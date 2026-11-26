Руската противовъздушна отбрана отразява атака с украински безпилотници срещу промишлената зона на Невинномиск в Ставрополския край. Това съобщи губернаторът на региона Владимир Владимиров.

„Силите ни за ПВО отразяват атака на безпилотници, насочена към промишлената зона на Невинномиск“, написа Владимиров. По думите му няколко дрона са били свалени. Точният брой на летателните апарати и конкретните обекти, към които са били насочени, не се съобщават.

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По целия Ставрополски край е въведен режим на опасност от безпилотници. Губернаторът призова жителите да не се приближават до паднали отломки и да не публикуват кадри от местата на падане или от работата на ПВО. Към публикуваните съобщения не са посочени данни за жертви, пострадали или материални щети.

Невинномиск е един от основните промишлени и химически центрове в Ставрополския край. Информацията за атаката е разпространена и от Ройтерс, който цитира съобщението на Владимиров за действията на руската ПВО в района.

Източници: kommersant.ru, interfax.ru, devdiscourse.com