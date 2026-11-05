Северна Корея тества нова система за противовъздушна отбрана

Северна Корея е изпитала нова система за противовъздушна отбрана, а в същия ден е изстреляла няколко ракети към Източно море. За тестовете съобщи Корейската централна телеграфна агенция (KCNA), цитирана от южнокорейската агенция Йонхап.

Изпитанието е проведено на 4 ноември от Ракетната администрация на КНДР под надзора на Ким Чен-сик, член на Централната военна комисия. Според KCNA целта е била да се проверят техническите характеристики и надеждността на системата, включително възможностите ѝ за откриване, обработка на данни и проследяване на цели.

„Тестовият пуск потвърди техническите характеристики и надеждността на новите материали“, заяви KCNA.

Севернокорейската агенция твърди още, че е бил изпитан „интелигентен режим за многократно насочване“ на бойната глава. Не са посочени конкретното наименование на системата, броят на изстреляните противовъздушни ракети или резултатите от поразяване на въздушни цели.

Няколко ракети са били насочени към Източно море

Южнокорейските Обединени началник-щабове съобщиха, че в сряда са засекли няколко ракети, изстреляни от района на Сондок в провинция Южен Хамгьон към Източно море. Според Йонхап те са прелетели по-малко от 300 километра. Южнокорейските власти не са потвърдили окончателно типа им, но са оставили открита възможността да става дума за балистични ракети с малък обсег.

Военните в Сеул заявиха, че са наблюдавали подготовката за изстрелването и са проследили ракетите непосредствено след старта. Изстрелванията са станали на фона на поредица от севернокорейски оръжейни изпитания през последните дни, включително тестове на бойни глави и крилати ракети.

Учение със стратегическа крилата ракета

KCNA съобщи и за отделно ударно учение на бойно подразделение от стратегическите крилати ракети с голям обсег в източната част на страната. При него е използвана стратегическа крилата ракета срещу симулирана цел, описана като летище.

Севернокорейските съобщения не дават данни за далечината на полета, вида на ракетата или точността на удара. Южнокорейските военни и съюзническите им структури продължават да анализират траекториите и характеристиките на изстреляните ракети.

Източници: en.yna.co.kr, apnews.com