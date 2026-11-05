Поражението на Тръмп променя сметките за Иран, Израел и Украйна

Поражението на Доналд Тръмп на междинните избори в САЩ може да промени подхода му към войната с Иран, отношенията с Израел и подкрепата за Украйна. Демократите поеха контрола над двете камари на Конгреса и получиха нови инструменти за натиск върху президента, но Тръмп запазва значителна свобода да взема решения във външната политика.

Затова основният въпрос за Иран, Израел и Украйна е дали изборният удар ще направи американския президент по-склонен към компромис, или ще го тласне към по-твърди действия.

Техеран очаква и удари, и дипломация

Иран посрещна загубата на републиканците като знак за недоволство от войната, но не разчита на автоматична промяна в курса на Вашингтон. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че „причината да загубим е войната“, а Тръмп призна, че поскъпването, предизвикано от конфликта, е повлияло на резултата.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, който е участвал в преговорите със САЩ, предупреди: „Ако американското правителство предаде волята на народа си, нашето „не“ ще бъде придружено от кошмар.“ Върховният лидер Моджтаба Хаменей заяви, че всеки, който очаква изборите да променят американската политика, „дълбоко греши“.

Рискът от нова ескалация остава. Според CNN Тръмп е дал противоречиви сигнали за евентуални нови удари по Иран – пред едни журналисти е говорил за силна атака, а пред други е заявил, че няма непосредствени планове за ескалация.

Паралелно с военните заплахи се активизира и дипломацията. Техеран е изпратил представители при катарски посредници, които предават предложения между Иран и Вашингтон. Преди изборите Иран е предложил да отвори Ормузкия проток в рамките на два дни, ако САЩ приемат седем негови условия.

„Войната с Иран се превърна в политически албатрос около врата му“, заяви Али Ваез от Международната кризисна група. По думите му Тръмп е изправен пред избор между сделка, която да представи като победа, и ново военно засилване. Санам Вакил от Chatham House смята, че временно споразумение за Ормузкия проток е по-реалистично от цялостна договореност.

Подкрепата за Израел навлиза в нов период

Вашингтон вече обяви прекратяване на военната помощ за Израел. Демократическият контрол над Конгреса допълнително засилва тревогите в страната, където двупартийната подкрепа за Израел в САЩ отслабва заради жертвите в Газа и войната с Иран.

„Единственият двупартиен въпрос в момента е критиката към Израел“, заяви Майкъл Орен, бивш израелски посланик в САЩ. Той предупреди, че освен военната помощ може да бъдат засегнати разузнавателният обмен и съвместната разработка на системи като „Железен купол“.

„Намираме се в края на една ера“, каза Орен. Бившият главен редактор на „Джерузалем пост“ Яаков Кац допусна блокиране на оръжейни сделки, нови санкции и спиране на съвместни икономически програми.

Нетаняху е изправен и пред вътрешнополитическа криза. На избори седмица преди вота в САЩ той загуби мнозинството си в парламента. Лидерът на лявата партия „Демократи“ Яир Голан заяви, че Израел няма време за губене и трябва да се отдалечи от санкциите и международната изолация.

Киев се подготвя за по-несигурен Вашингтон

Украйна реагира предпазливо на американския резултат. От кабинета на президента Володимир Зеленски Сергий Кислица заяви, че страната ще развива „истински, нормални и стабилни отношения“ с всеки, който е на власт в САЩ.

Киев продължава да разчита на американски оръжия, финансово подпомагане, ракети-прехващачи „Пейтриът“ и гаранции, че Вашингтон стои на страната на Украйна. След месеци на напрежение обаче украинското ръководство е стигнало до извода, че не може да зависи изцяло от САЩ.

Отслабването на Тръмп може да даде на Украйна време, но и да увеличи риска. Според анализа на CNN Владимир Путин може да приеме, че разполага с около година, за да търси възможно най-добър изход за Русия на бойното поле, преди президентската кампания през 2028 г. отново да тласне републиканската политика към по-силна подкрепа за Киев.

Източници: edition.cnn.com