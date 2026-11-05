Украйна: Не е реалистично да спрем войната без американския президент Доналд Тръмп и САЩ

Не е реалистично да спрем войната в Украйна без американския президент Доналд Тръмп и Съединените щати, каза външният министър на Украйна Андрий Сибига в Букурещ. Тази вечер той даде съвместна пресконференция с румънския си колега Дан Некулаеску и с генералния секретар на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ). Сибига пое символично председателството на ЦЕИ от Некулаеску. Мандатът на Украйна начело на организацията ще започне от 1 януари 2027 г., предаде БТА.
"Имаме нужда от ръководството на Съединените щати. Но трябва да видим и нова роля на Европа", коментира Андрий Сибига в отговор на въпрос какви промени очаква след провелите се в Съединените щати избори, на които демократите спечелиха мнозинство и в двете камари на американския Конгрес - Сената и Камарата на представителите.
Външният министър на Украйна информира, че предстоят преговори и дискусии в Абу Даби през следващите дни.
"Ще се концетрираме върху набелязване и установяване на мерки за сигурност, както и върху изготвяне на евентуален дневен ред за възможна среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин. Ще се опитаме да запазим тази динамика. Искаме да сложим край на тази война, която се води на наша територия. Трябва да окажем натиск на Русия. Не виждаме нито един знак на терен, на бойното поле от Русия за сериозни преговори", каза още той.
Андрий Сибига допълни, че вижда промяната в САЩ като шанс за нова възможност.
"Очакваме нови стъпки за нова динамика, нови стъпки за подкрепа на Украйна. САЩ се нуждае от нас, защото нашата сигурност е неразривно свързана с тази на САЩ", подчерта той.
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп днес призова за “трайно” примирие в Украйна по време на пресконференция в Белия дом в присъствието на руски и украински представители, предаде Франс прес.
“Сега трябва да проявим смелостта, която показахме в Олешки, за да намерим общ език. Заедно можем да изградим нещо по-трайно от временно прекратяване на огъня“, заяви Мелания Тръмп на пресконференцията, организирана след установяването на примирие, за което тя бе посредник в украинския град Олешки, окупиран от руските сили.
“Надявам се, че Олешки ще бъде вдъхновение за по-мащабен мир. Всяка истинска промяна започва с малка искра”, добави първата дама на САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #13
20:06 05.11.2026
2 Овчар
Коментиран от #9, #17
20:07 05.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Костадин Георгиев
20:07 05.11.2026
5 Чака господаря
20:07 05.11.2026
6 Франко
20:07 05.11.2026
7 Путин
20:10 05.11.2026
8 А ГДЕ
Коментиран от #20
20:10 05.11.2026
9 И така...
До коментар #2 от "Овчар":Пета година...Малая Токмачка...Купянск... Константиновка... Киев за два дня...
Пета година.... Кобзон...Пета година.
Коментиран от #23
20:12 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А къде е европейският съюз
20:12 05.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ха ха
Коментиран от #21, #53
20:16 05.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Овчарка
До коментар #2 от "Овчар":7 най-богати държави с 60% от световната икономика са с Украйна.
Русия е с 1% от световната икономика.
Та кво викаше,че забравих?
Коментиран от #26, #27, #29, #37
20:20 05.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ха ха
До коментар #14 от "Шопо":Па ти пишеш това от 2022 😂
20:22 05.11.2026
20 Кая
До коментар #8 от "А ГДЕ":Бомби Путин и той нищо не може да ѝ направи.
20:25 05.11.2026
21 Само чета копейките
До коментар #15 от "Ха ха":И падам от смях бате.
20:28 05.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ежко
Коментиран от #28
20:31 05.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ежко
До коментар #17 от "Овчарка":Кий са тези държави бе?ЕС прави 17-18% от световния БВП.Къде ги видя тези 60%?
20:34 05.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хахаха
До коментар #22 от "Тръмп загуби":Тръмп загуби Америка.Прави разлика с блатната кочина.
20:36 05.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ИЗКУКУ ЛУ КУК
20:37 05.11.2026
33 И мен ме изтрха
До коментар #31 от "Малеей":Написах само истината:Русия капут.
Коментиран от #35, #40
20:38 05.11.2026
34 Успокои се
До коментар #26 от "Овцо":Пенсията в руската кочина е около 100 евро.На учителка.
Коментиран от #41, #42
20:40 05.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 кого му е грижа
20:41 05.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хахахахаха
Коментиран от #43, #46, #57
20:44 05.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Факти 🚾
До коментар #34 от "Успокои се":А не се пъни толкова кинти нема
20:47 05.11.2026
43 Ауууу
До коментар #39 от "Хахахахаха":Дъглас Макгрегър.Тоя какви и колко присъди имаше?
Я прочети Бен Ходжис и Тимъти Снайдер.
Коментиран от #45, #47
20:47 05.11.2026
44 Коментар
Нито една от целите на "СВО" не постигната и няма бъде.
Коментиран от #50, #54, #60
20:48 05.11.2026
45 Хахахахаха
До коментар #43 от "Ауууу":Ххххахаха, а тея двамката дори и с присъди не са известни, за каква информация ми трябват при положение, че дори и в родината никой не ги помни хахахахах
20:49 05.11.2026
46 Затова 5 години фашистите
До коментар #39 от "Хахахахаха":не могат да превземат 20% от Донбас, нали?
Коментиран от #49
20:51 05.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Удри евраста с лопатЕто
20:53 05.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Вацев
До коментар #44 от "Коментар":Как така.Аз прогнозирах,че Русия ще победи през 2022 лятното някъде,а колегата Дъглас Макгрегър беше сигурен,че Киев ще капитулира през март месец 2023.. и Русия за седмица щеше да е в Берлин.
Коментиран от #52
20:54 05.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хахахахаха
До коментар #50 от "Вацев":Дай ми неговото интервю където го казва ако обичаш, както гледаш аз говоря с факти, надявам се са ми копнеш тези думи
20:57 05.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Въпрос
До коментар #44 от "Коментар":Защо Путин се крие в бункери?Нали беше смелчага?
20:59 05.11.2026
55 Рузвелт
21:03 05.11.2026
56 Хахахахаха
До коментар #51 от "Е що не обяви пАбеда":Маняк ти май не си от умните ми се струва, ама ти е простено, ще ти обесня че Украйна изгуби войната още когато избягаха 10 млн украинци, ще ти обесня че самите укри вече нямат надежда в победата, няма доброволци в сравнение с 1 млн украински доброволци още като почна нападението срещу Киев, където отидахо украинските патриоти след 2020-2023,хващат ги по принуда, измъчват ги и ти очакваш Украйна да спечели при положение, че собствения и народ не иска да ходи на фронта, докато в Русия дори още не са усетили мобилизация вече 5 година на войната, укрите с какво ще ги запомним-бомбенето на депа и складчета с дрехи и мислиш че Украйна ще спечели хахаха, руснаците осгвахиа Украйна без ток, вода и храна и бъди сигурен че могат още Много повече ама Путин не иска да го направи. Санкциите не помогнаха, 50 държави не помогнаха, 600 млрд не помогнаха, как виждаш че руснаците ще изгубят
21:03 05.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Останалото за наивници
21:07 05.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.