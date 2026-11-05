Сблъсъци в Парагвай заради Ueno Bank, искат импийчмънт на президента

Сблъсъци избухнаха в центъра на Асунсион, след като вложители на Ueno Bank излязоха на протест заради блокираните си средства и поискаха импийчмънт на президента Сантяго Пеня. Според ABC Color полицията е използвала гумени куршуми и сълзотворен газ, а край Конгреса е било задействано и водно оръдие. Полицията обясни, че е започнала разпръсването, след като част от демонстрантите са се опитали да преминат през загражденията.

Протестиращите настояват за връщане на парите по сметките им и за оставката на Пеня. Сред тях има вложители, пенсионери, студенти и работници. Демонстрациите продължиха и пред Пантеона на героите, след като множеството беше изтласкано от района на Конгреса.

„Загубих всичките си спестявания“, заяви 68-годишният Марселино Вергара пред AFP по време на протестите.

Недоволството избухна, след като на 3 ноември Централната банка на Парагвай започна процедура по преструктуриране на Ueno Bank заради тежък недостиг на капитал. Банката преустанови услугите си, а клиентите временно не могат да разполагат със средствата си. Ueno има повече от 3 милиона клиенти в страна с население около 6,5-7 милиона души.

Случаят има и силно политическо измерение. Пеня е притежавал акции в групата, контролирала Ueno Bank, но ги е продал през 2025 г. Карлос Карвальо, който до 3 ноември оглавяваше Централната банка, преди това е бил ръководител на Ueno. По искане на президента той подаде оставка. Междувременно са издадени заповеди за арест на осем ръководители на финансовата институция, включително нейния президент Мигел Васкес.

Опозицията настоява за импийчмънт

Опозиционни депутати и представители на дисидентското крило на управляващата партия внесоха обвинителен документ срещу Пеня и вицепрезидента Педро Алиана. Те ги обвиняват в конфликт на интереси, в насочване на публични и пенсионни средства към Ueno Bank и в действия, които според тях са увредили доверието във финансовата система.

Предложението е получило 35 подписа, съобщи AFP. За да започне процедурата, са необходими 53 гласа в 80-местната Камара на депутатите. При одобрение въпросът ще бъде изпратен в Сената, където са нужни 30 от 45 гласа. Управляващата партия на Пеня има мнозинство и в двете камари, което прави изхода от гласуването несигурен.

Камарата на депутатите трябва да обсъди искането в четвъртък сутринта. Паралелно с политическия натиск властите подготвят изплащането на гарантираните депозити. Пеня заяви, че финансовата система е стабилна и че са въведени механизми за защита на вложителите. Законът, посочен от AFP, предвижда плащанията да бъдат извършени в срок до пет дни.

Източници: abc.com.py, afp.com, ultimahora.com