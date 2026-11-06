Тръмп загатна за „голяма сделка“, която ще засегне Украйна и цяла Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро може да бъде постигнато голямо споразумение, свързано с войната в Украйна, което да обхване не само Киев и Москва, но и цяла Европа. Той направи изявлението пред журналисти в Белия дом, след като потвърди, че се е срещнал с Кирил Дмитриев – специалния пратеник на руския президент Владимир Путин.
„Ще има споразумение. То ще бъде голямо и ще включва не само Украйна. Дори бих казал, че може да обхване цяла Европа. Това ще бъде голяма, прекрасна сделка и всички ще бъдат доволни“, каза Тръмп.
Американският президент не уточни за какво точно е разговарял с Дмитриев. Той заяви, че няма да разкрива съдържанието на срещата, но свърза очакваната договореност с руската война срещу Украйна. По думите му конфликтът може да бъде уреден „доста скоро, много скоро“.
Тръмп: Всеки месец загиват 25 000 души
По време на разговора с журналистите Тръмп каза, че във войната всеки месец загиват около 25 000 души. Той определи конфликта като „кървава баня“, която трябва да приключи. Цитираният брой жертви не беше придружен от разбивка или допълнителни данни за произхода на оценката.
На въпрос дали е обсъдил с руския представител убийствата на украински цивилни при руски атаки, Тръмп отговори, че повдига темата. Той добави, че поставя въпроса и за загубите от другата страна, като заяви, че „гине много хора“.
Отделна среща на представители на Русия и Украйна
В същия ден първата дама на САЩ Мелания Тръмп прие в Белия дом представители на Украйна и Русия за разговори, свързани с хуманитарна мисия в Олешки. Украинската страна беше представена от омбудсмана Дмитро Лубинец и председателя на парламентарната група Давид Арахамия, а руската – от Кирил Дмитриев и руския омбудсман Яна Лантратова.
Асошиейтед прес уточнява, че срещата на Тръмп с Дмитриев е била отделна от събитието при първата дама. Агенцията посочва, че руският пратеник е бил в Белия дом по повод шестдневното примирие в Олешки.
Следващата заявена стъпка в дипломатическия процес е нов кръг разговори с участието на американски, руски и украински представители в Абу Даби на 10 и 11 ноември, съобщи Ройтерс. До момента няма официално представен текст на споразумението, за което говори Тръмп, нито са обявени конкретни условия, срокове или гаранции за сигурност.
Източници: ukrinform.ua, apnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ама някой друг освен него знае ли?
Коментиран от #30, #37
08:03 06.11.2026
2 Дон Корлеоне
08:04 06.11.2026
3 гошо
Коментиран от #6
08:05 06.11.2026
4 кдкфкф
08:07 06.11.2026
5 Както казах
08:08 06.11.2026
6 Адрес 4000
До коментар #3 от "гошо":и сделката ще е написана на мазна салфетка с молив
Нали
Нали
Хоупиун ма МАКС
08:08 06.11.2026
7 Епщайн
Коментиран от #40
08:10 06.11.2026
8 Хм...
08:10 06.11.2026
9 Госあ
Коментиран от #16
08:10 06.11.2026
10 Kaлпазанин
Коментиран от #38
08:13 06.11.2026
11 Тръмп Бълнува пак
08:13 06.11.2026
12 Kaлпазанин
08:14 06.11.2026
13 ХА! ХА!
08:15 06.11.2026
14 Тик-Ток
08:17 06.11.2026
15 Повръща ни се ...
08:21 06.11.2026
16 Хм...
До коментар #9 от "Госあ":Цената е борсова. Ако путин им продава на половин цена, а те препродават на реална, значи имат голяма красива сделка. Дали демократите ще го допуснат е отделен въпрос.
08:22 06.11.2026
17 чужденец
08:25 06.11.2026
18 Гае Баня
Коментиран от #21
08:29 06.11.2026
19 Гост
08:32 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Брежнев
До коментар #18 от "Гае Баня":Господи Исусе Христе пази България!....от такива като теб.
Коментиран от #23
08:33 06.11.2026
22 Абе
08:39 06.11.2026
23 До Брежнев от петимата от РМС
До коментар #21 от "Брежнев":Такива в България сме на всеки километър...картата след последните президентски избори е червена...а най-голям кеф беше как в изборната нощ водещите по казионните телевизии се гърчеха и чудеха защо г-жа Йотова е избрана за глвнокомандващ.
08:40 06.11.2026
24 Ццц
08:40 06.11.2026
25 Българин
Коментиран от #32
08:41 06.11.2026
26 Васил
08:43 06.11.2026
27 бармалей
Тези думи се използват , когато НЯМА ИНФОРМАЦИЯ за даден случай .
08:46 06.11.2026
28 Явно е, че Тръмп иска да Продаде ,
НА НЯКОЙ РУСКИ ОЛИГАРХИЧНИ ОТРЕПКИ!!!
08:48 06.11.2026
29 Киев е Руски
Коментиран от #31
08:49 06.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Голямата сделка на Тръмп,
Този е неспасяем!
Импийчмънт по- бързо, че вече не се трае!
09:04 06.11.2026
34 Руснаците са засипали
09:06 06.11.2026
35 В Кремъл
09:07 06.11.2026
36 Демократ
09:10 06.11.2026
37 Може и да чул нещо
До коментар #1 от "Ама някой друг освен него знае ли?":все пак се води президент..
09:19 06.11.2026
38 Тръмпист
До коментар #10 от "Kaлпазанин":Тръмп е истински миротворец, като изключим Иран, където Натанаилхо го хлъзна ! Успех през оставащите 2 години
09:27 06.11.2026
39 Само глупаците вече
09:32 06.11.2026
40 Путин загроби Русия
До коментар #7 от "Епщайн":и нейното бъдеще
09:33 06.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.