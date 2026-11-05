Ванс търси подкрепата на недоволните от Тръмп преди изборите през 2028 г

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс търси подкрепата на републиканци, които остават лоялни към Доналд Тръмп, но са недоволни от външната му политика, съобщи Fox News. Според медията ходът е свързан с подготовката за президентските избори през 2028 г., на които Ванс е сред потенциалните кандидати на Републиканската партия.

Посланието му дойде след тежкото поражение на републиканците на междинните избори. Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената, а резултатът беше отчетен като сериозен удар по администрацията на Тръмп.

„Причината, поради която загубихме, е войната“, написа Ванс в X. Той добави, че всеки, който смята, че войната си е струвала цената, трябва да го каже открито, включително ако тази цена е загубата на Сената за шест години.

Четири послания към републиканските избиратели

В публикацията си Ванс посочи четири направления, които според него могат да върнат избирателите към Републиканската партия: прекратяване на войната с Иран, намаляване на разходите за живот и инфлацията, връщане към принципа „Америка на първо място“ и промяна в отношенията с Израел.

Източник от администрацията, цитиран от Fox News, определи тези идеи като обръщение към т.нар. „Нова десница“ – група републиканци, които подкрепят по-ограничена роля на САЩ в чужди конфликти и смятат, че партията се е отдалечила от първоначалното значение на лозунга „Америка на първо място“. Част от тях свързват войната с Иран и с влиянието на Израел върху американската политика в Близкия изток.

Според същия източник Ванс не обявява скъсване с Тръмп. Целта му била да изпрати сигнал към републиканците, които подкрепят президента, но не одобряват външнополитическия му курс – че „Ванс е един от нас“, както го предава Fox News.

Тръмп защити войната с Иран

Ройтерс съобщи, че част от служителите в Белия дом са възприели публикацията на Ванс като публично отдалечаване от Тръмп. Агенцията посочи, че изявлението поставя под въпрос и политическата отговорност на администрацията за икономическите последици от конфликта.

Тръмп заяви, че оценката на Ванс е добра, но едновременно с това защити решението за войната. „Ако трябваше да го направя отново, щях да го направя отново“, каза президентът, според Ройтерс. Той посочи, че военната операция е попречила на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Разминаването между двамата остава ограничено до публичните акценти и не е довело до официално обявен политически разрив. Ванс досега е подкрепял основните позиции на Тръмп, но отдавна настоява за по-голяма предпазливост при американските военни ангажименти зад граница.

Войната и цената на живота

Проучване на Associated Press сред над 100 000 гласоподаватели показва, че около шест от всеки десет избиратели смятат решението за военни действия срещу Иран за погрешно. Същото изследване обаче сочи, че разходите за живот и корупцията са били по-важни теми за повече избиратели от самата война.

Това обяснява защо Ванс постави икономиката редом до външната политика. След загубата на републиканците той се опитва да съчетае критика към войната с обещание за по-силно национално ориентиран курс, без да прекъсва връзката си с избирателите на Тръмп.

Източници: foxnews.com, investing.com