Мерц охлади очакванията след изборния разгром на Тръмп: Малко ще се промени във Вашингтон

Германският канцлер Фридрих Мерц не очаква големи промени във Вашингтон след междинните избори в САЩ, при които демократите спечелиха контрол и в двете камари на Конгреса. По думите му президентът Доналд Тръмп вероятно ще продължи да прокарва политиката си основно чрез президентски укази.

„Малко ще се промени във Вашингтон след съкрушителната загуба на републиканците на междинните избори“

Мерц направи коментара си на икономически форум в Берлин. Той заяви, че от встъпването си в длъжност в началото на 2025 г. Тръмп до голяма степен е управлявал без участието на Конгреса и според него ще продължи да постъпва по същия начин.

Канцлерът посочи широките правомощия, които Конституцията на САЩ предоставя на президента. Според него те позволяват на Тръмп да взема редица решения независимо от Конгреса, въпреки че промяната на съотношението на силите в законодателния орган ще ограничи възможностите на администрацията в някои ключови области.

Бюджетът ще бъде основното поле на сблъсък

Мерц определи бюджета като единствената област, в която очаква съществени промени. След като демократите поемат контрола и в Сената, и в Камарата на представителите, те ще могат да блокират финансовото планиране на администрацията.

По думите на германския канцлер това ще се отрази и върху планирането на Въоръжените сили на САЩ. Той не посочи конкретни програми или срокове, които могат да бъдат засегнати, но свърза промяната в Конгреса пряко с възможностите за одобряване на бюджетните приоритети на Белия дом.

Така според оценката на Мерц изборният резултат няма автоматично да доведе до промяна в цялостния курс на американската администрация. Най-осезаемите ограничения ще се проявят там, където решенията зависят от финансиране и от одобрението на Конгреса.