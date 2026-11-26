Руски балистични ракети са ударили три сгради в Киев, включително търговски център, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По последни данни четирима души са пострадали, двама от тях са в тежко състояние.

Първоначално Кличко съобщи за трима ранени, като двама са били откарани в болница. По-късно броят им е нараснал до четирима. „Двама са хоспитализирани. В момента и двамата ранени са в тежко състояние. На двамата други пострадали е оказана помощ амбулаторно“, написа кметът.

Ударите са в Деснянския район

Поразените сгради се намират в източната част на Киев, от другата страна на река Днепър. В Деснянския район е ударена сграда на територията на промишлена зона, както и още една нежилищна постройка. По-късно Кличко съобщи и за попадение в търговски център. Една от сградите е сериозно повредена, предаде Ройтерс.

Въздушната тревога в Киев е обявена около 22:46 часа местно време заради опасност от балистична атака. Кличко призова жителите да останат в укритията, докато нападението продължава.

Към последната информация няма съобщения за загинали в самия Киев при тази атака. Русия и Украйна отричат да са насочвали ударите си срещу цивилни обекти.

Източници: ca.marketscreener.com, interfax.com.ua, kyivindependent.com