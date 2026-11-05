Reuters: Победата на демократите в САЩ може да осигури нова помощ за Киев

Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената на САЩ на междинните избори на 3 ноември, а резултатът може да промени политиката на Вашингтон към Украйна. Новият състав на Конгреса започва работа през януари 2027 г. и ще има правомощията да определя кои законопроекти стигат до гласуване и кога.

Според Ройтерс това може да улесни приемането на нов пакет финансова и военна помощ за Киев. Агенцията цитира оценка, че подкрепата за Украйна в миналото е била достатъчно широка и сред демократите, и сред част от републиканците, за да се търси мнозинство, способно да преодолее евентуално вето на президента Доналд Тръмп.

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„След като поемат контрола и над двете камари през януари, демократите ще могат да решават какво да бъде подложено на гласуване и кога“, посочва Ройтерс.

В същото време настоящите резултати не показват, че демократите могат сами да достигнат прага от две трети. Камарата на представителите има 435 места, което означава, че за преодоляване на вето са необходими 290 гласа. В Сената са нужни 67 от 100 гласа. Асошиейтед прес съобщава, че демократите разполагат с 220 места в Камарата и с най-малко 54 сенатори, като окончателният размер на мнозинствата все още не е определен.

Помощта за Киев остава приоритет

Тръмп до голяма степен е спрял пряката финансова и военна помощ за Украйна, която се защитава от руското нашествие. Според Ройтерс това се случва въпреки подкрепата за американска помощ сред законодатели от двете партии.

Последното решение, предизвикало недоволство в Конгреса, е свързано с руския дизел и руския енергиен сектор. Ройтерс съобщава, че Тръмп е отменил санкции срещу руския дизел и е отстъпил от санкции срещу руския енергиен сектор седмици след подписването на съответните закони. Ходът е предизвикал критики и от републиканци.

Демократически съветници са заявили, че помощта за Киев е сред приоритетите на партията. Възможен подход е приемането на нов закон с двупартийна подкрепа, която да позволи преодоляване на президентско вето. Това обаче ще зависи от броя на републиканците, готови да гласуват за продължаване на подкрепата за Украйна.

Мийкс предлага блокиране на руския дизел

Сред първите теми на новото мнозинство може да бъде и политиката на Тръмп към руския енергиен сектор. Демократът Грегъри Мийкс от Ню Йорк е внесъл двупартиен законопроект, който цели да блокира връщането на руския дизел на световния пазар. Мийкс се очаква да оглави комисията по външни работи на Камарата на представителите.

Ройтерс посочва, че демократите могат да използват контрола над двете камари и за по-широк натиск върху администрацията на Тръмп по въпросите на санкциите, разходите за отбрана и изпълнението на вече приети от Конгреса решения. Конкретният размер на новата помощ за Украйна и възможността за преодоляване на президентско вето ще станат ясни след сформирането на новия Конгрес през януари.

Източници: reuters.com, apnews.com, internazionale.it