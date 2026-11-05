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Украйна: Не е реалистично да спрем войната без американския президент Доналд Тръмп и САЩ
  Тема: Украйна

Украйна: Не е реалистично да спрем войната без американския президент Доналд Тръмп и САЩ

5 Ноември, 2026 20:04 1 346 60

  • украйна-
  • андрий сибига-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Външният министър на Украйна информира, че предстоят преговори и дискусии в Абу Даби през следващите дни

Украйна: Не е реалистично да спрем войната без американския президент Доналд Тръмп и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не е реалистично да спрем войната в Украйна без американския президент Доналд Тръмп и Съединените щати, каза външният министър на Украйна Андрий Сибига в Букурещ. Тази вечер той даде съвместна пресконференция с румънския си колега Дан Некулаеску и с генералния секретар на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ). Сибига пое символично председателството на ЦЕИ от Некулаеску. Мандатът на Украйна начело на организацията ще започне от 1 януари 2027 г., предаде БТА.

"Имаме нужда от ръководството на Съединените щати. Но трябва да видим и нова роля на Европа", коментира Андрий Сибига в отговор на въпрос какви промени очаква след провелите се в Съединените щати избори, на които демократите спечелиха мнозинство и в двете камари на американския Конгрес - Сената и Камарата на представителите.

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Външният министър на Украйна информира, че предстоят преговори и дискусии в Абу Даби през следващите дни.

"Ще се концетрираме върху набелязване и установяване на мерки за сигурност, както и върху изготвяне на евентуален дневен ред за възможна среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин. Ще се опитаме да запазим тази динамика. Искаме да сложим край на тази война, която се води на наша територия. Трябва да окажем натиск на Русия. Не виждаме нито един знак на терен, на бойното поле от Русия за сериозни преговори", каза още той.

Андрий Сибига допълни, че вижда промяната в САЩ като шанс за нова възможност.

"Очакваме нови стъпки за нова динамика, нови стъпки за подкрепа на Украйна. САЩ се нуждае от нас, защото нашата сигурност е неразривно свързана с тази на САЩ", подчерта той.

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп днес призова за “трайно” примирие в Украйна по време на пресконференция в Белия дом в присъствието на руски и украински представители, предаде Франс прес.

“Сега трябва да проявим смелостта, която показахме в Олешки, за да намерим общ език. Заедно можем да изградим нещо по-трайно от временно прекратяване на огъня“, заяви Мелания Тръмп на пресконференцията, организирана след установяването на примирие, за което тя бе посредник в украинския град Олешки, окупиран от руските сили.

“Надявам се, че Олешки ще бъде вдъхновение за по-мащабен мир. Всяка истинска промяна започва с малка искра”, добави първата дама на САЩ.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    35 2 Отговор
    Хахаха нали разчитаме на либералите от ЕС

    Коментиран от #13

    20:06 05.11.2026

  • 2 Овчар

    36 5 Отговор
    Капитулацията е на една крачка растояние..!

    Коментиран от #9, #17

    20:07 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Костадин Георгиев

    35 2 Отговор
    Без САЩ сте кръгла О

    20:07 05.11.2026

  • 5 Чака господаря

    27 0 Отговор
    да каже на пинчерчето.

    20:07 05.11.2026

  • 6 Франко

    34 3 Отговор
    А бе тия целото правителство на украйна начело с главния просяк ли просят из европа та не си седът у дома,явно иде зимата и в метрото не е удобно

    20:07 05.11.2026

  • 7 Путин

    5 21 Отговор
    Без САЩ сме кръгла нула 0.

    20:10 05.11.2026

  • 8 А ГДЕ

    25 2 Отговор
    Кая Калас

    Коментиран от #20

    20:10 05.11.2026

  • 9 И така...

    2 23 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Пета година...Малая Токмачка...Купянск... Константиновка... Киев за два дня...
    Пета година.... Кобзон...Пета година.

    Коментиран от #23

    20:12 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А къде е европейският съюз

    22 3 Отговор
    Защо зеленски не разчита на нас. Аз това го приемам като дискриминация. Колко пари му дадохме от нашите данъци за да ни пренебрегва

    20:12 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха ха

    2 17 Отговор
    Путин загуби Тръмп своят най верен съюзник срещу Украйна, сега и двмата военнолюбци ще духат супата :)

    Коментиран от #21, #53

    20:16 05.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Овчарка

    1 17 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    7 най-богати държави с 60% от световната икономика са с Украйна.
    Русия е с 1% от световната икономика.
    Та кво викаше,че забравих?

    Коментиран от #26, #27, #29, #37

    20:20 05.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    Па ти пишеш това от 2022 😂

    20:22 05.11.2026

  • 20 Кая

    1 9 Отговор

    До коментар #8 от "А ГДЕ":

    Бомби Путин и той нищо не може да ѝ направи.

    20:25 05.11.2026

  • 21 Само чета копейките

    2 11 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха":

    И падам от смях бате.

    20:28 05.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ежко

    10 3 Отговор
    Зеления да вдига белия парцал.Няма какво да чака.И да съдейства на руснаците да изловчт собствените му нацисти,иначе последните ще го довършат.

    Коментиран от #28

    20:31 05.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ежко

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Овчарка":

    Кий са тези държави бе?ЕС прави 17-18% от световния БВП.Къде ги видя тези 60%?

    20:34 05.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Тръмп загуби":

    Тръмп загуби Америка.Прави разлика с блатната кочина.

    20:36 05.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ИЗКУКУ ЛУ КУК

    5 0 Отговор
    МНОГО ГРЕШИ ЗЕЛЕНЧО.ОЩЕ ЛИ ГО БАЛАМОСВАТ АМЕРКАНЦИТЕ. ДО СЕ НЕ ЧАТНА ЛИ НЕЩО.

    20:37 05.11.2026

  • 33 И мен ме изтрха

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Малеей":

    Написах само истината:Русия капут.

    Коментиран от #35, #40

    20:38 05.11.2026

  • 34 Успокои се

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "Овцо":

    Пенсията в руската кочина е около 100 евро.На учителка.

    Коментиран от #41, #42

    20:40 05.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 кого му е грижа

    5 3 Отговор
    абе зелю кого му е грижа за украйна бре наркоман

    20:41 05.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хахахахаха

    3 9 Отговор
    Своя оценка дава и пенсионираният американски полковник, бивш съветник на министъра на отбраната на САЩ и в Пентагона Дъглас Макгрегър, който плътно следи хода на войната в Украйна. „Що се отнася до руската страна, винаги съм вярвал, че са загинали между 200 000 и 250 000 души“, каза той в интервю за водещия и блогър от САЩ Андрю Наполитано. Макгрегър оцени броя на руските ранени на 300 000-400 хиляди. Загубите на руската армия на фронта са 7 пъти по-малки от украинските загуби, смята той.

    Коментиран от #43, #46, #57

    20:44 05.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Факти 🚾

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "Успокои се":

    А не се пъни толкова кинти нема

    20:47 05.11.2026

  • 43 Ауууу

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахахаха":

    Дъглас Макгрегър.Тоя какви и колко присъди имаше?
    Я прочети Бен Ходжис и Тимъти Снайдер.

    Коментиран от #45, #47

    20:47 05.11.2026

  • 44 Коментар

    8 0 Отговор
    Бункерният страхливец не може да спре войната, защото няма как да обяви пАбеда.
    Нито една от целите на "СВО" не постигната и няма бъде.

    Коментиран от #50, #54, #60

    20:48 05.11.2026

  • 45 Хахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ауууу":

    Ххххахаха, а тея двамката дори и с присъди не са известни, за каква информация ми трябват при положение, че дори и в родината никой не ги помни хахахахах

    20:49 05.11.2026

  • 46 Затова 5 години фашистите

    8 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахахаха":

    не могат да превземат 20% от Донбас, нали?

    Коментиран от #49

    20:51 05.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Удри евраста с лопатЕто

    1 3 Отговор
    А ве, зеления гном що не се прибира в укрия, да не е щот трябва да мята дърва и въглища у бункеру, че нема ток и газ, хахахаха щот еврастите почнаха да меткат въглища, че нещо зелената идиотия не вурвяла на добре хахахаха.

    20:53 05.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Вацев

    0 5 Отговор

    До коментар #44 от "Коментар":

    Как така.Аз прогнозирах,че Русия ще победи през 2022 лятното някъде,а колегата Дъглас Макгрегър беше сигурен,че Киев ще капитулира през март месец 2023.. и Русия за седмица щеше да е в Берлин.

    Коментиран от #52

    20:54 05.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хахахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Вацев":

    Дай ми неговото интервю където го казва ако обичаш, както гледаш аз говоря с факти, надявам се са ми копнеш тези думи

    20:57 05.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Въпрос

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Коментар":

    Защо Путин се крие в бункери?Нали беше смелчага?

    20:59 05.11.2026

  • 55 Рузвелт

    0 2 Отговор
    Явно Доналд въобще е изпуснал юздите на ЦРУ ,щом Зеления си прави гаргара с него и още е жив

    21:03 05.11.2026

  • 56 Хахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Е що не обяви пАбеда":

    Маняк ти май не си от умните ми се струва, ама ти е простено, ще ти обесня че Украйна изгуби войната още когато избягаха 10 млн украинци, ще ти обесня че самите укри вече нямат надежда в победата, няма доброволци в сравнение с 1 млн украински доброволци още като почна нападението срещу Киев, където отидахо украинските патриоти след 2020-2023,хващат ги по принуда, измъчват ги и ти очакваш Украйна да спечели при положение, че собствения и народ не иска да ходи на фронта, докато в Русия дори още не са усетили мобилизация вече 5 година на войната, укрите с какво ще ги запомним-бомбенето на депа и складчета с дрехи и мислиш че Украйна ще спечели хахаха, руснаците осгвахиа Украйна без ток, вода и храна и бъди сигурен че могат още Много повече ама Путин не иска да го направи. Санкциите не помогнаха, 50 държави не помогнаха, 600 млрд не помогнаха, как виждаш че руснаците ще изгубят

    21:03 05.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Останалото за наивници

    1 2 Отговор
    Как сащ и англосаксите да спрат раша като са съюзници от време оно,никога не са воювали помежду си а напротив винаги са били ортаци,раша и сащ имат обща граница,английската кралица сложи в раша внука си Николай 2ри да управлява колонията и

    21:07 05.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

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