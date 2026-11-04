Франция ликува: изборният разгром на Тръмп е отлична новина за демокрацията

Резултатът от междинните избори в САЩ е „отлична новина за американската демокрация“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро пред Националното събрание на Франция.

Той определи победата на Демократическата партия като убедителна и подчерта „абсолютно рекордната“ избирателна активност. По думите му резултатите са неоспорими и не са били оспорени от никого.

„Самият президент на САЩ призна и потвърди изключително добрата работа на кандидатите от Демократическата партия. Ето защо това е много добра новина за американската демокрация“, заяви Баро.

Френският министър посочи и реакцията на американския президент Доналд Тръмп, който е признал поражението на републиканците. Според Баро това допълнително потвърждава ясния характер на изборния резултат.

„Това е още едно доказателство, че в демократичните системи именно народът пише собствената си история и никой – нито алгоритмите, нито частните интереси, могат да го направят на негово място“, каза още френският външен министър.