Украйна: Не е реалистично да спрем войната без американския президент Доналд Тръмп и САЩ

Не е реалистично да спрем войната в Украйна без американския президент Доналд Тръмп и Съединените щати, каза външният министър на Украйна Андрий Сибига в Букурещ. Тази вечер той даде съвместна пресконференция с румънския си колега Дан Некулаеску и с генералния секретар на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ). Сибига пое символично председателството на ЦЕИ от Некулаеску. Мандатът на Украйна начело на организацията ще започне от 1 януари 2027 г., предаде БТА.

"Имаме нужда от ръководството на Съединените щати. Но трябва да видим и нова роля на Европа", коментира Андрий Сибига в отговор на въпрос какви промени очаква след провелите се в Съединените щати избори, на които демократите спечелиха мнозинство и в двете камари на американския Конгрес - Сената и Камарата на представителите.

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Външният министър на Украйна информира, че предстоят преговори и дискусии в Абу Даби през следващите дни.

"Ще се концетрираме върху набелязване и установяване на мерки за сигурност, както и върху изготвяне на евентуален дневен ред за възможна среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин. Ще се опитаме да запазим тази динамика. Искаме да сложим край на тази война, която се води на наша територия. Трябва да окажем натиск на Русия. Не виждаме нито един знак на терен, на бойното поле от Русия за сериозни преговори", каза още той.

Андрий Сибига допълни, че вижда промяната в САЩ като шанс за нова възможност.

"Очакваме нови стъпки за нова динамика, нови стъпки за подкрепа на Украйна. САЩ се нуждае от нас, защото нашата сигурност е неразривно свързана с тази на САЩ", подчерта той.

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп днес призова за “трайно” примирие в Украйна по време на пресконференция в Белия дом в присъствието на руски и украински представители, предаде Франс прес.

“Сега трябва да проявим смелостта, която показахме в Олешки, за да намерим общ език. Заедно можем да изградим нещо по-трайно от временно прекратяване на огъня“, заяви Мелания Тръмп на пресконференцията, организирана след установяването на примирие, за което тя бе посредник в украинския град Олешки, окупиран от руските сили.

“Надявам се, че Олешки ще бъде вдъхновение за по-мащабен мир. Всяка истинска промяна започва с малка искра”, добави първата дама на САЩ.