Сенатът на САЩ започва разследване срещу Мъск заради забавянето на Starshield

Комитетът по външни отношения на Сената на САЩ е изпратил писмо до Илон Мъск заради забавянето на работата на системата Starshield в Украйна. Писмото е част от действия за запазване на документи преди очаквани разследвания през следващата сесия на Конгреса, съобщи CNN, цитирана от Укринформ.
По думите на помощник на сенатор демократ комитетът е изпратил аналогични писма до пристанища, банки и частни компании, свързани със сделка за руско дизелово гориво. Целта е да бъдат съхранени документи и други материали, които могат да имат значение за бъдещите проверки.
Той е уточнил, че изпращането на подобни писма е стандартна процедура. По думите му такива уведомления получават лица, които са заподозрени в нарушаване на закона „или в участие в определени дейности“. Самото получаване на писмо не означава, че срещу даден човек или компания е установено нарушение.
Разследванията се очакват след началото на новия Конгрес
Очаква се новият Конгрес на САЩ да започне работа през януари, като демократите ще разполагат с мнозинство. Според информацията, цитирана от CNN, законодателите подготвят по-активен контрол върху действията на администрацията на Доналд Тръмп през последните две години.
Сред вероятните промени е и смяна на ръководството на Комитета по външни отношения на Сената. За вероятен негов председател се посочва сенаторът демократ Крис Кунс.
Писмото до Мъск е свързано с ограниченията в работата на Starshield в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че забавянето на услугите Starlink и Starshield е сред причините за гибелта на цивилни при руски въздушни атаки.
Междувременно инспекторът на Пентагона е отказал да разследва последните ограничения в работата на Starlink и Starshield в Украйна. Това оставя евентуалното разследване на Сената като отделен политически и законодателен процес, който се очаква да бъде развит след началото на новата сесия на Конгреса.
Източници: ukrinform.ua, unn.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маскиевич
Коментиран от #4
17:41 05.11.2026
2 Идва Видов ден!
Както очаквахме отдавна.
А след Видов ден идва нали знаете какво?
17:49 05.11.2026
3 Ами
И кого ще питат?
А искат ли, Старлинк въобще да не работи?
За това се сещам когото могат да питат :)
17:54 05.11.2026
4 Само питам
До коментар #1 от "Маскиевич":А да ти изтръпват задните части случайно ?
Коментиран от #10
17:54 05.11.2026
5 Абсолютни глупости
Коментиран от #9
17:55 05.11.2026
6 Само питам
Като иска , може да го спре напълно .
Коментиран от #7, #11
17:55 05.11.2026
7 Само отговарям
До коментар #6 от "Само питам":Дали? Как мислиш?
17:57 05.11.2026
8 Опаааа.
17:58 05.11.2026
9 Хахаха.
До коментар #5 от "Абсолютни глупости":Старите муцуни отсега обръщат палачинката.
Искат да си изкупят греховете до януари.
17:59 05.11.2026
10 Пак само мъжки
До коментар #4 от "Само питам":задни части са ти в главата.
17:59 05.11.2026
11 Частна е. И кво?
До коментар #6 от "Само питам":Полша плаща за Украйна пълна услуга, получава орязана.
Пропуснати ползи, загуби, включително в човешки живот. 200 милиарда глоба!
18:01 05.11.2026
12 Опа
18:04 05.11.2026