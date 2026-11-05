Тръмп: Не обмислям смяна на шефа на Пентагона

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не обмисля смяната на министъра на отбраната Пийт Хегсет, въпреки спекулациите за бъдещето му след тежката загуба на републиканците на междинните избори. „Не, мисля, че той върши много добра работа“, каза Тръмп пред репортери в сряда.

Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената след вота на 3 ноември. Резултатът беше определен като сериозен удар за партията на президента, а войната с Иран се превърна в един от основните фактори за недоволството на избирателите. Тръмп призна, че конфликтът е повлиял на изборите, но защити решението за военната операция: „Трябваше да го направим и продължаваме да го правим“, заяви той, цитиран от Асошиейтед прес.

Натискът върху Хегсет се увеличава

Позицията на Тръмп не сложи край на въпросите около бъдещето на Хегсет. Според Ройтерс съветници на президента са обсъждали дали министърът може да бъде сменен, докато републиканците търсят отговорност за изборното поражение. Един от тях е заявил, че Хегсет може да бъде сред хората, които ще понесат политическите последствия от войната.

Републиканският сенатор Том Тилис каза пред CBS News, че Хегсет го очаква „равносметка“. По думите му Конгресът трябва да прецени дали министърът е най-подходящият човек, който да прокара през законодателите плановете на администрацията за отбраната. Става дума за пакет на стойност 1,5 трилиона долара, който все още е политически несигурен.

Пентагонът отхвърли критиките. Неговият говорител Шон Парнел заяви, че Хегсет е „напълно решен“ да ръководи ведомството до края на мандата на Тръмп, който приключва на 20 януари 2029 г. Парнел добави, че министерството е спазвало закона и няма да бъде възпрепятствано от разследвания, които определи като политически мотивирани.

Демократите подготвят разследвания

След като поемат мнозинството в новия Конгрес на 3 януари 2027 г., демократите планират засилен контрол върху администрацията. Хегсет се очаква да бъде сред основните мишени заради действията на Пентагона във войната с Иран, уволненията на висши военни офицери и политиката на ведомството към Украйна.

Разследвания могат да засегнат и законността на ударите срещу предполагаеми лодки, свързвани с наркотрафик, както и решенията за кадрови промени във военното ръководство. Републиканският конгресмен Томас Маси вече е внесъл проект за импийчмънт на Хегсет, като го обвинява, че е започнал военни действия срещу Иран без одобрение от Конгреса.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс допълнително засили натиска върху Белия дом. „Причината, поради която загубихме, е войната“, написа той в публикация в социалните мрежи. Според Ройтерс и Ей Би Си нюз изявлението му е едно от най-преките признания от висш представител на администрацията, че конфликтът е имал пряко политическо отражение.

Тръмп същевременно отхвърли и спекулациите, че Хегсет може да бъде изпратен в Сената на мястото на Марша Блекбърн, която беше избрана за губернатор на Тенеси. Президентът заяви, че министърът би бил „много популярен“ в щата, но добави, че не е чувал за подобен план.

Източници: investing.com, apnews.com, abcnews.com