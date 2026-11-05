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5 ноември 1956 г. Британски парашутисти окупират Порт Саид

5 ноември 1956 г. Британски парашутисти окупират Порт Саид

5 Ноември, 2026 04:13 491 3

  • суецка криза-
  • порт саид-
  • гamal абдел насър-
  • британски парашутисти-
  • суецки канал

Десантът е част от операцията, предприета от Великобритания и Франция след национализацията на Суецкия канал от Гамал Абдел Насър

5 ноември 1956 г. Британски парашутисти окупират Порт Саид - 1
Снимка: Profimedia.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 5 ноември 1956 г. британски парашутисти се спускат край Порт Саид в Египет, а Франция изпраща свои въздушнодесантни части в близкия Порт Фуад. Десантът е част от операцията „Мускетар“ – англо-френската военна намеса в Суецката криза, започнала след национализирането на Компанията на Суецкия канал от египетския президент Гамал Абдел Насър.

Британският 3-ти батальон на Парашутния полк завзема летището Ел Гамил край Порт Саид. Френските парашутисти овладяват позиции в Порт Фуад. На следващия ден британски морски пехотинци, подкрепени от танкове, започват морски десант при входа на канала. До края на деня в района са прехвърлени и допълнителни британски въздушнодесантни части, а англо-френските сили започват движение на юг по канала.

Национализацията поставя началото на кризата

Причината за конфликта е решението на Насър от 26 юли 1956 г. да национализира Компанията на Суецкия канал, дотогава контролирана основно от британски и френски интереси. Египетският президент вижда в приходите от водния път начин да финансира изграждането на язовира при Асуан, след като Съединените щати и Великобритания се отказват от обещаната финансова подкрепа за проекта.

Лондон и Париж възприемат национализацията като заплаха за икономическите и стратегическите си интереси. Британският премиер Антъни Идън заявява на 8 август:

„Нашият спор не е с Египет, още по-малко с арабския свят. Той е с полковник Насър.“

В същото време Франция обвинява Насър, че подкрепя бунтовниците срещу френското управление в Алжир.

Израелското настъпление предхожда десанта

На 29 октомври Израел започва настъпление в Синайския полуостров. Два дни по-късно Великобритания и Франция отправят ултиматум към Израел и Египет да прекратят бойните действия и да се оттеглят от зоната на Суецкия канал. Израел приема условията, докато Египет ги отхвърля. Следват въздушни удари по египетски летища и военни обекти, а на 5 ноември започва въздушнодесантната фаза на операцията.

Военните действия първоначално се развиват в полза на англо-френските сили. Те установяват плацдарм край Порт Саид и започват придвижване към вътрешността на зоната на канала. Затова твърдението, че британските части изобщо не са успели да установят контрол над Порт Саид, е неточно. Те овладяват ключови позиции и части от града, но не постигат пълната стратегическа цел – траен контрол над целия Суецки канал.

Натискът отвън спира операцията

Военният успех не се превръща в политическа победа. Съединените щати настояват за прекратяване на огъня, а Съветският съюз отправя заплахи за намеса. В телефонен разговор с Идън на 6 ноември американският президент Дуайт Айзенхауер отбелязва, че е доволен, че британският премиер е приел прекратяване на огъня след десанта. Идън отговаря: „Поехме известен риск, но според мен той е оправдан.“

Великобритания и Франция приемат прекратяване на огъня, което влиза в сила в полунощ на 6 срещу 7 ноември. Англо-френските войски се изтеглят през декември, а Израел напуска Синайския полуостров през март 1957 г. Суецкият канал остава под египетски суверенитет и е отворен отново за корабоплаване през април 1957 г. Кризата бележи тежък удар по международното влияние на Великобритания и Франция и утвърждава Насър като символ на арабския национализъм.

Източници: nam.ac.uk, history.com, history.state.gov


Египет
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  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Тогава са имали армия, сега са едни безгласни букви окупирани от талибани.

    04:15 05.11.2026

  • 2 Неутрален съм

    1 0 Отговор
    Не знам, дали компанията законно е оперирала канала и дали е плащала концесия на Египет. Ако да, то имат право да защитят интересите си, още повече, чете са направили инвестицията и проекта е техен.
    Ако обаче не са били коректни, Египет има право да предприеме мерки.

    04:23 05.11.2026

  • 3 Дамммм

    3 1 Отговор
    Колонизаторите сега ще си плащат за алчноста и безграничната им наглост....И забележете- те ни учат и днес на морал и ценности?!?!? А в 1976 г е затворен белгийският музей с главите на роби от Конго...- ценности..?!?!

    04:28 05.11.2026