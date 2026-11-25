Йеменските хуси заявиха, че са атакували рафинерията Рас Танура в Източната провинция на Саудитска Арабия, както и финансовия район на столицата Рияд. Групировката твърди, че ударът по петролния комплекс е предизвикал пожари.

„Атаката предизвика пожари в рафинерията“, заяви военният говорител на хусите Яхя Сари. Той каза още, че ударът по финансовия район на Рияд е бил извършен на три етапа.

Рас Танура е най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия и има капацитет за преработка от 550 000 барела петрол дневно. Комплексът се намира до голям терминал за износ на саудитски суров петрол, което превръща района в ключова част от енергийната инфраструктура на кралството.

Водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи по-рано, че противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила четири дрона над Рас Танура. Саудитските власти не са потвърдили твърдението на хусите, че рафинерията е била поразена, а няма и официални данни за жертви или за размера на материалните щети.

Рафинерията вече е била обект на атаки по време на конфликта между Саудитска Арабия и хусите, както и в рамките на по-широкото противопоставяне с Иран. Новото съобщение идва на фона на активизирани нападения срещу саудитски летища, петролни съоръжения и административни обекти.

Петролът поскъпна след твърдението за удара

Съобщението на хусите доведе до повишение на цените на петрола. Според Ройтерс към 14:48 часа по Гринуич фючърсите на Брент са поскъпнали с 1,66 долара, или 1,82 процента, до 93,06 долара за барел. Американският лек суров петрол е добавил 92 цента, или 1,12 процента, до 82,97 долара за барел.

Пазарната реакция отразява опасенията, че разрастването на атаките може да засегне добива, преработката или износа на петрол от Саудитска Арабия. Засега няма потвърждение, че работата на Рас Танура е прекъсната или че саудитските петролни доставки са намалели.

Източници: theprint.in, apnews.com, live.euronext.com