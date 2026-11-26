Реални човешки жертви на територията на НАТО, причинени от провокиран от Русия инцидент, могат да се превърнат в „червена линия“ за Алианса. Това заяви президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс в интервю за CNN.

„Мисля, че тази линия биха били реални жертви на територията на НАТО“, каза Ринкевичс, попитан какво би могло да доведе до по-твърда реакция на съюзниците.

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Изявлението му идва на фона на засилващи се предупреждения за руски хибридни действия в Европа, включително инциденти с дронове и ракети, свързани с въздушното пространство на държави от НАТО.

„Тестваш, натискаш и спираш“

Латвийският президент определи ситуацията като противоречива. Според него броят на хибридните атаки в Европа и в Балтийския регион нараства, но границата към пряка конвенционална атака, която би поставила на дневен ред член 5 от Северноатлантическия договор, все още не е премината.

„Това е особеното при хибридната война: тестваш, натискаш, после се отдръпваш и спираш в последния момент“, каза Ринкевичс.

Той добави, че НАТО и Европейският съюз обсъждат почти всяка седмица как да реагират на подобни действия. По думите му съюзниците все още търсят най-подходящия отговор, който да възпира нови провокации, без да доведе до неконтролирана ескалация.

Предупреждения за критична инфраструктура

Асошиейтед прес съобщи, че президентите на Литва и Латвия са предупредили за възможни ограничени руски или хибридни провокации срещу източния фланг на НАТО.

Литовският президент Гитанас Науседа заяви, че разузнавателни оценки сочат възможни атаки срещу критична инфраструктура в балтийските държави или Полша. Той посочи енергийни и транспортни обекти, включително съоръжения, свързани с електроенергийната система на Литва.

Науседа уточни, че разузнавателните данни не посочват конкретно място или срок за евентуални действия. По думите му става дума за възможни ограничени операции с конвенционални или други средства.

Литва, Латвия, Естония и Полша засилиха охраната на ключова инфраструктура през последните месеци заради опасения от руски саботажи и други действия под прага на открит военен конфликт.

Какво означава член 5

Член 5 от Северноатлантическия договор предвижда, че въоръжено нападение срещу една или повече държави от НАТО се разглежда като нападение срещу всички. Активирането на тази разпоредба обаче изисква политическо решение на съюзниците и не представлява автоматичен военен отговор.

Ринкевичс предупреди, че Русия може да се опита да тества именно реакцията на НАТО, без да предприема пълномащабна атака. През септември той заяви, че провокации, саботажи и други действия вече се извършват и че най-опасният сценарий би бил инцидент с реални жертви.

Русия отхвърли предупрежденията за подготвяни атаки срещу инфраструктурата в Балтийския регион. Кремъл определи подобни твърдения като оправдание за допълнително военно засилване на НАТО в района.

Източници: ukrinform.net, apnews.com, rferl.org