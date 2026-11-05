Пожар избухна в завода на "Роснефт" в Рязан след атака с дронове

Пожар избухна в Рязанския нефтопреработвателен завод след нощна атака с безпилотни летателни апарати, съобщи „Украинская правда“. Към момента няма официално потвърждение от руските власти за причините за пожара, размера на щетите или евентуални пострадали.
Около 2:00 часа местно време в Рязан и района е била обявена заплаха от дронове. След това жители са съобщили за серия от взривове, работа на противовъздушната отбрана и шум от безпилотни апарати. Видеозаписи, разпространени онлайн, показват пламъци и гъст дим в района на завода.
РБК-Украина отбелязва, че губернаторът на Рязанска област Павел Малков не е публикувал официална информация за атаката и последиците от нея към момента на съобщението. Не е ясно дали пожарът е засегнал производствени мощности, складове или друга част от комплекса.
Завод с ключово значение за руските доставки на горива
Рязанският НПЗ е част от „Роснефт“ и е сред големите нефтопреработвателни предприятия в Русия. Годишният му капацитет е около 17–18 милиона тона нефт. Заводът произвежда автомобилни бензини, дизелово гориво, авиационно гориво, мазут и битум.
Предприятието снабдява Москва и централните райони на Русия, а произвежданото гориво се използва и за нуждите на руското Министерство на отбраната. Сред продуктите му е керосинът за реактивни двигатели, включително гориво тип ТС-1, използвано от военната авиация.
Поредна атака през 2026 г.
Рязанският завод вече е бил атакуван през май и септември. При удара през септември е възникнал пожар, а по данни на „Украинская правда“ тогава са били засегнати и други руски военни обекти.
Източници: pravda.com.ua, rbc.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що 6oй uзяge
Коментиран от #5, #6, #7, #8, #10
05:00 05.11.2026
2 Путин-
05:00 05.11.2026
3 Табели по руските бензиностанции:
05:01 05.11.2026
4 нищо не рабрах кои е рязан
05:01 05.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Русофил
05:05 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Благодарете се на Владимир Владимирович
Коментиран от #15
05:14 05.11.2026
13 Какво море?!
До коментар #11 от "оня с коня":След соца съм ходил само два пъти на ресторант. Спомням си с носталгия ресторантите с жива музика, танците, свалките, ядене и пиене на корем.
05:19 05.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Макаренко
До коментар #12 от "Благодарете се на Владимир Владимирович":Лопатата има силно възпитателен ефект.
Коментиран от #16
05:30 05.11.2026
16 Цветът на нацията
До коментар #15 от "Макаренко":И ние си мислехме така, преди да ни затворят в Белене и да опитаме лопатата на наш гръб.
05:50 05.11.2026