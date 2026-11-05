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Пожар избухна в завода на "Роснефт" в Рязан след атака с дронове
  Тема: Украйна

Пожар избухна в завода на "Роснефт" в Рязан след атака с дронове

5 Ноември, 2026 04:56, обновена 5 Ноември, 2026 04:59 809 16

  • рязънски нпз-
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  • роснефт-
  • русия-
  • войната в украйна

За взривове и работа на руската противовъздушна отбрана са съобщили жители на града. Няма официални данни за щетите и пострадали

Пожар избухна в завода на "Роснефт" в Рязан след атака с дронове - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна в Рязанския нефтопреработвателен завод след нощна атака с безпилотни летателни апарати, съобщи „Украинская правда“. Към момента няма официално потвърждение от руските власти за причините за пожара, размера на щетите или евентуални пострадали.

Около 2:00 часа местно време в Рязан и района е била обявена заплаха от дронове. След това жители са съобщили за серия от взривове, работа на противовъздушната отбрана и шум от безпилотни апарати. Видеозаписи, разпространени онлайн, показват пламъци и гъст дим в района на завода.

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РБК-Украина отбелязва, че губернаторът на Рязанска област Павел Малков не е публикувал официална информация за атаката и последиците от нея към момента на съобщението. Не е ясно дали пожарът е засегнал производствени мощности, складове или друга част от комплекса.

Завод с ключово значение за руските доставки на горива

Рязанският НПЗ е част от „Роснефт“ и е сред големите нефтопреработвателни предприятия в Русия. Годишният му капацитет е около 17–18 милиона тона нефт. Заводът произвежда автомобилни бензини, дизелово гориво, авиационно гориво, мазут и битум.

Предприятието снабдява Москва и централните райони на Русия, а произвежданото гориво се използва и за нуждите на руското Министерство на отбраната. Сред продуктите му е керосинът за реактивни двигатели, включително гориво тип ТС-1, използвано от военната авиация.

Поредна атака през 2026 г.

Рязанският завод вече е бил атакуван през май и септември. При удара през септември е възникнал пожар, а по данни на „Украинская правда“ тогава са били засегнати и други руски военни обекти.

Източници: pravda.com.ua, rbc.ua


Русия
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  • 1 Що 6oй uзяge

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    Путин тая седмица, не е истина.

    Коментиран от #5, #6, #7, #8, #10

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  • 4 нищо не рабрах кои е рязан

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    05:01 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Русофил

    13 0 Отговор
    Ганев не пиши страшни новини, че ме свива стомаха.

    05:05 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 12 Благодарете се на Владимир Владимирович

    1 7 Отговор
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    Коментиран от #15

    05:14 05.11.2026

  • 13 Какво море?!

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  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Макаренко

    0 0 Отговор

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    Лопатата има силно възпитателен ефект.

    Коментиран от #16

    05:30 05.11.2026

  • 16 Цветът на нацията

    1 1 Отговор

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    05:50 05.11.2026

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