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Хеликоптер се разби край Маями: един загина, двама са ранени

Хеликоптер се разби край Маями: един загина, двама са ранени

4 Ноември, 2026 23:08 535 1

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Машината е паднала в залива Бискейн близо до щатския парк „Бил Багс Кейп Флорида“. На борда са били трима души

Хеликоптер се разби край Маями: един загина, двама са ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един човек загина, а двама са ранени, след като хеликоптер се разби в залива Бискейн край американския град Маями. На борда на машината са пътували трима души, като ранените са откарани в травматологичен център.

Инцидентът е станал малко преди обяд близо до щатския парк „Бил Багс Кейп Флорида“. Шерифската служба на окръг Маями-Дейд е съобщила за падането на хеликоптера, а Бреговата охрана на САЩ е потвърдила, че един от тримата пътуващи е загинал.

Вероятен фотографски полет

По предварителни данни на Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ хеликоптерът Robinson R44 II вероятно е изпълнявал полет за фотографски снимки. Причината за катастрофата засега не е обявена.

На мястото са изпратени екипи на Бреговата охрана и пожарната. Спасителните действия са били насочени към изваждането на хората от водата и оказването на помощ на пострадалите.

Самоличността на загиналия и двамата ранени не е оповестена. Разследването на инцидента продължава.

Източници: apnews.com


САЩ
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