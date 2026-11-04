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ЕС поставя по-предпазлив път за членството на Украйна
  Тема: Украйна

ЕС поставя по-предпазлив път за членството на Украйна

4 Ноември, 2026 06:13 476 5

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • европейска комисия-
  • молдова-
  • разширяване на ес

Брюксел очаква Киев да ускори реформите, но залага временно приключване на преговорите само в седем области през 2027 г

ЕС поставя по-предпазлив път за членството на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия подготвя по-предпазлив път за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. В проект на документ, част от пакета за разширяването, се предвижда през 2027 г. Киев да може временно да приключи преговорите в седем политически области. За членството на страната не е посочена конкретна дата.

Документът, цитиран от Politico, едновременно призовава Украйна да ускори реформите и показва мащаба на оставащата работа. Изпълнението на изискванията се извършва в условията на продължаваща война, което затруднява промените в законодателството и институциите.

Молдова се отдалечава по темп

Най-съществената промяна е разминаването между Украйна и Молдова. Двете кандидатури дълго време се развиваха паралелно, но според проекта Молдова може да приключи преговорите в повече от 20 области през 2027 г. За Украйна целта е седем.

Така се очертава възможност двете държави да бъдат разграничени в процеса на разширяване, въпреки че подадоха кандидатурите си в един и същ период и получиха статут на страни кандидатки заедно.

Украйна внесе молбата си за членство на 28 февруари 2022 г. - четири дни след началото на руската пълномащабна инвазия. Киев и Кишинев получиха статут на страни кандидатки през юни същата година, а официалните преговори за членство започнаха през юни 2024 г.

Преговорите обхващат десетки области

През октомври Украйна и Молдова започнаха преговори за вътрешния пазар, конкурентоспособността и икономическия растеж. Тези направления включват свободното движение на стоки, работници и капитали, фирменото право, конкуренцията, финансовите услуги, данъчното облагане, социалната политика, образованието и митническия съюз.

В предоставения от Politico текст процесът е описан като обхващащ 35 политически области. В актуалната справка на Съвета на ЕС те са представени като 33 преговорни глави, обединени в шест тематични клъстера. Сред останалите теми са върховенството на закона, независимостта на съдебната система, борбата с корупцията, земеделието, безопасността на храните, енергетиката и външната политика.

Съветът на ЕС подчертава, че „присъединяването към ЕС е процес, основан на заслугите“. Това означава, че временното приключване на отделни глави зависи от изпълнението на конкретни критерии, а не само от политическата подкрепа за европейската перспектива.

Следващата стъпка е Европейската комисия да представи официално пакета за разширяването и пътните карти за Украйна и Молдова. Те трябва да покажат в кои области могат да се очакват измерими резултати през 2027 г. и какви реформи остават условие за напредък.

Източници: politico.eu, consilium.europa.eu


Украйна
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  • 1 Ценности му е майката

    5 0 Отговор
    "Петропавловска Боршчахивка" - Петрохан, ето това са общите ценности споделяни от урсулите-неолиберали, нашите пепейцидебейци и азовците

    06:21 04.11.2026

  • 2 Европеец

    6 0 Отговор
    Какво смотано заглавие..... Като гледам украйна много демократична държава с тая къща на ужасите.... А пък и главният терорист, шеф на кабинета на зеленият просяк милионер каза че такиви къщи има много в Украйна....... Добре, че у нас мирчевото е далече от властта , защото като му гледам акъла като нищо може да я направи такива и в бг територията.......

    06:21 04.11.2026

  • 3 Иван

    4 0 Отговор
    Сатанинския нацистки Израел участва в Евровизия.

    Коментиран от #5

    06:24 04.11.2026

  • 4 Фен

    2 0 Отговор
    Милите украинци. А как се радваха на курабийките на Нюланд на Майдана. И когато забраниха руския и трепеха руснаците, насърчавани от британците и от демократическата партия. И кво стана - няма ЕС, няма НАТО. И няма държава. Да си приятел на САЩ е смъртоносно.

    06:38 04.11.2026

  • 5 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Прав си..... Но като гледам тоя конкурс вече е конкурс за сатанистите.... Нормални участници не биха участвували в него....

    06:43 04.11.2026

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