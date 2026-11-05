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5 ноември 1605 г. Денят на Гай Фокс

5 ноември 1605 г. Денят на Гай Фокс

5 Ноември, 2026 03:13 594 17

  • гай фокс-
  • великобритания-
  • англия-
  • преврат

Всяка година на този ден в цяла Великобритания земята и небето засияват от големи огньове и заря

5 ноември 1605 г. Денят на Гай Фокс - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 5-и ноември всяка година във Великобритания се отбелязва „Денят на Гай Фокс“ (Guy Fawkes Day) – народен празник, известен още като „Нощта на огньовете“ (Bonfire Night).

На този ден се отбелязва годишнината от Барутния заговор – неуспешния опит да бъде взривен британският парламент и да бъде осъществен държавен преврат от група католици, на 5-и ноември през далечната 1605 година.

Заговорниците в преврата, сред които 25-годишният Гай Фокс, планирали да взривят Камарата на лордовете. В подземията на сградата тайно били внесени 36 бурета с барут. Фокс трябвало да подпали фитила и да избяга от страната. За заговора обаче знаели много хора. Той бил разкрит, благодарение на анонимно писмо до един от лордовете с предупреждение да не ходи на откриването на сесията на парламента.

През нощта на 5-и ноември било извършено претърсване на сградата, където в подземията бил открит Фокс заедно със складирания барут.

Той и останалите заговорници били екзекутирани няколко месеца по-късно – на 31-и януари, 1606 година.

След това английският парламент приел закон, с който се постановявало 5-и ноември да се отбелязва като “Ден на благодарност за спасението”. Законът бил в сила до 1859 година, след което бил отменен, но традицията за отбелязването на деня се е запазила и до днес.

Сега празникът е известен като “Денят на Гай Фокс” или “Нощта на огньовете”. Всяка година на този ден в цяла Великобритания земята и небето засияват от големи огньове и заря. Както повелява традицията, изгарят се сламени чучела, символизиращи заговорника Гай Фокс.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    15 31 Отговор
    ПП правят преврат с машинките

    Коментиран от #7

    04:44 05.11.2023

  • 3 Иван

    17 20 Отговор
    Евреите не предупредиха нито един неевреин.

    06:35 05.11.2023

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хе-Хе

    32 22 Отговор
    Жалко, че не е успял да ги разхвърчи човекът! Съдбата на света щеше да е друга. Представете си стотици лордове да се разхвърчат из Лондон! Пух, еполети, перуки и перушини валят от небето

    07:56 05.11.2023

  • 6 Гай Фокс е

    34 18 Отговор
    Единственият човек влязъл в парламента с почтени намерения!

    08:35 05.11.2023

  • 7 Папата

    26 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А тия с Артията ич не правят преврат...Гай Фокс скоро ще дебютира и в БГ

    08:48 05.11.2023

  • 8 РЕАЛИСТ

    25 7 Отговор
    Remember, remember the 5-th of November. Снощи гледах фойерверките. Валеше дъжд, но на англичаните не им пука. Грандиозно шоу. Музика, храна , греяно вино. Колко му трябва на човек.

    08:54 05.11.2023

  • 9 Кинолюб

    8 2 Отговор
    Този прилича на Чък Норис

    03:28 05.11.2024

  • 10 Ццц

    15 8 Отговор
    Ако Гай Фокс беше успял да разруши Великобритания и ние щяхме да честваме деня на спасението и да го помним с благодарност.

    03:59 05.11.2024

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кво стаа тука

    0 0 Отговор
    Статията от 5 Ноември, 2024г 03:13
    Коментарите от 2023г. Големи мушангий тука.

    08:49 05.11.2024

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ти като си остър

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!":

    Що си на дъното в Европа? Та даже и мекетата те тъпчат бе острия? ХАхаха.

    23:43 05.11.2024

  • 17 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Николай не се замисля в Англия , колко е бил прав Гай Фокс. Хенри XIII отделя Англия от католицизма , щото има 6 брака и навика да ги обезглавява. Папата не му разрешил толкова бракове и той създал собствена църква, на която той се определил , като бос. Това е единствената християнска държава и до днес, където кралят е върховно духовно лице. Гай Фокс е искал да поправи това безумие. В крак с новото време за кентърбърийския епископ е избрана жена, за шеф по църковните дела. Гай Фокс е умрял след жестоки мъчения.

    04:26 05.11.2026

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