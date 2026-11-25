Русия носи цялата отговорност за ескалацията в Балтийско море и може да я прекрати незабавно. Това заяви естонският министър на външните работи Маргус Цахкна пред журналисти в Киев.

Изказването му дойде на фона на атаки срещу руски кораби в Балтийско море. „Не искаме да виждаме нова ескалация в Балтийско море. Но цялата отговорност за това лежи на Русия. Русия може да спре това още сега – като прекрати агресията не само срещу Украйна, но и срещу Европа“, заяви Цахкна, цитиран от Укрінформ.

Естония не допуска използване на своя територия

Естонският външен министър потвърди правото на Украйна да нанася удари в дълбочина на руска територия, като определи тези действия като част от защитата на страната. В същото време той подчерта, че Талин не позволява естонската територия или въздушното пространство на страната да бъдат използвани за нападения срещу когото и да било.

Така Цахкна разграничи подкрепата на Естония за украинската самоотбрана от евентуалното използване на естонска територия за военни операции срещу Русия.

Балтийско море е важен маршрут за руския петрол

По думите на министъра Балтийско море е ключова артерия за Русия, през която преминават над 60% от износа на руски петрол. Според него Москва може да сложи край на напрежението, като прекрати агресията срещу Украйна и установи траен и справедлив мир.

Темата за риска от разширяване на войната към Балтийско море вече беше поставяна и от германския министър на отбраната Борис Писториус. Той също потвърди правото на Украйна да нанася удари по военни цели на руска територия, но предупреди, че конфликтът не трябва да се разпространява в Балтийския регион.

Изявлението на Цахкна идва в момент на повишено внимание към сигурността на корабоплаването и действията на Русия и Украйна извън основния фронт на войната. Естонският министър настоя, че изходът от ситуацията зависи от решението на Москва да прекрати агресията.

Източници: ukrinform.ua