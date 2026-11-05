Роденият в Ташкент Серхио Гор отрече, че е кандидат за поста на Рубио

Серхио Гор е сред имената, обсъждани за висок пост в администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, включително за държавен секретар или началник на кабинета на Белия дом. Това съобщи американското издание The Washington Sun, позовавайки се на 10 души, запознати с вътрешни разговори в администрацията.

Гор в момента е посланик на САЩ в Индия и специален пратеник за Южна и Централна Азия. Според публикацията той има пряк достъп до Тръмп и е смятан за важна фигура в отношенията на Вашингтон с азиатските държави, както и за близък човек на държавния секретар Марко Рубио.

Сред обсъжданите възможности е Гор да замени Рубио като държавен секретар или да поеме поста началник на кабинета на Белия дом, който в момента заема Сузи Уайлс. Нито Рубио, нито Уайлс публично са заявявали намерение да напускат длъжностите си.

Твърдения за бъдещето на Марко Рубио

The Washington Sun твърди, че част от служителите в Държавния департамент и представители на Републиканската партия допускат Рубио да напусне администрацията, за да започне подготовка за евентуална президентска кампания през 2028 или 2032 г. Публикацията не представя публично потвърждение за подобен план.

Според източниците на изданието Гор би проявявал интерес и към други високи длъжности в Държавния департамент, включително поста заместник-държавен секретар. В статията се посочва, че евентуалните промени се обсъждат на фона на очаквано пренареждане на екипа на Тръмп след междинните избори.

Гор: Рубио е „незаменим“

Самият Гор отрече информацията. „Тази история е пълна и тотална глупост“, заяви той пред The Washington Sun и подчерта, че не търси нова позиция.

Той определи Рубио като „най-квалифицирания, най-успешния и най-великия държавен секретар в историята“ и го нарече „незаменим“ на поста. Белият дом също отхвърли твърденията за подготвяна рокада, без да бъде обявено намерение за промяна в ръководството на Държавния департамент или в кабинета на президента.

Серхио Гор е роден на 30 ноември 1986 г. в Ташкент, тогава в състава на Съветския съюз, под името Сергей Гороховски. Гор по-късно се установява в САЩ и изгражда кариера в Републиканската партия, преди да стане част от най-близкото политическо обкръжение на Тръмп.

Източници: washingtonsun.com, apnews.com, occrp.org