Кремъл разкри какво очаква от Тръмп след поражението на републиканците

Кремъл очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да продължи мирните усилия за прекратяване на руско-украинската война въпреки изборното поражение на Републиканската партия. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.
„Президентът Тръмп продължава своите правомощия и ние искрено разчитаме, че той ще продължи и мирните си усилия“, каза Песков. По думите му вече има подготвена работа по въпроса, а скоро се очаква нов кръг на тристранни преговори.
Песков посочи и хуманитарните усилия на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, като заяви, че Москва се надява всички тези инициативи да продължат. Той не уточни кога точно ще се проведе следващият кръг от разговорите и кои ще бъдат участниците в него.
На въпрос дали новият състав на Конгреса може да попречи на президента Тръмп да продължи посредничеството на САЩ, Песков отговори: „Това е вътрешна работа на Америка.“
Демократите поемат контрола над Конгреса
На междинните избори в САЩ демократите спечелиха контрол над двете камари на Конгреса. Републиканците загубиха мнозинството си в Сената, а новото разпределение на силите поставя администрацията на Тръмп в ситуация, в която законодателната власт ще бъде контролирана от опозиционната партия.
Самият Тръмп заяви, че разполага с право на вето върху законите, приети от Конгреса. Президентът изрази увереност, че въпреки резултатите ще може да работи успешно с демократите.
Изказването на Кремъл поставя акцент върху продължаването на американското посредничество, независимо от промяната в политическия баланс във Вашингтон. Песков не посочи дали победата на демократите ще доведе до промени в конкретните позиции на САЩ по руско-украинските преговори.
Източници: meduza.io, rbc.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #5, #8, #20
22:54 04.11.2026
2 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #4
22:54 04.11.2026
3 Путин
23:01 04.11.2026
4 Бункермен
До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":НЕ ИЗЛИЗАМ докато не унищожа прогнилият запад !!!!!!
23:01 04.11.2026
5 Дзак
До коментар #1 от "Кина":Чак толкова внимание не заслужава!
23:02 04.11.2026
6 Какво очакват ли
23:02 04.11.2026
7 Читател
23:03 04.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Няма сделка
Оранжевият ви даде 2 години прозорец барем вземете Мала Токмачка.
Коментиран от #11
23:07 04.11.2026
11 Анонимен
До коментар #10 от "Няма сделка":Гладна кокошка просо сънува!
23:09 04.11.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #22
23:14 04.11.2026
13 Сатана Z
Коментиран от #15, #16, #18
23:17 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Републиканец
До коментар #13 от "Сатана Z":Неприятно, но напълно възможно. И ще отворят в България къщи на ужасите и ловци на хора ще отвличат хора за фронта.
Коментиран от #21
23:42 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Криви
23:53 04.11.2026
18 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #13 от "Сатана Z":Извод:
Бягайте от Европа, и няма да сте на фронта, откажете се от гражданството и.... Ще, се спасите.
Направето го, бързо нямате време!!!!!
00:02 05.11.2026
19 Очаквате да продължи
00:13 05.11.2026
20 Кремъл иска от
До коментар #1 от "Кина":Агент Kpacнoв да отрича всякаква връзка с Путин.
00:15 05.11.2026
21 Леле, страшно
До коментар #15 от "Републиканец":Но не е достатъчно, постарайте се още с измишльотините
00:17 05.11.2026
22 Де да можеше
До коментар #12 от "Сатана Z":ама НЕ
00:21 05.11.2026