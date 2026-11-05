Трима загинали при руски удари в Украйна, гори склад край Киев

Трима души са загинали при руски удари в Донецка и Сумска област, съобщиха украинските власти. При отделна атака в Киевска област е избухнал пожар в складова база, като информацията за евентуални пострадали все още се уточнява.

Две жени са загинали при авиаудар по Краматорската община в Донецка област. По данни на Краматорския градски съвет атаката е извършена в 15:50 часа по частния сектор в Ясногорка с две авиобомби ФАБ-250. Ранена е още една жена, а шест жилищни сгради са повредени. Краматорският градски съвет съобщи, че ударът е засегнал частен сектор в населеното място.

При удар по частен дом в Путивълската община, Сумска област, е загинала жена. По информация на Държавната служба за извънредни ситуации атаката е извършена вечерта на 4 ноември. Домът е разрушен, а под развалините е останал травмиран мъж.

Спасителите са го деблокирали и са го предали на медицински екипи. Пожарът в сградата е потушен. „В резултат на удара домът е разрушен, възникна пожар. Под развалините се оказа травмиран мъж“, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации.

В Киевска област е регистриран пожар на територията на склад в Бучанския район след руска атака, съобщи ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко. „В Бучанския район в резултат на вражеска атака възникна пожар на територията на склад“, заяви той. Към момента на съобщението се е уточнявало дали има пострадали.

Източници: pravda.com.ua