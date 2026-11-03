Затварят пътя София–Перник през Владая за ремонт

От 4 ноември започва превантивен ремонт на 5-километров участък от път I-1 София–Перник в района на Владая. Отсечката между караулката и гара Владая, от 277-ия до 282-ия километър, ще бъде изцяло затворена за движение в двете посоки. Очаква се временната организация на движението да бъде въведена около 10:30 ч.

Ремонтът трябва да приключи до 22 ноември, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. За леките автомобили са предвидени два обходни маршрута – през общинската пътна мрежа в село Владая по ул. „Войнишко въстание“ и по автомагистрала „Струма“. Тежкотоварните автомобили над 12 тона няма да бъдат допускани през селото и ще могат да преминават само по автомагистралата.

Какво ще бъде обновено

Предвидено е цялостно обновяване на асфалтовата настилка и полагане на нова хоризонтална маркировка. Ще бъдат подобрени отводняването и прилежащите водостоци, а по трасето ще бъдат поставени нови бетонови бордюри, ограничителни системи и пътни знаци.

След приключването на ремонта в участъка между 276-ия и 281-ия километър ще бъдат монтирани гъвкави ограничители. Целта е да се ограничи навлизането на автомобили в насрещното движение.

Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени от пътноподдържащата фирма ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“, с която АПИ има договор за текущ ремонт на републиканските пътища в област София. От агенцията посочват, че дейностите са необходими за подобряване на експлоатационното състояние на пътя и за повишаване на безопасността.

„Апелираме шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи“, заявиха от АПИ.

Пътната агенция препоръчва на хората, които ежедневно пътуват между София и Перник, да използват приоритетно автомагистрала „Струма“ като алтернативен маршрут. Причината е, че пътят през Владая е сред най-натоварените в област София, а пълното ограничаване на движението се очаква да промени трафика в района до края на ремонта.

Източници: btvnovinite.bg, 24chasa.bg, stolica.bg