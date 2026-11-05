Пожар избухна в завода на "Роснефт" в Рязан след атака с дронове

Пожар избухна в Рязанския нефтопреработвателен завод след нощна атака с безпилотни летателни апарати, съобщи „Украинская правда“. Към момента няма официално потвърждение от руските власти за причините за пожара, размера на щетите или евентуални пострадали.

Около 2:00 часа местно време в Рязан и района е била обявена заплаха от дронове. След това жители са съобщили за серия от взривове, работа на противовъздушната отбрана и шум от безпилотни апарати. Видеозаписи, разпространени онлайн, показват пламъци и гъст дим в района на завода.

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РБК-Украина отбелязва, че губернаторът на Рязанска област Павел Малков не е публикувал официална информация за атаката и последиците от нея към момента на съобщението. Не е ясно дали пожарът е засегнал производствени мощности, складове или друга част от комплекса.

Завод с ключово значение за руските доставки на горива

Рязанският НПЗ е част от „Роснефт“ и е сред големите нефтопреработвателни предприятия в Русия. Годишният му капацитет е около 17–18 милиона тона нефт. Заводът произвежда автомобилни бензини, дизелово гориво, авиационно гориво, мазут и битум.

Предприятието снабдява Москва и централните райони на Русия, а произвежданото гориво се използва и за нуждите на руското Министерство на отбраната. Сред продуктите му е керосинът за реактивни двигатели, включително гориво тип ТС-1, използвано от военната авиация.

Поредна атака през 2026 г.

Рязанският завод вече е бил атакуван през май и септември. При удара през септември е възникнал пожар, а по данни на „Украинская правда“ тогава са били засегнати и други руски военни обекти.

Източници: pravda.com.ua, rbc.ua