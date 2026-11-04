Хеликоптер се разби край Маями: един загина, двама са ранени

Един човек загина, а двама са ранени, след като хеликоптер се разби в залива Бискейн край американския град Маями. На борда на машината са пътували трима души, като ранените са откарани в травматологичен център.

Инцидентът е станал малко преди обяд близо до щатския парк „Бил Багс Кейп Флорида“. Шерифската служба на окръг Маями-Дейд е съобщила за падането на хеликоптера, а Бреговата охрана на САЩ е потвърдила, че един от тримата пътуващи е загинал.

Вероятен фотографски полет

По предварителни данни на Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ хеликоптерът Robinson R44 II вероятно е изпълнявал полет за фотографски снимки. Причината за катастрофата засега не е обявена.

На мястото са изпратени екипи на Бреговата охрана и пожарната. Спасителните действия са били насочени към изваждането на хората от водата и оказването на помощ на пострадалите.

Самоличността на загиналия и двамата ранени не е оповестена. Разследването на инцидента продължава.

Източници: apnews.com