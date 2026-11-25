Американският пратеник Джаред Къшнър предупреди за риск от сериозна ескалация на войната в Украйна. „Не е необходимо много, за да се стигне до сериозно изостряне на ситуацията“, заяви той в интервю за германския подкаст „МД Миитс“.

Къшнър, който е зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, води заедно със Стив Уиткоф преговори с Киев и Москва с цел постигане на мирно споразумение. Той определи конфликта като „война, водена чрез посредници, в която Европа финансира и въоръжава Украйна в борбата ѝ срещу Русия“.

Териториалният въпрос остава блокиран

Говорейки за трудностите пред преговорите, Къшнър заяви, че по териториалния въпрос е налице „задънена улица“. По думите му той и Уиткоф са останали с такова впечатление след разговори с руския президент Владимир Путин, продължили няколко часа.

Изказването идва на фона на продължаващите усилия на американската администрация да намери формула за прекратяване на войната, като същевременно се търси участие и на европейските държави в дипломатическия процес. Американските пратеници вече проведоха срещи с представители на Украйна, Русия и европейски страни в рамките на инициативата на Вашингтон за преговори.

Спор за ролята на Европа

Къшнър изрази и критика към отношението на Европа към Русия. „По време на тази война Европа е закупила руска енергия за над 250 милиарда долара. Смятам, че всъщност Европа е платила на Русия повече пари в рамките на тази война, отколкото е предоставила на Украйна“, заяви той.

Посочената сума беше представена от Къшнър като аргумент за твърдението му, че европейската политика към Москва е двусмислена. В интервюто той не представи допълнителна разбивка на изчислението.

Предупреждението за възможна ескалация и оценката за блокирани преговори очертават две основни препятствия пред дипломатическите усилия на Вашингтон: несъгласието по въпроса за териториите и различията между САЩ и европейските им съюзници за подхода към Русия.

Източници: bild.de