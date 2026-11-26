Правителството на британския премиер Анди Бърнам трябва да внесе днес в парламента законопроекта за европейско партньорство, с който ще започне прилагането на новите договорености с Европейския съюз. В същия ден Камарата на лордовете ще обсъди резултатите от срещата на върха между Лондон и Брюксел от 20 ноември.

Законопроектът ще създаде правната рамка за изпълнение на договорите за санитарните и фитосанитарните правила при търговията с храни, както и за свързването на британската и европейската система за търговия с емисии. Предвижда се парламентът да разгледа и необходимите механизми за прилагане на бъдещи договори с ЕС.

Какво включва споразумението

Договореностите предвиждат създаване на общо санитарно и фитосанитарно пространство. Според британското правителство от 1 март 2028 г. ще бъдат премахнати повечето сертификати и рутинни проверки при движението на селскостопански и хранителни стоки между Великобритания и Европейския съюз.

Тази схема ще изисква динамично съобразяване с европейските правила. Това означава, че Обединеното кралство ще трябва да прилага бъдещи промени в законодателството на ЕС в областите, обхванати от договора, без да има пълно участие в процеса на приемането им.

Лондон и Брюксел са договорили и свързване на системите си за търговия с емисии. Мярката е насочена към ограничаване на допълнителните разходи за британските производители, включително в секторите на стоманата и алуминия.

Третият основен елемент е схема за младежки обмен. Тя ще даде възможност на хора между 18 и 31 години да живеят, работят, учат и пътуват в държави от ЕС за ограничен период, при визови условия и без право на социални помощи или автоматично преместване на зависими членове на семейството.

Икономически ефект и политически спор

Британското правителство оценява, че договореностите за търговията с храни могат да добавят до 5,1 милиарда паунда годишно към икономиката до 2040 г. Целият пакет, включително свързването на въглеродните пазари, според правителствените изчисления може да увеличи брутния вътрешен продукт с до 0,5% за същия период.

Бърнам нарече споразумението „печелившо и за двете страни“ и заяви, че то бележи нов етап в отношенията между Великобритания и Европа. Правителството подчертава, че договореностите не включват връщане към свободното движение на хора, единния пазар или митническия съюз в рамките на настоящия парламент.

Част от пакета остава нерешена. Лондон и ЕС не са постигнали окончателно споразумение за университетските такси на студентите от европейските държави във Великобритания. Бърнам настоява, че този въпрос трябва да бъде разглеждан отделно от договорите, внесени за парламентарно обсъждане.

Консервативната опозиция определи споразумението като несправедливо и заяви, че ще се опита да внесе промени по време на парламентарната процедура. След представянето на законопроекта предстоят разглеждане в двете камари, обсъждане на придружаващите документи и последващо гласуване.

Източници: news.sky.com, apnews.com, reuters.com