Вицепремиерът на Бавария Хуберт Айвангер е открит мъртъв в хотел в Берлин

Заместник-министър-председателят на Бавария и лидер на партията „Свободни избиратели“ Хуберт Айвангер е намерен мъртъв в хотелска стая в Берлин. Той е бил на 55 години.

Тялото е открито в хотел „Нойер Фриц“ в района Мите. Берлинската прокуратура и Шестата комисия за убийства към провинциалната криминална служба са започнали разследване на смъртта. Целта му е да бъде установена конкретната причина, да се изяснят обстоятелствата около смъртта и да бъде изключена възможна външна намеса, съобщи полицията. Разследването продължава.

Айвангер пропусна партийно събитие

Айвангер е бил в Берлин за откриването на столичния офис на „Свободни избиратели“, но не е присъствал на събитието, след като се почувствал зле. За отсъствието му е бил посочен здравословен проблем. По-късно той е бил открит без признаци на живот в хотелската си стая.

Към момента няма официално обявена причина за смъртта. „Тагесшпигел“ съобщи, позовавайки се на полицейски и партийни среди, че няма данни за външна намеса и че се разглеждат здравословни причини. Германските разследващи органи обаче все още не са обявили окончателни резултати.

Политическа реакция

Баварският премиер Маркус Зьодер заяви, че внезапната смърт на Айвангер е „ужасна трагедия“ и изрази съболезнования на семейството и децата му. Партията „Свободни избиратели“ не е съобщила подробности за причината за смъртта.

Айвангер ръководи баварската организация на партията от 2006 г., а от 2010 г. е неин председател на федерално равнище. Той е депутат в Баварския ландтаг от 2008 г. През 2018 г. става министър на икономиката и заместник-министър-председател на Бавария в коалиционното правителство на Зьодер.

Източници: rbb24.de, tagesspiegel.de, amp.dw.com