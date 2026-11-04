Украйна атакува руската ракетна индустрия заради недостига си на боеприпаси

Украйна променя част от подхода си към руските ракетни атаки, като насочва далекобойни удари към предприятията, които произвеждат ракети и компоненти за тях. Причината е недостигът на боеприпаси за украинската противовъздушна отбрана, който затруднява защитата срещу руските балистични и крилати ракети.

Според германското издание „Шпигел“ украинските сили вече са постигнали няколко попадения по руски оръжейни предприятия, включително с помощта на европейска подкрепа. Материалът посочва, че стратегията цели да затрудни производството на оръжията, използвани при ударите срещу украински градове и инфраструктура.

Удар по завод за ракетно гориво

Сред последните потвърдени цели е Каменският химически комбинат в Ростовска област. Президентът Володимир Зеленски заяви, че предприятието, свързано с производството на ракети, е било поразено. По данни на украинската страна атаката е извършена с комбинация от дронове и крилати ракети „Нептун“.

Каменският комбинат произвежда твърдо ракетно гориво за различни руски ракети и авиационни боеприпаси. Предприятието се намира на около 15 километра от границата с Украйна и е под санкции на Европейския съюз, Великобритания и Съединените щати заради ролята му в руската военна промишленост.

Седем предприятия са били поразени през октомври

Украинското министерство на отбраната съобщи, че през октомври са били поразени най-малко 30 цели на руска територия. Сред тях са седем предприятия и обекти от военно-промишления и ракетно-космическия комплекс, три военни летища, радиолокационни и комуникационни съоръжения, складове за боеприпаси и командни пунктове.

Киев представя тези атаки като опит да ограничи способността на Русия да произвежда и използва ракети. Москва не е потвърдила всички посочени от Украйна поражения, а мащабът на щетите по отделните предприятия не е независимо установен.

Европейската помощ увеличава производството

Европейската комисия отпусна 1,24 млрд. евро за украински дронове, прехващачи, боеприпаси и ракети. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „Русия продължава преднамерената си стратегия на терор, опитвайки се да направи ежедневието на украинците непоносимо.“

Европейското финансиране трябва да подпомогне украинската отбранителна промишленост и да осигури допълнителни средства за противодействие на руските въздушни атаки. За Киев обаче остава основният проблем с недостига на ракети за най-ефективните системи за противовъздушна отбрана. Затова ударите по руската ракетна индустрия се превръщат в опит не само за нанасяне на щети, но и за намаляване на бъдещия натиск върху украинските градове.

Източници: spiegel.de, kyivindependent.com