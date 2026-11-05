След победата на демократите срещу Тръмп: 100% блокада?

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За милионите хора, които гласуваха на междинните избори в САЩ, една тема стоеше над всички останали: икономиката. Какво означава за икономиката и икономическата политика фактът, че демократите си осигуриха контрол както над Сената, така и над Камарата на представителите – при положение че на президента Доналд Тръмп му остават още две години от мандата?

Реакцията на пазарите

Световните борсови индекси отбелязаха ръст, тъй като инвеститорите изглежда бяха окуражени от победата на демократите. И понеже те вече разполагат със солидно мнозинство и в двете камари на Конгреса, а Тръмп все още е в Белия дом, това може да доведе до политическа безизходица във Вашингтон. Тръмп вече заяви, че ще се превърне в „г-н Вето“, което означава, че ще блокира всяко законодателно предложение, внесено от демократите.

„Мащабът на успеха за демократите на междинните избори не променя съществено перспективите пред политиката в краткосрочен план, с оглед на факта, че партията все още не разполага в Сената с квалифицирано мнозинство от 60 гласа, а президентът Тръмп притежава правото на вето, с което може да спира законодателни актове“, отбелязва в свой анализ Стивън Браун, главен икономист за Северна Америка в консултантската компания Capital Economics.

„Мисля, че ни предстоят две години на пълна, почти 100-процентова блокада. Нищо няма да се получи", казва за ДВ и Джейкъб Фънк Киркегор, експерт от Института за международна икономика „Петерсън“.

Някои инвеститори изглежда са обезпокоени, че демократите биха могли да наложат регулации върху изкуствения интелект (ИИ), особено ако през 2028 г. спечелят и президентския пост. Нарастващата съпротива сред голяма част от населението на САЩ срещу центровете за данни – ключовата инфраструктура, стояща зад изкуствения интелект – допринесе за победите на много кандидати от Демократическата партия.

Според Киркегор, който е и експерт в европейския мозъчен тръст в областта на икономиката „Брьогел“, резултатът от междинните избори показват мащаба на тази съпротива. Дори демократите да не успеят да наложат регулации, той смята, че местната съпротива ще затрудни изграждането на центрове за данни, което може да се отрази негативно на пазарната оценка на големите технологични компании, извлекли полза от бума в сферата на изкуствения интелект.

„Това не означава, че развитието ще спре или ще бъде поставено извън закона, но динамиката на този процес се променя", допълва Киркегор. Браун на свой ред отбеляза, че ако демократите спечелят президентските избори през 2028 г., те ще имат отлична възможност да внесат сериозни промени в политиката – например в посока повишаване на данъците за корпорациите и хората с високи доходи или въвеждане на регулации, които могат да забавят навлизането на изкуствения интелект.

За митата на Тръмп

Според проучване, проведено в началото на октомври от изследователския център „Пю“, 56% от американците смятат, че тарифната политика на Тръмп ще има предимно отрицателно въздействие върху страната, и само 20% са на обратното мнение.

Тези нагласи несъмнено помогнаха на много демократи да постигнат победа на междинните избори – особено в щати, където митата са оказали особено негативно влияние. Това важи за щати със сектори, зависими от износа (като Тексас, Мичиган, Айова и Илинойс), които са засегнати от ответни мита, както и за щати с голям обем на търговията с Канада.

Ако Тръмп, който е идеологически обвързан с идеята за митата още от появата си в публичното пространство преди близо 50 години, не предприеме безпрецедентен ход - сам да ревизира икономическата си политика, не е ясно как демократите биха могли да постигнат това.

„Тръмп няма да смекчи позицията си“, смята Дебора Елмс, ръководителка на отдела за търговска политика във фондация „Хинрих“ в Сингапур. Докато Тръмп е в Овалния кабинет, той ще продължи с политиката си на търговски сътресения и мита, допълва тя пред ДВ.

Конституцията на САЩ предоставя на Конгреса правомощието да въвежда и урежда мита и различни закони, приети през годините, тя дава и на президентите възможност да налагат мита при наличието на определени условия – например съображения, свързани с националната сигурност, или извънредни икономически ситуации.

Тръмп вече се е възползвал от тези механизми, за да наложи мита, и може да продължи да го прави, независимо от някои правни възражения. И макар Конгресът да не е непременно в състояние да принуди Тръмп да премахне вече въведените мита, той все пак може да предприеме допълнителни правни действия срещу тях, за да предотврати по-нататъшна ескалация.

Войната в Иран и рязкото поскъпване на горивата

Макар че Тръмп и демократите очевидно няма да намерят общ език, според Киркегор мащабът на поражението на републиканците може да принуди Тръмп да бъде по-малко въздържан в действията си по повод търговската война с Канада или подхода спрямо Иран. След поражението си във вторник Тръмп заяви, че ще „работи заедно“ с демократите, а в навечерието на вота сподели пред „Файненшъл Таймс, че е малко вероятно да ескалира войната в Иран. Ако бъде постигнато споразумение с Иран, растящите цени на енергоносителите, които бяха ключов въпрос в изборната кампания, биха могли най-накрая да спаднат, което ще намали притесненията на избирателите относно високите разходи за живот.

„Трябва да се постигне споразумение с Иран и да спаднат цените на горивата. От политическа гледна точка това е най-важното в момента", казва Киркегор. Джордж Саравелос, анализатор в отдела за валутни проучвания на Дойче банк, смята, че пазарите започват да проявяват по-голям оптимизъм в това отношение. „Тъй като потоците на петрол през Близкия изток са се възстановили значително, пазарът калкулира сериозна премия за риск, свързана с евентуална нова ескалация и прекъсване на енергийните доставки“, отбелязва той в свой анализ.

Могат ли демократите да принудят Тръмп да промени икономическата си политика?

Въпреки огромната победа на демократите, фактът, че Тръмп остава в Овалния кабинет, ще затрудни всички опити за налагане на промени в ключовите му икономически политики и приоритети. Но Конгресът сега все пак може да окаже значителен натиск.

Друг ключов въпрос за избирателите беше корупцията, както и убеждението, че администрацията на Тръмп е била замесена в корупционни практики и лично се е облагодетелствала. Това създава възможност новият Конгрес, контролиран от демократите, да започне правни разследвания и евентуално да инициира нова процедура по импийчмънт срещу Тръмп – ход, който би могъл да принуди президента да преговаря по определени икономически въпроси, за да гарантира политическото си оцеляване.

„Възможно ли е да се намерят 10 или 12 сенатори републиканци, които – конфронтирани със сведенията за мащабна корупция – биха гласували за импийчмънт? Не бих изключил такава възможност“, коментира Киркегор. „При такъв сценарий Тръмп внезапно би могъл да стане много по-склонен към компромиси – например, като се откаже от повечето си мита.“

Въпреки че избирателите ясно отхвърлиха икономическата политика на Тръмп, за новоизбраните сенатори и членове на Камарата на представителите от Демократическата партия предстои трудна битка в опита им да променят този курс.

Автор: Артър Съливан