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Затварят пътя София–Перник през Владая за ремонт
  Тема: Трафик

Затварят пътя София–Перник през Владая за ремонт

3 Ноември, 2026 22:49 674 2

  • пътят софия-перник-
  • владая-
  • ремонт на пътя-
  • обходни маршрути-
  • автомагистрала струма

От 4 до 22 ноември движението по 5-километровата отсечка ще бъде изцяло ограничено. Леките автомобили ще се движат през Владая или по автомагистрала „Струма“, а камионите над 12 тона – само по магистралата

Затварят пътя София–Перник през Владая за ремонт - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 4 ноември започва превантивен ремонт на 5-километров участък от път I-1 София–Перник в района на Владая. Отсечката между караулката и гара Владая, от 277-ия до 282-ия километър, ще бъде изцяло затворена за движение в двете посоки. Очаква се временната организация на движението да бъде въведена около 10:30 ч.

Ремонтът трябва да приключи до 22 ноември, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. За леките автомобили са предвидени два обходни маршрута – през общинската пътна мрежа в село Владая по ул. „Войнишко въстание“ и по автомагистрала „Струма“. Тежкотоварните автомобили над 12 тона няма да бъдат допускани през селото и ще могат да преминават само по автомагистралата.

Какво ще бъде обновено

Предвидено е цялостно обновяване на асфалтовата настилка и полагане на нова хоризонтална маркировка. Ще бъдат подобрени отводняването и прилежащите водостоци, а по трасето ще бъдат поставени нови бетонови бордюри, ограничителни системи и пътни знаци.

След приключването на ремонта в участъка между 276-ия и 281-ия километър ще бъдат монтирани гъвкави ограничители. Целта е да се ограничи навлизането на автомобили в насрещното движение.

Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени от пътноподдържащата фирма ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“, с която АПИ има договор за текущ ремонт на републиканските пътища в област София. От агенцията посочват, че дейностите са необходими за подобряване на експлоатационното състояние на пътя и за повишаване на безопасността.

„Апелираме шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи“, заявиха от АПИ.

Пътната агенция препоръчва на хората, които ежедневно пътуват между София и Перник, да използват приоритетно автомагистрала „Струма“ като алтернативен маршрут. Причината е, че пътят през Владая е сред най-натоварените в област София, а пълното ограничаване на движението се очаква да промени трафика в района до края на ремонта.

Източници: btvnovinite.bg, 24chasa.bg, stolica.bg


София / България
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  • 1 Цяло лято какво си

    3 0 Отговор
    барахте бе

    22:55 03.11.2026

  • 2 12345

    2 0 Отговор
    5 километра асфалт за 20 дни!!!!!!
    Е - това изби рибата.

    22:58 03.11.2026

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