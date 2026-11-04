ЕС поставя по-предпазлив път за членството на Украйна

Европейската комисия подготвя по-предпазлив път за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. В проект на документ, част от пакета за разширяването, се предвижда през 2027 г. Киев да може временно да приключи преговорите в седем политически области. За членството на страната не е посочена конкретна дата.

Документът, цитиран от Politico, едновременно призовава Украйна да ускори реформите и показва мащаба на оставащата работа. Изпълнението на изискванията се извършва в условията на продължаваща война, което затруднява промените в законодателството и институциите.

Молдова се отдалечава по темп

Най-съществената промяна е разминаването между Украйна и Молдова. Двете кандидатури дълго време се развиваха паралелно, но според проекта Молдова може да приключи преговорите в повече от 20 области през 2027 г. За Украйна целта е седем.

Така се очертава възможност двете държави да бъдат разграничени в процеса на разширяване, въпреки че подадоха кандидатурите си в един и същ период и получиха статут на страни кандидатки заедно.

Украйна внесе молбата си за членство на 28 февруари 2022 г. - четири дни след началото на руската пълномащабна инвазия. Киев и Кишинев получиха статут на страни кандидатки през юни същата година, а официалните преговори за членство започнаха през юни 2024 г.

Преговорите обхващат десетки области

През октомври Украйна и Молдова започнаха преговори за вътрешния пазар, конкурентоспособността и икономическия растеж. Тези направления включват свободното движение на стоки, работници и капитали, фирменото право, конкуренцията, финансовите услуги, данъчното облагане, социалната политика, образованието и митническия съюз.

В предоставения от Politico текст процесът е описан като обхващащ 35 политически области. В актуалната справка на Съвета на ЕС те са представени като 33 преговорни глави, обединени в шест тематични клъстера. Сред останалите теми са върховенството на закона, независимостта на съдебната система, борбата с корупцията, земеделието, безопасността на храните, енергетиката и външната политика.

Съветът на ЕС подчертава, че „присъединяването към ЕС е процес, основан на заслугите“. Това означава, че временното приключване на отделни глави зависи от изпълнението на конкретни критерии, а не само от политическата подкрепа за европейската перспектива.

Следващата стъпка е Европейската комисия да представи официално пакета за разширяването и пътните карти за Украйна и Молдова. Те трябва да покажат в кои области могат да се очакват измерими резултати през 2027 г. и какви реформи остават условие за напредък.

Източници: politico.eu, consilium.europa.eu