Франция ликува: изборният разгром на Тръмп е отлична новина за демокрацията

Резултатът от междинните избори в САЩ е „отлична новина за американската демокрация“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро пред Националното събрание на Франция.
Той определи победата на Демократическата партия като убедителна и подчерта „абсолютно рекордната“ избирателна активност. По думите му резултатите са неоспорими и не са били оспорени от никого.„Самият президент на САЩ призна и потвърди изключително добрата работа на кандидатите от Демократическата партия. Ето защо това е много добра новина за американската демокрация“, заяви Баро.
Френският министър посочи и реакцията на американския президент Доналд Тръмп, който е признал поражението на републиканците. Според Баро това допълнително потвърждава ясния характер на изборния резултат.
„Това е още едно доказателство, че в демократичните системи именно народът пише собствената си история и никой – нито алгоритмите, нито частните интереси, могат да го направят на негово място“, каза още френският външен министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Льопенльо
Коментиран от #11
16:53 04.11.2026
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3 Сатана Z
Коментиран от #15, #67
16:55 04.11.2026
4 Пич
Демокрацията не изкарва хората на улиците, нито пък ситуацията в САЩ ще помогне на Макарон по някакъв начин!!!
Да се готвят Бардела и......... за ваша изненада - Кристин Лагард!!?
Коментиран от #22, #26
16:55 04.11.2026
5 за пек
Коментиран от #55
16:55 04.11.2026
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8 Хмм
Коментиран от #20
16:56 04.11.2026
9 Тик-Ток
Коментиран от #18
16:57 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 тези на снимката
16:58 04.11.2026
14 Потрес
Да качиш милиони чуждоземни хрантутници на гърба на работещите данъкоплатци, не е демокрация, а терор! Да дундуркаш тези хрантутници докато те всячески се стараят да торпилират изграждания с векове местен обществен ред и да наложат своя, който е на нивото на Ранното ислямско Средновековие, е самоубийствен акт!
16:58 04.11.2026
15 Атина Палада
До коментар #3 от "Сатана Z":Тази снимка е от Бангладеш..Не може да е от Франция:)))
Коментиран от #19
16:58 04.11.2026
16 ЧЕРВЕНАТА СГАН
16:58 04.11.2026
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18 Въййй....
До коментар #9 от "Тик-Ток":Ми той и Путин там ма булка....
Въййййй, беля.
Коментиран от #27
16:59 04.11.2026
19 А ти си от Чукотка
До коментар #15 от "Атина Палада":не може да си от Европа
17:00 04.11.2026
20 Аре
До коментар #8 от "Хмм":Сега, ще ми оргиналничиш!
Веднага се вижда ясно, че баш - французите са радват...
Старите французи, Салам и Ибрахим...
Малката французойка Лейля...
17:00 04.11.2026
21 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
17:00 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ти си прав по добер чеврвени от колкото
До коментар #12 от "А у нас са":забрадки май си падаш по чалмите . а колкото до червените на всички либерали като почнеш от мирчев до като стигнеш до кмета на София родителите им или дядовците са били в дс как е шаран кои ли си или обикновен за никулден
Коментиран от #28
17:01 04.11.2026
24 ФАКТ
17:01 04.11.2026
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34 Копейкин
17:10 04.11.2026
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36 Ами
да хвърлят газови гранати и да къпят протестиращите с водни оръдия,
след това ги арестуват и съдят за нарушаване на обществения ред.
Но това е защото протестиращите не изповядват демократични ценности.
Иначе демокрацията е хубаво нещо, особено ако си във властта.
17:10 04.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Имаше
До коментар #26 от "Намали алкохола и нервите":Един филм - В леглото с моя враг!
Сподели мечтите си!
17:14 04.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ааззссеее
17:18 04.11.2026
42 евроатлантик
17:19 04.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Мдаа
17:21 04.11.2026
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49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Днес е лош ден
17:24 04.11.2026
51 Кондуктора с голямата Франзела
17:26 04.11.2026
52 Иванчо
Коментиран от #56
17:28 04.11.2026
53 Това от устата на човек
17:31 04.11.2026
54 Хмм
17:31 04.11.2026
55 Евротлантизма
До коментар #5 от "за пек":Си утива. Е, съпротивлява се, ама това не може да промени хода на история.
17:31 04.11.2026
56 няма французи
До коментар #52 от "Иванчо":има второ поколение забрадени и обичат халал няма свинско скоро масло президент ще се изписва на арабски за по лесно на нашите либерални тролове и на пребиваващите там
17:31 04.11.2026
57 факти са объркали снимката
17:33 04.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 гост
17:41 04.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Спомени на малко детенце
17:51 04.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 КРАТКО
17:53 04.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Софиянец
18:04 04.11.2026
67 Ами
До коментар #3 от "Сатана Z":Проблем в избор на снимка за статията. Снимката е от САЩ пусни си телевизия .На междинните избори в САЩ мюсюлманин беше избран за първи път в историята в Сената на САЩ в щат Мичиган.Демократът Абдул Ел-Сайед (Abdul El-Sayed), лекар по професия и син на египетски имигранти, спечели ключовата надпревара в щата срещу републиканеца Майк Роджърс, превръщайки се в първия мюсюлманин, избиран някога в Сената на САЩ.Даваха интервю с няколко араби на улицата в същото време магазин от среща в кадър излезе една такава като тези две жени на снимката за САЩ пиша .
18:09 04.11.2026