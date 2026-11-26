Лидерите на Европейския съюз започват днес двудневна извънредна среща в Брюксел, на която ще обсъдят следващия дългосрочен бюджет на блока за периода 2028–2034 г. Разговорите се очаква да бъдат трудни заради разминаванията между държавите, които настояват за по-ниски вноски, и тези, които защитават по-голямо финансиране за земеделие, сближаване, конкурентоспособност и сигурност.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща представи на 21 ноември компромисно предложение за бюджетна рамка от 1,582 трилиона евро. Сумата е с 10,2% по-ниска от първоначалното предложение на Европейската комисия от юли 2025 г. Коща заяви, че планът е създаден така, че да отговори на новите приоритети на ЕС, без да се изоставят утвърдените политики.

„Вярвам, че това предложение може да ни доближи до окончателно споразумение“, заяви Антониу Коща.

По предложението средните национални вноски ще нараснат от 0,80% на 0,82% от брутния национален доход. За да се ограничи натискът върху националните бюджети, Коща предлага пет нови източника на приходи, сред които такса върху цифровите услуги, плащания за непредадени за рециклиране електронни отпадъци, приходи от тютюневи изделия, въглеродния граничен механизъм и системата за търговия с емисии. Очакването е те да носят около 60 милиарда евро годишно.

Спор за размера и приоритетите

Предложението предвижда увеличение на средствата за конкурентоспособност със 120% спрямо бюджета за 2021–2027 г., а средствата за отбрана да нараснат със 232%. Финансирането за управление на миграцията и контрола по границите се предвижда да бъде удвоено. Общият пакет за Общата селскостопанска политика и политиката на сближаване обаче остава най-големият в бюджета.

Част от държавите, сред които Германия, Нидерландия и Швеция, настояват за още по-сериозно намаляване на разходите. Според Euronews германският канцлер Фридрих Мерц е определил предложението на Коща като „първа стъпка“, но германският посланик в ЕС го е отхвърлил като недостатъчна основа за преговори.

Европейският парламент също се противопоставя на намаляването. Парламентарните преговарящи настояват за бюджет от 2,01 трилиона евро и предупреждават, че няма автоматично да одобрят договореност, постигната само между правителствата. „Премиерите няма да диктуват на Европейския парламент какво да правим“, заяви евродепутатът Зигфрид Мурешан, цитиран от Euronews.

Украйна и следващите решения

В дневния ред е и финансирането на Украйна през 2027 г. Европейската комисия предложи до 45 милиарда евро допълнителна подкрепа, която да се добави към вече договорения заем от 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г. Лидерите ще обсъдят как да бъде осигурено финансирането заедно с международни партньори.

На 26 ноември е предвидена и среща на върха на държавите от еврозоната в разширен формат. Европейските лидери ще обсъдят още назначаването на нов председател и двама членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.

Политическото споразумение на Европейския съвет ще бъде само основата на законодателната процедура. За приемането на многогодишната финансова рамка ще е необходимо и съгласието на Европейския парламент. Следващата редовна среща на лидерите на ЕС е насрочена за 17 и 18 декември.

Източници: consilium.europa.eu, euronews.com