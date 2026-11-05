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Демократите вземат поне 240 места в Камарата на САЩ
  Тема: Избори

Демократите вземат поне 240 места в Камарата на САЩ

5 Ноември, 2026 04:31 492 4

  • междинни избори в сащ-
  • демократи-
  • републиканци-
  • доналд тръмп-
  • конгрес на сащ

Партията поема контрола и над Сената, докато в Републиканската партия започна спор за причините за изборната загуба

Демократите вземат поне 240 места в Камарата на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократите си осигуриха контрол над Камарата на представителите и Сената на САЩ след междинните избори на 3 ноември. CNN прогнозира, че партията ще получи най-малко 240 от общо 435 места в Камарата, при необходими 218 за мнозинство. Броенето в част от районите продължава.

Демократите спечелиха повече от две дузини конкурентни места, включително в райони, които бяха считани за благоприятни за Републиканската партия. По данни, обобщени от Ройтерс и USA Today, републиканците са загубили позиции в 99% от около 2100 окръга, в които преброяването е било достатъчно напреднало.

Загуби в традиционно републикански райони

Разликата спрямо президентския вот през 2024 г. се вижда и в районите, които Доналд Тръмп спечели убедително. Републиканците не са взели нито едно място в район, в който Тръмп е получил под 11 процентни пункта преднина. Демократите са спечелили и четири района, в които президентът е водил с над 15 пункта.

Опитът на Републиканската партия да използва прекрояване на избирателните райони също не е довел до очаквания резултат. От 15 места, държани от демократи и набелязани от републиканците, нито едно не е преминало към партията на Тръмп. Демократите са спечелили девет от тези места, а шест остават необявени.

Републиканците търсят причините

В Републиканската партия започнаха спорове за причините за изборната загуба. Сред посочваните фактори са войната в Иран, повишаването на цените на горивата, инфлацията, митата и решенията на Тръмп при избора на кандидати.

„Причината, поради която загубихме, е войната“, написа вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Тръмп също заяви, че войната в Иран до голяма степен е допринесла за резултата. Според Асошиейтед прес около две трети от избирателите смятат, че политиките на президента са влошили икономиката, а около 7 от 10 са на мнение, че Конгресът не е осигурявал достатъчно контрол и баланс спрямо Белия дом.

Резултатите включват и пробиви в щати, които дълго време са били опора на републиканците. Демократът Адам Хамилтън спечели сенаторското място от Канзас за първи път от 94 години. В Тексас Джеймс Таларико изпревари с около 12 процентни пункта Кен Пакстън, подкрепения от Тръмп кандидат. Демократите взеха и сенаторското място от Южна Каролина.

Какво следва

Новият Конгрес ще започне работа на 3 януари 2027 г. Хаким Джефрис е сочен за бъдещ председател на Камарата, което би го направило първия чернокож на поста. Демократите заявиха, че сред първите им приоритети ще бъдат цените на горивата, храните и здравеопазването, както и разследвания на действията на администрацията на Тръмп.

До встъпването на новия Конгрес републиканците ще разполагат с ограничен период за работа при досегашното разпределение на силите. В същото време двете партии предстои да проведат вътрешни избори за ръководните си постове, а част от неизяснените места в Камарата и Сената ще бъдат решени след окончателното преброяване.

Източници: indianexpress.com, investing.com, apnews.com


САЩ
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  • 3 Жестоката истина

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    Демократите заемат тези места и избирателите им се радват, защото нямат мащабно мислене и пренебрегват един доказан факт - републиканците (десните) правят гювеча, а дойдат ли по-левите, гювеча набързо бива разпределен (и то несправедливо), а после още по-набързо бива изпапан. И ако не дойдат републиканците отново на власт, става страшно (почти канибалистично).
    Но избирателите на демократите сега не се замислят над това, а потриват ръчички, надявайки се на кльопачка на аванта.

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