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Украйна атакува руската ракетна индустрия заради недостига си на боеприпаси
  Тема: Украйна

Украйна атакува руската ракетна индустрия заради недостига си на боеприпаси

4 Ноември, 2026 06:17 694 5

  • украйна-
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  • ракетна индустрия-
  • въздушна отбрана-
  • войната в украйна

Киев насочва далекобойни оръжия към предприятия, произвеждащи ракети и ракетно гориво. Европейската помощ подпомага украинското производство, но не решава проблема с недостига на прехващачи

Украйна атакува руската ракетна индустрия заради недостига си на боеприпаси - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна променя част от подхода си към руските ракетни атаки, като насочва далекобойни удари към предприятията, които произвеждат ракети и компоненти за тях. Причината е недостигът на боеприпаси за украинската противовъздушна отбрана, който затруднява защитата срещу руските балистични и крилати ракети.

Според германското издание „Шпигел“ украинските сили вече са постигнали няколко попадения по руски оръжейни предприятия, включително с помощта на европейска подкрепа. Материалът посочва, че стратегията цели да затрудни производството на оръжията, използвани при ударите срещу украински градове и инфраструктура.

Удар по завод за ракетно гориво

Сред последните потвърдени цели е Каменският химически комбинат в Ростовска област. Президентът Володимир Зеленски заяви, че предприятието, свързано с производството на ракети, е било поразено. По данни на украинската страна атаката е извършена с комбинация от дронове и крилати ракети „Нептун“.

Каменският комбинат произвежда твърдо ракетно гориво за различни руски ракети и авиационни боеприпаси. Предприятието се намира на около 15 километра от границата с Украйна и е под санкции на Европейския съюз, Великобритания и Съединените щати заради ролята му в руската военна промишленост.

Седем предприятия са били поразени през октомври

Украинското министерство на отбраната съобщи, че през октомври са били поразени най-малко 30 цели на руска територия. Сред тях са седем предприятия и обекти от военно-промишления и ракетно-космическия комплекс, три военни летища, радиолокационни и комуникационни съоръжения, складове за боеприпаси и командни пунктове.

Киев представя тези атаки като опит да ограничи способността на Русия да произвежда и използва ракети. Москва не е потвърдила всички посочени от Украйна поражения, а мащабът на щетите по отделните предприятия не е независимо установен.

Европейската помощ увеличава производството

Европейската комисия отпусна 1,24 млрд. евро за украински дронове, прехващачи, боеприпаси и ракети. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „Русия продължава преднамерената си стратегия на терор, опитвайки се да направи ежедневието на украинците непоносимо.“

Европейското финансиране трябва да подпомогне украинската отбранителна промишленост и да осигури допълнителни средства за противодействие на руските въздушни атаки. За Киев обаче остава основният проблем с недостига на ракети за най-ефективните системи за противовъздушна отбрана. Затова ударите по руската ракетна индустрия се превръщат в опит не само за нанасяне на щети, но и за намаляване на бъдещия натиск върху украинските градове.

Източници: spiegel.de, kyivindependent.com


Украйна
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  • 1 Путин-

    5 11 Отговор
    "Е това вече е прекалено. Нафта няма. Сега и ракетите ако свършат, ще ми се смеят всички"

    06:26 04.11.2026

  • 2 Европеец

    14 4 Отговор
    Отново смотано заглавие..... Как така не достигат боеприпаси па Атакува... Но пък се видя че имат много къщи ужасите създадени от зеления просяк милионера и из ро ди те от аззов....

    06:26 04.11.2026

  • 3 Фен

    2 1 Отговор
    Зе иска държавицата му да бъде изравнена със земята. Е, получава му се.

    06:45 04.11.2026

  • 4 аритметика, 3 клас

    0 0 Отговор
    Математиката на война е съвсем ясна. Много по-изгодно е да се атакува противника, от колкото да се опитваш да се отбраняваш. Една ракета за ПВО е принципно по-сложна от една балистична ракета и поради това, неизбежно по-скъпа. Така че, украинците нямат избор и трябва да се съсредоточат върху нападателните въоръжения. Само ефективните удари, срещу важни цели във вътрешността на Русия, им дават шанс да оцелеят.

    06:49 04.11.2026

  • 5 Доста дъжд

    0 0 Отговор
    Се изваля. Ще има гъби. В Украйна ядрени.

    06:49 04.11.2026

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