Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Четири танкера са ударени от мини край Ормуз
  Тема: Иранската криза

Техеран: Четири танкера са ударени от мини край Ормуз

4 Ноември, 2026 06:06 647 1

  • иран-
  • ормузки проток-
  • танкери-
  • морски мини-
  • корпус на стражите

Корпусът на стражите съобщи, че други два плавателни съда са били спрени

Техеран: Четири танкера са ударени от мини край Ормуз - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четири петролни танкера са попаднали на морски мини край Ормузкия проток и са обхванати от пламъци, твърди Корпусът на стражите на ислямската революция. Информацията беше разпространена от иранската агенция Мехр, която се позова на военното формирование.

Според иранското съобщение плавателните съдове са се опитали да преминат през ограничена зона южно от протока. „Четири танкера, нарушили забраната, които се опитаха да преминат през ограничената зона южно от Ормузкия проток, удариха морски мини и бяха унищожени. В момента са обхванати от пламъци“, се казва в изявлението.

Корпусът на стражите твърди още, че два други плавателни съда са били спрени и задържани. Не са посочени имената, флаговете или международните номера на танкерите. Липсва и информация за броя и състоянието на екипажите.

На 30 октомври Ройтерс съобщи за сходно изявление на военноморските сили на Корпуса на стражите, според което четири танкера са се взривили и са се запалили при опит да използват маршрути, определени от Иран като неразрешени.

В същия ден Британската служба за морски търговски операции съобщи за танкер, ударен от неизвестен снаряд при излизане от протока. Екипажът е бил в безопасност, а не е имало данни за замърсяване.

На 3 ноември Корпусът на стражите съобщи и за три други танкера, които според него са ударили мини по неразрешен маршрут. Морското издание „Сийтрейд Маритайм“ отбеляза, че нито едно от тези твърдения не е било независимо потвърдено и че Иран не е назовал конкретните кораби.

Напрежението около протока продължава

Ормузкият проток е ключов маршрут за превоза на петрол от Персийския залив. През последните месеци Иран въведе ограничения за корабоплаването и предупреди, че плавателни съдове, които използват маршрути без разрешение, могат да бъдат спрени или атакувани.

Източници: apnews.com, al-monitor.com, seatrade-maritime.com


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А, Тръмп нали каза,

    1 0 Отговор
    че е отворил Ормуския?
    Пак ли е излъгал?

    06:28 04.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания