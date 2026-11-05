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Испания поиска помощ от Брюксел за влаковата катастрофа

Испания поиска помощ от Брюксел за влаковата катастрофа

5 Ноември, 2026 04:35 400 1

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  • влакова катастрофа-
  • урda-
  • европейска железопътна агенция-
  • железопътна безопасност

Европейската железопътна агенция ще окаже техническа подкрепа, но разследването остава под ръководството на испанските власти

Испания поиска помощ от Брюксел за влаковата катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испания поиска техническа помощ от Брюксел за разследването на влаковата катастрофа край Урда, провинция Толедо, при която на 28 октомври загинаха 69 души. Искането е отправено от независимата испанска служба за техническо разследване на железопътни, морски и авиационни инциденти AITAT към Европейската железопътна агенция.

Европейският комисар по транспорта Апостолос Цицикостас заяви, че агенцията ще предостави необходимата техническа подкрепа. Той подчерта, че испанските органи запазват пълния контрол върху разследването. „Независимото разследване ще установи фактите“, каза Цицикостас, като добави, че е твърде рано да се правят заключения за причините за катастрофата.

Какво се разследва

На 28 октомври влак AVE на испанската държавна компания „Ренфе“ се вряза в спрял влак на частния оператор „Ирио“ по линията между Мадрид и Андалусия. Преди сблъсъка е отказала системата за безопасност LZB, която следи движението на влаковете и може автоматично да задейства спирачките.

Испанските власти разглеждат действията на диспечерските центрове, комуникациите с машинистите и техническото състояние на системите. Окончателна причина за катастрофата все още не е установена. AITAT ще работи с европейските специалисти, но решенията и заключенията ще останат в компетентността на испанското разследване.

Инцидентът е вторият тежък железопътен сблъсък в Испания за тази година. При катастрофата край Адамус през януари загинаха 46 души. И при разследването на този инцидент испанските власти са използвали техническа помощ от европейски специалисти.

Мерки и оставка

Испанското правителство одобри на 3 ноември пакет от 30 милиона евро за пряка помощ и авансови компенсации за жертвите и техните семейства. Кабинетът обяви и извънреден план за укрепване на безопасността по високоскоростната железопътна мрежа.

Планът предвижда подобрения в диспечерските центрове, по-строги протоколи при отказ на автоматичните системи и ускорено внедряване на европейската система за управление на железопътния трафик ERTMS. Предвижда се и решенията в контролните центрове да бъдат проверявани от втори служител, когато автоматичното блокиране не работи.

Транспортният министър Оскар Пуенте подаде оставка шест дни след катастрофата. „Министър на транспорта в страна като Испания не може да остане на поста след два инцидента с такава тежест за по-малко от година“, каза той пред депутати.

Източници: elpais.com, apnews.com


Испания
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  • 1 оня с коня

    2 0 Отговор
    много моля парите от брюксел са Само за зеленияНАРКОМАН

    04:38 05.11.2026

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