Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Трагедия зад стените на руските затвори: 241 украинци са загубили живота си
  Тема: Украйна

Трагедия зад стените на руските затвори: 241 украинци са загубили живота си

5 Ноември, 2026 18:50 642 29

  • украйна-
  • руски плен-
  • военнопленници-
  • военни престъпления-
  • украинска прокуратура

Сред потвърдените случаи са 230 военнопленници и 11 цивилни. Деветима са заподозрени, а три обвинителни акта вече са внесени в съда

Трагедия зад стените на руските затвори: 241 украинци са загубили живота си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинската прокуратура разследва 241 потвърдени случая на смърт на украинци в руски плен. Сред загиналите са 230 военнопленници и 11 цивилни, съобщи Офисът на главния прокурор на Украйна.

От началото на пълномащабното руско нахлуване са образувани 23 наказателни производства. Посоченият брой обхваща само смъртните случаи, потвърдени в рамките на разследванията на Офиса на главния прокурор, и не включва производства, по които процесуалното ръководство се извършва от прокурори от областните прокуратури.

Проверяват се изтезания и липса на медицинска помощ

Разследват се причините и обстоятелствата около смъртта на украинци, държани в Русия и във временно окупирани територии на Украйна. Следствието проверява възможни изтезания, жестоко отношение, непредоставяне на необходима медицинска помощ и други нарушения на законите и обичаите на войната.

Отделно се изясняват обстоятелствата около нападения срещу места за задържане на пленници, както и случаи на смърт по време на транспортиране. За всеки отделен случай се установяват условията на задържане, причината за смъртта и лицата, които може да са свързани с евентуални военни престъпления.

Деветима са заподозрени

По резултатите от разследванията на деветима е съобщено за подозрение. Обвинителни актове срещу трима души са внесени в съда, а едно лице вече е осъдено. Производствата се водят по част 2 на член 438 от Наказателния кодекс на Украйна, който се отнася до военни престъпления, довели до смърт на човек.

Процесуалното ръководство по делата се извършва от прокурори от департамента на Офиса на главния прокурор, който противодейства на престъпленията, извършени по време на въоръжен конфликт.

Данните се различават от обобщената оценка на ООН

На 3 ноември специалната докладчика на ООН по правата на човека в Русия Мариана Кацарова съобщи, че 438 украинци са загинали в руски плен. Тази цифра е по-висока от 241-те случая, които украинската прокуратура посочва като потвърдени в конкретните производства на Офиса на главния прокурор.

„Машината за изтезания работи с пълна сила“, заяви Мариана Кацарова.

Разликата между двете числа е свързана с обхвата на данните: прокуратурата отчита потвърдените в нейните разследвания случаи, докато оценката, представена от докладчиката на ООН, е обща за украинците, загинали в руски плен.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    21 2 Отговор
    Капитулацията на Украйна е през зимата..

    18:52 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Укринформ 🤣🤣😂🤣

    17 0 Отговор
    влезе, преброи ги ,излезе без да стане трагедия с него и дойде да ни уведоми тук и сега

    18:53 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 новина

    11 0 Отговор
    супер новина

    18:58 05.11.2026

  • 8 Отговорът

    16 1 Отговор
    Украинците се чудят какви глупости да измислят след къщите на ужасите, ама и те наще публикуват на базата на укринформ, какъв срам

    18:59 05.11.2026

  • 9 Шахкаря

    6 0 Отговор
    До тук удовлетворил.Оценката да се поправи.

    19:03 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тц,тц

    1 7 Отговор
    Не са загубили живота си,а са били убити.

    19:09 05.11.2026

  • 21 Това не е важно

    7 1 Отговор
    Важното е че един украински войник е бил бит в украински затвор.

    19:10 05.11.2026

  • 22 Колко са

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Питам":

    По твои сметки?

    19:10 05.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гост

    3 0 Отговор
    Хайде сега контраофанзива за да замажем положението с нелегалните затвори, където вилнеят джелати в Украйна! Защо лекарката Валентина Молодая е под арест за 60 дни?

    19:28 05.11.2026

  • 28 мара тъпото

    3 0 Отговор
    вервайте ми,укринформ само истина говорят🤣

    19:33 05.11.2026

  • 29 Къщи на ужаса

    2 0 Отговор
    Украинският режим е по-страшен по убити от режимите на Пиночет и Пол-Пот взети заедно.

    19:35 05.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания