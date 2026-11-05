Белият дом: Демократите няма да отменят постиженията на Тръмп

Белият дом заяви, че демократите няма да успеят да отменят постиженията на президента Доналд Тръмп през последните две години от мандата му. Изявлението беше публикувано на 4 ноември, след като демократите спечелиха контрол над двете камари на Конгреса на междинните избори в Съединените щати.

„Всеки път, когато радикалната левица, фалшивите новини и професионалната паническа класа са писали некролога на президента Тръмп, са грешали. И този път отново ще сгрешат“, се казва в текста.

Според Белия дом демократите ще се опитат да отменят „всичко, което президентът Тръмп е постигнал“, но опитите им ще се провалят. Сред посочените от администрацията резултати са сигурността по границата, прекратяването на федералните политики за многообразие, равнопоставеност и приобщаване, енергийната независимост и мерките за защита на децата.

Какво твърди Белият дом

В изявлението се изброяват и конкретни действия, които според администрацията демократите ще се опитат да отменят. Сред тях са повторното отваряне на границата, повишаването на данъците, отслабването на правоприлагащите органи, възстановяването на политики, свързани със „Зелената сделка“, както и връщането на прекратени политики за DEI.

Белият дом твърди още, че администрацията на Тръмп е постигнала най-големия спад на тежката престъпност в съвременната история на страната, извършила е депортации в голям мащаб и е постигнала рекордно производство на енергия. Това са оценки на президентската администрация, а не независимо обобщение на всички посочени резултати.

„Опитите да бъде подложен на импийчмънт, да бъдат отменени политиките му или да бъдат заличени постиженията на администрацията му ще имат същата съдба като предишните усилия на радикалната левица: провал“, се посочва в съобщението.

Демократите получават контрол над Конгреса

Позицията на Белия дом идва в момент, когато демократите получиха по-големи възможности за парламентарен контрол над администрацията. Победата им в Камарата на представителите и Сената ще им позволи да организират изслушвания, да изискват документи и да поставят на гласуване законопроекти, които могат да се сблъскат с дневния ред на президента.

Американски медии съобщиха, че новото разпределение на силите ще доведе до по-остро противопоставяне във Вашингтон през оставащите две години от мандата на Тръмп. Президентът запазва правото си да налага вето, но демократическият контрол над Конгреса може да затрудни приемането на нови инициативи и да засили разследванията срещу администрацията.

Източници: whitehouse.gov, latimes.com