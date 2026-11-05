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Сенатът на САЩ започва разследване срещу Мъск заради забавянето на Starshield
  Тема: Украйна

Сенатът на САЩ започва разследване срещу Мъск заради забавянето на Starshield

5 Ноември, 2026 17:39 581 12

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  • конгресът на сащ

Комитетът по външни отношения е изпратил писмо до Илон Мъск заради забавянето на системата и настоява за запазване на документите

Сенатът на САЩ започва разследване срещу Мъск заради забавянето на Starshield - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комитетът по външни отношения на Сената на САЩ е изпратил писмо до Илон Мъск заради забавянето на работата на системата Starshield в Украйна. Писмото е част от действия за запазване на документи преди очаквани разследвания през следващата сесия на Конгреса, съобщи CNN, цитирана от Укринформ.

По думите на помощник на сенатор демократ комитетът е изпратил аналогични писма до пристанища, банки и частни компании, свързани със сделка за руско дизелово гориво. Целта е да бъдат съхранени документи и други материали, които могат да имат значение за бъдещите проверки.

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„Активна и тясна комуникация“ по въпросите на надзора се води в периода на смяна на ръководството на комитета, е заявил помощникът.

Той е уточнил, че изпращането на подобни писма е стандартна процедура. По думите му такива уведомления получават лица, които са заподозрени в нарушаване на закона „или в участие в определени дейности“. Самото получаване на писмо не означава, че срещу даден човек или компания е установено нарушение.

Разследванията се очакват след началото на новия Конгрес

Очаква се новият Конгрес на САЩ да започне работа през януари, като демократите ще разполагат с мнозинство. Според информацията, цитирана от CNN, законодателите подготвят по-активен контрол върху действията на администрацията на Доналд Тръмп през последните две години.

Сред вероятните промени е и смяна на ръководството на Комитета по външни отношения на Сената. За вероятен негов председател се посочва сенаторът демократ Крис Кунс.

Писмото до Мъск е свързано с ограниченията в работата на Starshield в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че забавянето на услугите Starlink и Starshield е сред причините за гибелта на цивилни при руски въздушни атаки.

Междувременно инспекторът на Пентагона е отказал да разследва последните ограничения в работата на Starlink и Starshield в Украйна. Това оставя евентуалното разследване на Сената като отделен политически и законодателен процес, който се очаква да бъде развит след началото на новата сесия на Конгреса.

Източници: ukrinform.ua, unn.ua


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маскиевич

    4 5 Отговор
    Лошо ми е, изтръпва ми лявата ръка!

    Коментиран от #4

    17:41 05.11.2026

  • 2 Идва Видов ден!

    5 2 Отговор
    За всички!

    Както очаквахме отдавна.

    А след Видов ден идва нали знаете какво?

    17:49 05.11.2026

  • 3 Ами

    7 2 Отговор
    А ще питат ли, защо Старлинк не работи над Иран?
    И кого ще питат?
    А искат ли, Старлинк въобще да не работи?
    За това се сещам когото могат да питат :)

    17:54 05.11.2026

  • 4 Само питам

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Маскиевич":

    А да ти изтръпват задните части случайно ?

    Коментиран от #10

    17:54 05.11.2026

  • 5 Абсолютни глупости

    5 2 Отговор
    Дейността на сената влиза в действие през януари 2027 г.

    Коментиран от #9

    17:55 05.11.2026

  • 6 Само питам

    5 3 Отговор
    Компанията на Мъск не е ли частна ?
    Като иска , може да го спре напълно .

    Коментиран от #7, #11

    17:55 05.11.2026

  • 7 Само отговарям

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Само питам":

    Дали? Как мислиш?

    17:57 05.11.2026

  • 8 Опаааа.

    2 3 Отговор
    А сега да видим, кои бяха приятелчетата на непослушния Тръмпчо?

    17:58 05.11.2026

  • 9 Хахаха.

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абсолютни глупости":

    Старите муцуни отсега обръщат палачинката.
    Искат да си изкупят греховете до януари.

    17:59 05.11.2026

  • 10 Пак само мъжки

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    задни части са ти в главата.

    17:59 05.11.2026

  • 11 Частна е. И кво?

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Само питам":

    Полша плаща за Украйна пълна услуга, получава орязана.
    Пропуснати ползи, загуби, включително в човешки живот. 200 милиарда глоба!

    18:01 05.11.2026

  • 12 Опа

    1 0 Отговор
    Мъск май ще става демократ.

    18:04 05.11.2026