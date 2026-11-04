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Кремъл разкри какво очаква от Тръмп след поражението на републиканците
  Тема: Украйна

Кремъл разкри какво очаква от Тръмп след поражението на републиканците

4 Ноември, 2026 22:51 1 422 22

  • доналд тръмп-
  • дмитрий песков-
  • конгрес на сащ-
  • мирни преговори-
  • руско-украинска война

Дмитрий Песков заяви, че скоро се очаква нов кръг на тристранни преговори. Той определи новото разпределение на силите в Конгреса като вътрешен въпрос на САЩ

Кремъл разкри какво очаква от Тръмп след поражението на републиканците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да продължи мирните усилия за прекратяване на руско-украинската война въпреки изборното поражение на Републиканската партия. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Президентът Тръмп продължава своите правомощия и ние искрено разчитаме, че той ще продължи и мирните си усилия“, каза Песков. По думите му вече има подготвена работа по въпроса, а скоро се очаква нов кръг на тристранни преговори.

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Песков посочи и хуманитарните усилия на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, като заяви, че Москва се надява всички тези инициативи да продължат. Той не уточни кога точно ще се проведе следващият кръг от разговорите и кои ще бъдат участниците в него.

На въпрос дали новият състав на Конгреса може да попречи на президента Тръмп да продължи посредничеството на САЩ, Песков отговори: „Това е вътрешна работа на Америка.“

Демократите поемат контрола над Конгреса

На междинните избори в САЩ демократите спечелиха контрол над двете камари на Конгреса. Републиканците загубиха мнозинството си в Сената, а новото разпределение на силите поставя администрацията на Тръмп в ситуация, в която законодателната власт ще бъде контролирана от опозиционната партия.

Самият Тръмп заяви, че разполага с право на вето върху законите, приети от Конгреса. Президентът изрази увереност, че въпреки резултатите ще може да работи успешно с демократите.

Изказването на Кремъл поставя акцент върху продължаването на американското посредничество, независимо от промяната в политическия баланс във Вашингтон. Песков не посочи дали победата на демократите ще доведе до промени в конкретните позиции на САЩ по руско-украинските преговори.

Източници: meduza.io, rbc.ru


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    12 8 Отговор
    Западното зло скоро ще бъде вързано и лекувано в психиатрията за 1000 години напред..!

    Коментиран от #5, #8, #20

    22:54 04.11.2026

  • 2 К.О.Т..А.К 🐱

    15 11 Отговор
    цяла РФ чака някой да изкара гнома от бункера , по кафявия балатум

    Коментиран от #4

    22:54 04.11.2026

  • 3 Путин

    11 8 Отговор
    Изгоря ми инвестицията. Само България ми остана.

    23:01 04.11.2026

  • 4 Бункермен

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    НЕ ИЗЛИЗАМ докато не унищожа прогнилият запад !!!!!!

    23:01 04.11.2026

  • 5 Дзак

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Чак толкова внимание не заслужава!

    23:02 04.11.2026

  • 6 Какво очакват ли

    11 6 Отговор
    Тия се държат със САЩ и Тръмп като с Пудел, толкова е смотан Тръмп, че докара Сащ до това да получава инструкции като кученце

    23:02 04.11.2026

  • 7 Читател

    5 5 Отговор
    Какво или инпичнънт или букета, лошото е че така наречените демократи са сатанисти и не знам кое е по малкото злото паденинии вируси или войни.И ще бъде така докато първопричините не бъдат отстранени.

    23:03 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Няма сделка

    6 6 Отговор
    Двамата комици Уиткоф и Къшнър ще дават показания пред парламентарна комисия.
    Оранжевият ви даде 2 години прозорец барем вземете Мала Токмачка.

    Коментиран от #11

    23:07 04.11.2026

  • 11 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Няма сделка":

    Гладна кокошка просо сънува!

    23:09 04.11.2026

  • 12 Сатана Z

    2 6 Отговор
    Жужо върти на КРА си и републиканци и демократи.Зависи кой първи ще се покатери.При двупартийна им система от Обора не очаквай чудеса.

    Коментиран от #22

    23:14 04.11.2026

  • 13 Сатана Z

    6 6 Отговор
    Демократите ще пратят посланици във всички фронтови държави каквато е и БГто за да сръчка с остена овцете към окопите.Щом Цар Фердинанд е накарал българите да се бият за Германия,колко му е САЩ да ги впрегнат във война с Русия.Нали сте наясно,че Тръмп ви пожали ,но сега ще акате кръв.

    Коментиран от #15, #16, #18

    23:17 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Републиканец

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Неприятно, но напълно възможно. И ще отворят в България къщи на ужасите и ловци на хора ще отвличат хора за фронта.

    Коментиран от #21

    23:42 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Криви

    1 1 Отговор
    Краставици.

    23:53 04.11.2026

  • 18 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Извод:
    Бягайте от Европа, и няма да сте на фронта, откажете се от гражданството и.... Ще, се спасите.
    Направето го, бързо нямате време!!!!!

    00:02 05.11.2026

  • 19 Очаквате да продължи

    1 1 Отговор
    В съответствие с вашите интереси, но ЯДЕЦ

    00:13 05.11.2026

  • 20 Кремъл иска от

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Агент Kpacнoв да отрича всякаква връзка с Путин.

    00:15 05.11.2026

  • 21 Леле, страшно

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Републиканец":

    Но не е достатъчно, постарайте се още с измишльотините

    00:17 05.11.2026

  • 22 Де да можеше

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    ама НЕ

    00:21 05.11.2026