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The Wall Street Journal: Разногласия в Белия дом за следващите удари срещу Иран
  Тема: Иранската криза

The Wall Street Journal: Разногласия в Белия дом за следващите удари срещу Иран

5 Ноември, 2026 05:43 644 5

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • война-
  • междинни избори-
  • бял дом

Част от съветниците на Тръмп настояват за нова военна операция, а други искат конфликтът да бъде прекратен след загубата на републиканците на междинните избори

The Wall Street Journal: Разногласия в Белия дом за следващите удари срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разногласията в администрацията на Доналд Тръмп за следващите действия спрямо Иран са се задълбочили след междинните избори в САЩ, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Част от американските представители настояват президентът да нареди нови удари срещу Иран, преди Вашингтон да опита да постигне мирно споразумение. Други служители смятат, че военната операция трябва да бъде прекратена и постепенно прекратена, за да се избегне по-нататъшна ескалация.

Разделението идва след тежкото изборно поражение на Републиканската партия. На междинните избори на 3 ноември Демократическата партия спечели контрол над Камарата на представителите и Сената, което ще постави администрацията на Тръмп под засилен контрол през оставащите две години от мандата му.

Тръмп призна политическата цена на войната

На 4 ноември Тръмп заяви, че може да сложи край на войната с Иран, когато пожелае, но подчерта, че това трябва да стане „по правилния начин“. Американският президент призна и че конфликтът с Ислямската република, както и високите цени на горивата, са допринесли за загубата на републиканците.

„Мога да прекратя войната, когато поискам, но трябва да бъде направено по правилния начин“, заяви Доналд Тръмп.

В същото време президентът защити решението за военната операция. Според Ройтерс Тръмп е заявил, че войната си е струвала, въпреки че призна ролята ѝ за изборното поражение на неговата партия.

Конфликтът продължава повече от осем месеца и вече се превърна в сериозна политическа и икономическа тежест за Белия дом. Поскъпването на петрола и горивата засили недоволството на американските избиратели, а войната се превърна в една от основните теми в кампанията за междинните избори.

Военният вариант остава на масата

Преди изборите Тръмп заяви, че САЩ няма да подновят ударите срещу Иран преди 3 ноември. След вота обаче Белият дом не е обявил окончателно решение за нова операция.

По информация на Axios президентът не бърза да реши дали да нареди нови бомбардировки. Изданието съобщи, че междинните избори са се превърнали в повратен момент за избора между мащабна военна кампания и дипломатически опит за прекратяване на конфликта.

Така пред администрацията остават два конкуриращи се подхода. Единият предвижда допълнителен военен натиск срещу Иран с надеждата той да подобри позициите на Вашингтон при евентуални преговори. Другият залага на прекратяване на операцията и възстановяване на дипломатическия канал.

Засега няма потвърден срок за следващите действия на президента. Решението ще бъде взето на фона на новото разпределение на силите в Конгреса, където демократите ще могат да настояват за по-строг контрол върху военната политика на Белия дом.

Източници: apnews.com, investing.com, axios.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааа.

    6 0 Отговор
    Тръмп вече не е толкова ep6a6.
    Нещо прегърбен ми се вижда. С торбички под очите. Нещо не крещи, не се звери вече. Не обижда....

    Коментиран от #3

    05:53 05.11.2026

  • 2 Войната си струвала

    4 0 Отговор
    Толкова е жалко това печалбарско изказване. Струваше ли всичките ви бази там които никога няма да възстановите . Струваше ли си целия свят да страда и още години наред. Само ти спечели големи пари на фона на разрухата. Дори Биби не спечели, но показа че ти не водиш национална политика, въпреки изказванията , Америка преди всичко. Затова републиканците са ти бесни и гласуваха против войната т бедността. Но това е ти просто си Цар плъх.

    06:18 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Така изглеждат обикновенно...

    0 0 Отговор
    лузерите в политиката!
    "Изи кам изи гоу"!

    06:52 05.11.2026

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