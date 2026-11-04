Техеран: Четири танкера са ударени от мини край Ормуз

Четири петролни танкера са попаднали на морски мини край Ормузкия проток и са обхванати от пламъци, твърди Корпусът на стражите на ислямската революция. Информацията беше разпространена от иранската агенция Мехр, която се позова на военното формирование.

Според иранското съобщение плавателните съдове са се опитали да преминат през ограничена зона южно от протока. „Четири танкера, нарушили забраната, които се опитаха да преминат през ограничената зона южно от Ормузкия проток, удариха морски мини и бяха унищожени. В момента са обхванати от пламъци“, се казва в изявлението.

Корпусът на стражите твърди още, че два други плавателни съда са били спрени и задържани. Не са посочени имената, флаговете или международните номера на танкерите. Липсва и информация за броя и състоянието на екипажите.

На 30 октомври Ройтерс съобщи за сходно изявление на военноморските сили на Корпуса на стражите, според което четири танкера са се взривили и са се запалили при опит да използват маршрути, определени от Иран като неразрешени.

В същия ден Британската служба за морски търговски операции съобщи за танкер, ударен от неизвестен снаряд при излизане от протока. Екипажът е бил в безопасност, а не е имало данни за замърсяване.

На 3 ноември Корпусът на стражите съобщи и за три други танкера, които според него са ударили мини по неразрешен маршрут. Морското издание „Сийтрейд Маритайм“ отбеляза, че нито едно от тези твърдения не е било независимо потвърдено и че Иран не е назовал конкретните кораби.

Напрежението около протока продължава

Ормузкият проток е ключов маршрут за превоза на петрол от Персийския залив. През последните месеци Иран въведе ограничения за корабоплаването и предупреди, че плавателни съдове, които използват маршрути без разрешение, могат да бъдат спрени или атакувани.

Източници: apnews.com, al-monitor.com, seatrade-maritime.com