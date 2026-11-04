ЕС поставя по-предпазлив път за членството на Украйна

Европейската комисия подготвя по-предпазлив път за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. В проект на документ, част от пакета за разширяването, се предвижда през 2027 г. Киев да може временно да приключи преговорите в седем политически области. За членството на страната не е посочена конкретна дата.
Документът, цитиран от Politico, едновременно призовава Украйна да ускори реформите и показва мащаба на оставащата работа. Изпълнението на изискванията се извършва в условията на продължаваща война, което затруднява промените в законодателството и институциите.
Молдова се отдалечава по темп
Най-съществената промяна е разминаването между Украйна и Молдова. Двете кандидатури дълго време се развиваха паралелно, но според проекта Молдова може да приключи преговорите в повече от 20 области през 2027 г. За Украйна целта е седем.
Така се очертава възможност двете държави да бъдат разграничени в процеса на разширяване, въпреки че подадоха кандидатурите си в един и същ период и получиха статут на страни кандидатки заедно.
Украйна внесе молбата си за членство на 28 февруари 2022 г. - четири дни след началото на руската пълномащабна инвазия. Киев и Кишинев получиха статут на страни кандидатки през юни същата година, а официалните преговори за членство започнаха през юни 2024 г.
Преговорите обхващат десетки области
През октомври Украйна и Молдова започнаха преговори за вътрешния пазар, конкурентоспособността и икономическия растеж. Тези направления включват свободното движение на стоки, работници и капитали, фирменото право, конкуренцията, финансовите услуги, данъчното облагане, социалната политика, образованието и митническия съюз.
В предоставения от Politico текст процесът е описан като обхващащ 35 политически области. В актуалната справка на Съвета на ЕС те са представени като 33 преговорни глави, обединени в шест тематични клъстера. Сред останалите теми са върховенството на закона, независимостта на съдебната система, борбата с корупцията, земеделието, безопасността на храните, енергетиката и външната политика.
Съветът на ЕС подчертава, че „присъединяването към ЕС е процес, основан на заслугите“. Това означава, че временното приключване на отделни глави зависи от изпълнението на конкретни критерии, а не само от политическата подкрепа за европейската перспектива.
Следващата стъпка е Европейската комисия да представи официално пакета за разширяването и пътните карти за Украйна и Молдова. Те трябва да покажат в кои области могат да се очакват измерими резултати през 2027 г. и какви реформи остават условие за напредък.
Източници: politico.eu, consilium.europa.eu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ценности му е майката
06:21 04.11.2026
2 Европеец
06:21 04.11.2026
3 Иван
Коментиран от #5
06:24 04.11.2026
4 Фен
06:38 04.11.2026
5 Европеец
До коментар #3 от "Иван":Прав си..... Но като гледам тоя конкурс вече е конкурс за сатанистите.... Нормални участници не биха участвували в него....
06:43 04.11.2026