон Хъстед. Бившият губернатор на Северна Каролина Рой Купър също спечели сенаторската надпревара и осигури на демократите още едно от необходимите места.

Партията запази и важни позиции. Сенаторът Джон Ософ беше преизбран в Джорджия, въпреки че републиканците разглеждаха щата като една от най-добрите си възможности за пробив. В Ню Хемпшър демократът Крис Папас победи бившия сенатор Джон Сунуну и ще замени оттеглящата се сенаторка Жан Шахийн.

Републикански загуби в Камарата

В Камарата на представителите демократите победиха шестима републиканци в конкурентни райони. Том Кийн-младши загуби в Ню Джърси, а Райън Макензи, Скот Пери и Роб Брезнахан бяха отстранени в Пенсилвания. Демократите спечелиха и открити места в Северна Каролина и Кентъки.

Републиканците започнаха изборната нощ с крехко мнозинство. Демократите се нуждаеха от нетна печалба на три места, за да поемат контрола над Камарата, докато резултатите от още редица райони оставаха в процес на преброяване.

Победи и при губернаторите

Синята вълна се разля и в губернаторските избори. Джина Хинохоса победи републиканския губернатор на Тексас Грег Абът, а демократката Ейми Актън спечели срещу Вивек Рамасвами в Охайо. Кийша Ланс Ботъмс спечели в Джорджия и стана първата чернокожа жена, избрана за губернатор на американски щат.

Демократите преизбраха и губернаторите Джош Шапиро в Пенсилвания, Уес Мур в Мериленд, Джей Би Прицкър в Илинойс, Маура Хийли в Масачузетс и Кати Хочул в Ню Йорк. Резултатите увеличават натиска върху Тръмп и ограничават възможността му да прокарва законодателната си програма без съпротива.

„Всичко зависи от мобилизацията. Ако изкараме нашите избиратели, ще спечелим“, заяви председателят на Републиканския национален комитет Джо Грутърс преди обявяването на окончателните резултати.

Контролът над Сената и Камарата все още трябваше да бъде потвърден официално, но победите в Тексас, Южна Каролина, Охайо и Северна Каролина поставиха демократите на крачка от мнозинство и в двете камари.

Източници: apnews.com, rollcall.com


САЩ
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    10 5 Отговор
    "Тръмп е за затвора"

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  • 2 Иван

    0 0 Отговор
    Мешията предварително знае резултата.

    06:35 04.11.2026

  • 3 Гойко Митич

    0 2 Отговор
    Произнася се Дарлейн Грам! НЕГРАМОТНИЦИ!!!

    Коментиран от #11

    06:35 04.11.2026

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    Рижия агент краснов е пътник .

    Ще бяга в раша

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  • 5 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
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  • 6 Ний ша Ва упрайм

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  • 9 Любопитство уби котката още 1 вия живот

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  • 10 Фен

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    0 0 Отговор

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  • 13 Търновец

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  • 14 Реалист

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