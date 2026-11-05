5 ноември 1605 г. Денят на Гай Фокс

На 5-и ноември всяка година във Великобритания се отбелязва „Денят на Гай Фокс“ (Guy Fawkes Day) – народен празник, известен още като „Нощта на огньовете“ (Bonfire Night).
На този ден се отбелязва годишнината от Барутния заговор – неуспешния опит да бъде взривен британският парламент и да бъде осъществен държавен преврат от група католици, на 5-и ноември през далечната 1605 година.
Заговорниците в преврата, сред които 25-годишният Гай Фокс, планирали да взривят Камарата на лордовете. В подземията на сградата тайно били внесени 36 бурета с барут. Фокс трябвало да подпали фитила и да избяга от страната. За заговора обаче знаели много хора. Той бил разкрит, благодарение на анонимно писмо до един от лордовете с предупреждение да не ходи на откриването на сесията на парламента.
През нощта на 5-и ноември било извършено претърсване на сградата, където в подземията бил открит Фокс заедно със складирания барут.
Той и останалите заговорници били екзекутирани няколко месеца по-късно – на 31-и януари, 1606 година.
След това английският парламент приел закон, с който се постановявало 5-и ноември да се отбелязва като “Ден на благодарност за спасението”. Законът бил в сила до 1859 година, след което бил отменен, но традицията за отбелязването на деня се е запазила и до днес.
Сега празникът е известен като “Денят на Гай Фокс” или “Нощта на огньовете”. Всяка година на този ден в цяла Великобритания земята и небето засияват от големи огньове и заря. Както повелява традицията, изгарят се сламени чучела, символизиращи заговорника Гай Фокс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
04:44 05.11.2023
3 Иван
06:35 05.11.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хе-Хе
07:56 05.11.2023
6 Гай Фокс е
08:35 05.11.2023
7 Папата
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А тия с Артията ич не правят преврат...Гай Фокс скоро ще дебютира и в БГ
08:48 05.11.2023
8 РЕАЛИСТ
08:54 05.11.2023
9 Кинолюб
03:28 05.11.2024
10 Ццц
03:59 05.11.2024
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кво стаа тука
Коментарите от 2023г. Големи мушангий тука.
08:49 05.11.2024
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ти като си остър
До коментар #11 от "ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!":Що си на дъното в Европа? Та даже и мекетата те тъпчат бе острия? ХАхаха.
23:43 05.11.2024
17 РЕАЛИСТ
04:26 05.11.2026