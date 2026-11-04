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Франция ликува: изборният разгром на Тръмп е отлична новина за демокрацията

Франция ликува: изборният разгром на Тръмп е отлична новина за демокрацията

4 Ноември, 2026 16:52 1 316 67

  • междинни избори в сащ-
  • демократическа партия-
  • доналд тръмп-
  • жан-ноел баро-
  • американска демокрация

Френският външен министър определи резултатите от междинните избори като неоспорими и подчерта рекордната избирателна активност

Франция ликува: изборният разгром на Тръмп е отлична новина за демокрацията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Резултатът от междинните избори в САЩ е „отлична новина за американската демокрация“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро пред Националното събрание на Франция.

Той определи победата на Демократическата партия като убедителна и подчерта „абсолютно рекордната“ избирателна активност. По думите му резултатите са неоспорими и не са били оспорени от никого.

„Самият президент на САЩ призна и потвърди изключително добрата работа на кандидатите от Демократическата партия. Ето защо това е много добра новина за американската демокрация“, заяви Баро.

Френският министър посочи и реакцията на американския президент Доналд Тръмп, който е признал поражението на републиканците. Според Баро това допълнително потвърждава ясния характер на изборния резултат.

„Това е още едно доказателство, че в демократичните системи именно народът пише собствената си история и никой – нито алгоритмите, нито частните интереси, могат да го направят на негово място“, каза още френският външен министър.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Льопенльо

    6 12 Отговор
    Правя сепуко!

    Коментиран от #11

    16:53 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    40 5 Отговор
    Виждам забулени кадъни,но не и французойки на снимката.Да не сте се объркАли ?

    Коментиран от #15, #67

    16:55 04.11.2026

  • 4 Пич

    21 12 Отговор
    Урсулианците са умопомрачителни глупаци!!!
    Демокрацията не изкарва хората на улиците, нито пък ситуацията в САЩ ще помогне на Макарон по някакъв начин!!!
    Да се готвят Бардела и......... за ваша изненада - Кристин Лагард!!?

    Коментиран от #22, #26

    16:55 04.11.2026

  • 5 за пек

    11 21 Отговор
    тръмпизма и путинизма са за клизма!

    Коментиран от #55

    16:55 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хмм

    30 4 Отговор
    на снимката се вижда кои се радват

    Коментиран от #20

    16:56 04.11.2026

  • 9 Тик-Ток

    16 6 Отговор
    Сега списъка на Епщайн излиза и Дъмбо отива на импийчмънт

    Коментиран от #18

    16:57 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 тези на снимката

    30 4 Отговор
    ли са французи...хо хо хо ...Радват се ..защото Тръмп спря инвазия на такива бурки и чалми да превземат САЩ..за ЕС вече е късно..Чакайте новия Байдъно деменция да стане президент..

    16:58 04.11.2026

  • 14 Потрес

    31 6 Отговор
    Ликуват не французите, а пришълците.
    Да качиш милиони чуждоземни хрантутници на гърба на работещите данъкоплатци, не е демокрация, а терор! Да дундуркаш тези хрантутници докато те всячески се стараят да торпилират изграждания с векове местен обществен ред и да наложат своя, който е на нивото на Ранното ислямско Средновековие, е самоубийствен акт!

    16:58 04.11.2026

  • 15 Атина Палада

    29 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Тази снимка е от Бангладеш..Не може да е от Франция:)))

    Коментиран от #19

    16:58 04.11.2026

  • 16 ЧЕРВЕНАТА СГАН

    8 8 Отговор
    Мълчи.

    16:58 04.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Въййй....

    4 12 Отговор

    До коментар #9 от "Тик-Ток":

    Ми той и Путин там ма булка....
    Въййййй, беля.

    Коментиран от #27

    16:59 04.11.2026

  • 19 А ти си от Чукотка

    4 17 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    не може да си от Европа

    17:00 04.11.2026

  • 20 Аре

    22 4 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Сега, ще ми оргиналничиш!
    Веднага се вижда ясно, че баш - французите са радват...
    Старите французи, Салам и Ибрахим...
    Малката французойка Лейля...

    17:00 04.11.2026

  • 21 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    9 14 Отговор
    Само Пусин рони сълзи.

    17:00 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ти си прав по добер чеврвени от колкото

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "А у нас са":

    забрадки май си падаш по чалмите . а колкото до червените на всички либерали като почнеш от мирчев до като стигнеш до кмета на София родителите им или дядовците са били в дс как е шаран кои ли си или обикновен за никулден

    Коментиран от #28

    17:01 04.11.2026

  • 24 ФАКТ

    8 2 Отговор
    Снимката е от САЩ

    17:01 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Копейкин

    4 5 Отговор
    Ша са гръмна ейййй,ора

    17:10 04.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ами

    8 2 Отговор
    В някой демокрации управляващите пращат полицията и армията
    да хвърлят газови гранати и да къпят протестиращите с водни оръдия,
    след това ги арестуват и съдят за нарушаване на обществения ред.
    Но това е защото протестиращите не изповядват демократични ценности.
    Иначе демокрацията е хубаво нещо, особено ако си във властта.

    17:10 04.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Имаше

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Намали алкохола и нервите":

    Един филм - В леглото с моя враг!
    Сподели мечтите си!

    17:14 04.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ааззссеее

    9 2 Отговор
    И от всички тия хабибита само 3 бели видях

    17:18 04.11.2026

  • 42 евроатлантик

    12 2 Отговор
    На снимката са само чистокръвни французи,, няма спор

    17:19 04.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мдаа

    11 1 Отговор
    Виждаме на снимката типични французи , радващи се на изборните резултати !

    17:21 04.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Днес е лош ден

    3 1 Отговор
    за българската кретенизация.

    17:24 04.11.2026

  • 51 Кондуктора с голямата Франзела

    8 0 Отговор
    пишеш коментар който трият за рабаска франция и веднага се намесва една мома с 300 да сподели какво е било в Русия ми добре .тримата мускетари са либийци-Дюма е от сирия а монте Кристо е пакистанец ех

    17:26 04.11.2026

  • 52 Иванчо

    9 0 Отговор
    А къде са французите, тия на снимката са от друг континент.

    Коментиран от #56

    17:28 04.11.2026

  • 53 Това от устата на човек

    4 0 Отговор
    Участващ в къпането с водни оръдия на населението, както и обгазяването му с газови гранати звучи доста лицемерно

    17:31 04.11.2026

  • 54 Хмм

    3 0 Отговор
    хубава снимка

    17:31 04.11.2026

  • 55 Евротлантизма

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "за пек":

    Си утива. Е, съпротивлява се, ама това не може да промени хода на история.

    17:31 04.11.2026

  • 56 няма французи

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Иванчо":

    има второ поколение забрадени и обичат халал няма свинско скоро масло президент ще се изписва на арабски за по лесно на нашите либерални тролове и на пребиваващите там

    17:31 04.11.2026

  • 57 факти са объркали снимката

    5 0 Отговор
    тази е от пакистан има двама трима бели туристи в тълпата

    17:33 04.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 гост

    5 0 Отговор
    На снимката няма нито един французин, ясно е кой се радва.

    17:41 04.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Спомени на малко детенце

    0 1 Отговор
    Изтриха на учителката бурката!

    17:51 04.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 КРАТКО

    1 2 Отговор
    ТОВА СНИМКА ОТ БАЙРЯМА ЛИ ША ДА Е

    17:53 04.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Софиянец

    1 2 Отговор
    На тая снимка има ли поне един французин 😂

    18:04 04.11.2026

  • 67 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Проблем в избор на снимка за статията. Снимката е от САЩ пусни си телевизия .На междинните избори в САЩ мюсюлманин беше избран за първи път в историята в Сената на САЩ в щат Мичиган.Демократът Абдул Ел-Сайед (Abdul El-Sayed), лекар по професия и син на египетски имигранти, спечели ключовата надпревара в щата срещу републиканеца Майк Роджърс, превръщайки се в първия мюсюлманин, избиран някога в Сената на САЩ.Даваха интервю с няколко араби на улицата в същото време магазин от среща в кадър излезе една такава като тези две жени на снимката за САЩ пиша .

    18:09 04.11.2026