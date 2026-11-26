Няколко силни взрива са отекнали в саудитската столица Рияд в ранните часове на 26 ноември. Свидетел на Ройтерс е чул гърмежите, докато Саудитската гражданска защита е издала предупреждение за възможна опасност в провинция Рияд. По-късно службата е съобщила, че „опасността е преминала“.

Към момента няма официално обяснение какво е причинило взривовете. Не са потвърдени данни за жертви, ранени или материални щети.

Инцидентът идва на фона на нова ескалация

Случилото се е на фона на засилени бойни действия между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски хуси. На 25 ноември хусите заявиха, че са атакували пристанищата Джеда и Джизан, петролна рафинерия и финансовия район на Рияд. Те твърдят, че ударите са отговор на саудитски действия в Йемен, но твърденията им не са независимо потвърдени.

Саудитската водена коалиция съобщи, че е прехванала четири дрона, насочени към рафинерията Рас Танура в източната част на страната. В съобщението не се посочва дали чутите в Рияд взривове са свързани с прехващане на ракети или безпилотни летателни апарати.

11 ранени при предишна атака в Рияд

Ден по-рано, на 24 ноември, саудитската водена коалиция съобщи, че 11 души са били ранени при атака срещу кула във финансовия район „Крал Абдула“ в Рияд. Това е бил вторият инцидент в района за по-малко от седмица. Тогава не е имало незабавно поемане на отговорност.

За взривовете, чути на 26 ноември, хусите не са поели отговорност. Причината за инцидента, както и евентуалните последици, остават неустановени.

Източници: devdiscourse.com, apnews.com