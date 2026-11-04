Кремъл разкри какво очаква от Тръмп след поражението на републиканците

Кремъл очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да продължи мирните усилия за прекратяване на руско-украинската война въпреки изборното поражение на Републиканската партия. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Президентът Тръмп продължава своите правомощия и ние искрено разчитаме, че той ще продължи и мирните си усилия“, каза Песков. По думите му вече има подготвена работа по въпроса, а скоро се очаква нов кръг на тристранни преговори.

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Песков посочи и хуманитарните усилия на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, като заяви, че Москва се надява всички тези инициативи да продължат. Той не уточни кога точно ще се проведе следващият кръг от разговорите и кои ще бъдат участниците в него.

На въпрос дали новият състав на Конгреса може да попречи на президента Тръмп да продължи посредничеството на САЩ, Песков отговори: „Това е вътрешна работа на Америка.“

Демократите поемат контрола над Конгреса

На междинните избори в САЩ демократите спечелиха контрол над двете камари на Конгреса. Републиканците загубиха мнозинството си в Сената, а новото разпределение на силите поставя администрацията на Тръмп в ситуация, в която законодателната власт ще бъде контролирана от опозиционната партия.

Самият Тръмп заяви, че разполага с право на вето върху законите, приети от Конгреса. Президентът изрази увереност, че въпреки резултатите ще може да работи успешно с демократите.

Изказването на Кремъл поставя акцент върху продължаването на американското посредничество, независимо от промяната в политическия баланс във Вашингтон. Песков не посочи дали победата на демократите ще доведе до промени в конкретните позиции на САЩ по руско-украинските преговори.

Източници: meduza.io, rbc.ru