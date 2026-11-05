Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Трима загинали при руски удари в Украйна, гори склад край Киев
  Тема: Украйна

Трима загинали при руски удари в Украйна, гори склад край Киев

5 Ноември, 2026 05:14, обновена 5 Ноември, 2026 05:23 643 5

  • руски удари-
  • краматорск-
  • сумска област-
  • киевска област-
  • украйна

Две жени са убити при авиаудар по Краматорската община, а при удар по дом в Сумска област е спасен мъж. В Киевска област е избухнал пожар в склад

Трима загинали при руски удари в Украйна, гори склад край Киев - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са загинали при руски удари в Донецка и Сумска област, съобщиха украинските власти. При отделна атака в Киевска област е избухнал пожар в складова база, като информацията за евентуални пострадали все още се уточнява.

Две жени са загинали при авиаудар по Краматорската община в Донецка област. По данни на Краматорския градски съвет атаката е извършена в 15:50 часа по частния сектор в Ясногорка с две авиобомби ФАБ-250. Ранена е още една жена, а шест жилищни сгради са повредени. Краматорският градски съвет съобщи, че ударът е засегнал частен сектор в населеното място.

При удар по частен дом в Путивълската община, Сумска област, е загинала жена. По информация на Държавната служба за извънредни ситуации атаката е извършена вечерта на 4 ноември. Домът е разрушен, а под развалините е останал травмиран мъж.

Спасителите са го деблокирали и са го предали на медицински екипи. Пожарът в сградата е потушен. „В резултат на удара домът е разрушен, възникна пожар. Под развалините се оказа травмиран мъж“, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации.

В Киевска област е регистриран пожар на територията на склад в Бучанския район след руска атака, съобщи ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко. „В Бучанския район в резултат на вражеска атака възникна пожар на територията на склад“, заяви той. Към момента на съобщението се е уточнявало дали има пострадали.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безсилният Путин

    17 13 Отговор
    атакува само цивилни обекти, училища, църкви, болници, магазини, домове, пътнически влакове и автобуси.

    Коментиран от #2, #3

    05:26 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 голям смях

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "Безсилният Путин":

    важното е че в русия няма яйца и картофи а путин закусва с малки дечица

    а тук ядем само банани

    Коментиран от #5

    06:02 05.11.2026

  • 4 Мнение

    6 3 Отговор
    Безсилието на агресора по фронтовата линия отдавна изби в терор срещу градовете на Украйна.
    Големите загуби на жива сила и техника също са фактор който влияе на окупаторите.

    06:20 05.11.2026

  • 5 Факт

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "голям смях":

    Дядката с токчета на обувките погуби стотици хиляди руснаци и украинци.

    06:25 05.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания