Сенатът на САЩ започва разследване срещу Мъск заради забавянето на Starshield

Комитетът по външни отношения на Сената на САЩ е изпратил писмо до Илон Мъск заради забавянето на работата на системата Starshield в Украйна. Писмото е част от действия за запазване на документи преди очаквани разследвания през следващата сесия на Конгреса, съобщи CNN, цитирана от Укринформ.

По думите на помощник на сенатор демократ комитетът е изпратил аналогични писма до пристанища, банки и частни компании, свързани със сделка за руско дизелово гориво. Целта е да бъдат съхранени документи и други материали, които могат да имат значение за бъдещите проверки.

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„Активна и тясна комуникация“ по въпросите на надзора се води в периода на смяна на ръководството на комитета, е заявил помощникът.

Той е уточнил, че изпращането на подобни писма е стандартна процедура. По думите му такива уведомления получават лица, които са заподозрени в нарушаване на закона „или в участие в определени дейности“. Самото получаване на писмо не означава, че срещу даден човек или компания е установено нарушение.

Разследванията се очакват след началото на новия Конгрес

Очаква се новият Конгрес на САЩ да започне работа през януари, като демократите ще разполагат с мнозинство. Според информацията, цитирана от CNN, законодателите подготвят по-активен контрол върху действията на администрацията на Доналд Тръмп през последните две години.

Сред вероятните промени е и смяна на ръководството на Комитета по външни отношения на Сената. За вероятен негов председател се посочва сенаторът демократ Крис Кунс.

Писмото до Мъск е свързано с ограниченията в работата на Starshield в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че забавянето на услугите Starlink и Starshield е сред причините за гибелта на цивилни при руски въздушни атаки.

Междувременно инспекторът на Пентагона е отказал да разследва последните ограничения в работата на Starlink и Starshield в Украйна. Това оставя евентуалното разследване на Сената като отделен политически и законодателен процес, който се очаква да бъде развит след началото на новата сесия на Конгреса.

Източници: ukrinform.ua, unn.ua