Трагедия зад стените на руските затвори: 241 украинци са загубили живота си

Украинската прокуратура разследва 241 потвърдени случая на смърт на украинци в руски плен. Сред загиналите са 230 военнопленници и 11 цивилни, съобщи Офисът на главния прокурор на Украйна.

От началото на пълномащабното руско нахлуване са образувани 23 наказателни производства. Посоченият брой обхваща само смъртните случаи, потвърдени в рамките на разследванията на Офиса на главния прокурор, и не включва производства, по които процесуалното ръководство се извършва от прокурори от областните прокуратури.

Проверяват се изтезания и липса на медицинска помощ

Разследват се причините и обстоятелствата около смъртта на украинци, държани в Русия и във временно окупирани територии на Украйна. Следствието проверява възможни изтезания, жестоко отношение, непредоставяне на необходима медицинска помощ и други нарушения на законите и обичаите на войната.

Отделно се изясняват обстоятелствата около нападения срещу места за задържане на пленници, както и случаи на смърт по време на транспортиране. За всеки отделен случай се установяват условията на задържане, причината за смъртта и лицата, които може да са свързани с евентуални военни престъпления.

Деветима са заподозрени

По резултатите от разследванията на деветима е съобщено за подозрение. Обвинителни актове срещу трима души са внесени в съда, а едно лице вече е осъдено. Производствата се водят по част 2 на член 438 от Наказателния кодекс на Украйна, който се отнася до военни престъпления, довели до смърт на човек.

Процесуалното ръководство по делата се извършва от прокурори от департамента на Офиса на главния прокурор, който противодейства на престъпленията, извършени по време на въоръжен конфликт.

Данните се различават от обобщената оценка на ООН

На 3 ноември специалната докладчика на ООН по правата на човека в Русия Мариана Кацарова съобщи, че 438 украинци са загинали в руски плен. Тази цифра е по-висока от 241-те случая, които украинската прокуратура посочва като потвърдени в конкретните производства на Офиса на главния прокурор.

„Машината за изтезания работи с пълна сила“, заяви Мариана Кацарова.

Разликата между двете числа е свързана с обхвата на данните: прокуратурата отчита потвърдените в нейните разследвания случаи, докато оценката, представена от докладчиката на ООН, е обща за украинците, загинали в руски плен.

Източници: ukrinform.ua