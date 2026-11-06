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Тръмп загатна за „голяма сделка“, която ще засегне Украйна и цяла Европа
  Тема: Украйна

Тръмп загатна за „голяма сделка“, която ще засегне Украйна и цяла Европа

6 Ноември, 2026 08:02 2 704 42

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • кирил дмитриев-
  • мирни преговори

Американският президент заяви, че споразумението може да бъде постигнато скоро, но не разкри подробности след срещата си с пратеника на Путин Кирил Дмитриев

Тръмп загатна за „голяма сделка“, която ще засегне Украйна и цяла Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро може да бъде постигнато голямо споразумение, свързано с войната в Украйна, което да обхване не само Киев и Москва, но и цяла Европа. Той направи изявлението пред журналисти в Белия дом, след като потвърди, че се е срещнал с Кирил Дмитриев – специалния пратеник на руския президент Владимир Путин.

„Ще има споразумение. То ще бъде голямо и ще включва не само Украйна. Дори бих казал, че може да обхване цяла Европа. Това ще бъде голяма, прекрасна сделка и всички ще бъдат доволни“, каза Тръмп.

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Американският президент не уточни за какво точно е разговарял с Дмитриев. Той заяви, че няма да разкрива съдържанието на срещата, но свърза очакваната договореност с руската война срещу Украйна. По думите му конфликтът може да бъде уреден „доста скоро, много скоро“.

Тръмп: Всеки месец загиват 25 000 души

По време на разговора с журналистите Тръмп каза, че във войната всеки месец загиват около 25 000 души. Той определи конфликта като „кървава баня“, която трябва да приключи. Цитираният брой жертви не беше придружен от разбивка или допълнителни данни за произхода на оценката.

На въпрос дали е обсъдил с руския представител убийствата на украински цивилни при руски атаки, Тръмп отговори, че повдига темата. Той добави, че поставя въпроса и за загубите от другата страна, като заяви, че „гине много хора“.

Отделна среща на представители на Русия и Украйна

В същия ден първата дама на САЩ Мелания Тръмп прие в Белия дом представители на Украйна и Русия за разговори, свързани с хуманитарна мисия в Олешки. Украинската страна беше представена от омбудсмана Дмитро Лубинец и председателя на парламентарната група Давид Арахамия, а руската – от Кирил Дмитриев и руския омбудсман Яна Лантратова.

Асошиейтед прес уточнява, че срещата на Тръмп с Дмитриев е била отделна от събитието при първата дама. Агенцията посочва, че руският пратеник е бил в Белия дом по повод шестдневното примирие в Олешки.

Следващата заявена стъпка в дипломатическия процес е нов кръг разговори с участието на американски, руски и украински представители в Абу Даби на 10 и 11 ноември, съобщи Ройтерс. До момента няма официално представен текст на споразумението, за което говори Тръмп, нито са обявени конкретни условия, срокове или гаранции за сигурност.

Източници: ukrinform.ua, apnews.com, investing.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама някой друг освен него знае ли?

    29 4 Отговор
    Пак е сънувал нещо.....

    Коментиран от #30, #37

    08:03 06.11.2026

  • 2 Дон Корлеоне

    27 4 Отговор
    Нещо като с нафтата.

    08:04 06.11.2026

  • 3 гошо

    27 4 Отговор
    Дали има и един човек на планетата,който вярва Тръмпоча да го е еня за жертвите?

    Коментиран от #6

    08:05 06.11.2026

  • 4 кдкфкф

    14 9 Отговор
    мдааа , скоро ще падне тръмп от власт и бърза да се договорят

    08:07 06.11.2026

  • 5 Както казах

    20 11 Отговор
    Ще информират тъпите Урсулианци, че няма да сядат на масата!

    08:08 06.11.2026

  • 6 Адрес 4000

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "гошо":

    и сделката ще е написана на мазна салфетка с молив
    Нали
    Нали
    Хоупиун ма МАКС

    08:08 06.11.2026

  • 7 Епщайн

    21 10 Отговор
    Путин забрани целия западен тумор и "ценностите" му.

    Коментиран от #40

    08:10 06.11.2026

  • 8 Хм...

    17 2 Отговор
    Голяма красива сделка? Както с Иран?

    08:10 06.11.2026

  • 9 Госあ

    22 4 Отговор
    😆 Евала! 😆 най вероятно братчедите ще ни препродават руската газ и петрол на двойни цени 😆

    Коментиран от #16

    08:10 06.11.2026

  • 10 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    Клоуна отново побеждава всичко и всеки и винаги е на печалба ,апропо да сметнем тогава 5 х 365х25 000 колко прави ,досега трябва да са измрели 45 милиона руснаци и украинци ,Хитлер Сталин и Мао ,пасти да ядът

    Коментиран от #38

    08:13 06.11.2026

  • 11 Тръмп Бълнува пак

    12 11 Отговор
    Също както Бълнува Путин за Въображаеми армии и победи

    08:13 06.11.2026

  • 12 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Опс ,1,5 мил било

    08:14 06.11.2026

  • 13 ХА! ХА!

    16 2 Отговор
    Тез думички, зад които се крие безсилието на САЩ и тръмповата глупост, ги слушаме от минимум 2 г. Путин има последната дума и докато не чуя подобни думи от неговата уста, си мисля че всичко подобно прозвучало в публичното пространство щеше да е смешно, ако не беше много тъжно!

    08:15 06.11.2026

  • 14 Тик-Ток

    10 5 Отговор
    Дъмбо може да не е президент когато войната в Украйна свърши,демократите му готвят разследване за корупция и кражби на цялата фамилия и Витков също за незаконна търговия с крипто ,спекула на борсата ,придобити имоти , строителството на Балната зала и други корупционни схеми за стотици милиарди

    08:17 06.11.2026

  • 15 Повръща ни се ...

    10 3 Отговор
    ... на нас нормалните хора от тебе, бе риж шебек! От тебе и твоите клоунади, и сънувани през ден фантастични сделки. Все пак не можа да направиш САЩ отново велика. Тя си беше. Вече ти духнаха под опашката демократите. Пардон. Под памперса ти.

    08:21 06.11.2026

  • 16 Хм...

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    Цената е борсова. Ако путин им продава на половин цена, а те препродават на реална, значи имат голяма красива сделка. Дали демократите ще го допуснат е отделен въпрос.

    08:22 06.11.2026

  • 17 чужденец

    9 2 Отговор
    Най-добрата сделка за всички е импийчмънт на Тръмп .

    08:25 06.11.2026

  • 18 Гае Баня

    11 6 Отговор
    НАТО няма друг шанс освен да се върне в редиците от 1990г. За България това ще бъде глътка въздух от разрухата на армията ни и шанс да влезем в Евразийската орбита и икономически пазари. Днес западна Европа е потънала в пламъци и мигрантски хаос. Господи Исусе Христе пази България!

    Коментиран от #21

    08:29 06.11.2026

  • 19 Гост

    3 0 Отговор
    За кой ли път загатва и пак същото..

    08:32 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Брежнев

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Гае Баня":

    Господи Исусе Христе пази България!....от такива като теб.

    Коментиран от #23

    08:33 06.11.2026

  • 22 Абе

    1 0 Отговор
    Връзване го тоя е тотално луд.

    08:39 06.11.2026

  • 23 До Брежнев от петимата от РМС

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Брежнев":

    Такива в България сме на всеки километър...картата след последните президентски избори е червена...а най-голям кеф беше как в изборната нощ водещите по казионните телевизии се гърчеха и чудеха защо г-жа Йотова е избрана за глвнокомандващ.

    08:40 06.11.2026

  • 24 Ццц

    3 1 Отговор
    От WWE, Гринпийс и други организации, защитаващи правата на добитъка са дали отрицателна оценка на готвеното споразумение! Те са силно разтревожени как то ще се отрази на европейското ръководство! Грета Тумберг е подготвила голяма тумба за протест! За нея всяка пуйка е от значение, а любимия й пъдпъдък се казва Антонио Коща!

    08:40 06.11.2026

  • 25 Българин

    4 1 Отговор
    Защо ни съобщавате новини от ukrinform ??? Кой вярва на този източник???

    Коментиран от #32

    08:41 06.11.2026

  • 26 Васил

    4 0 Отговор
    Лудият пак се вихри.

    08:43 06.11.2026

  • 27 бармалей

    2 0 Отговор
    Загатна , намекна , евентуално .......... и подобни думи с неустановено обяснение , все едно да се каже - БЪДЕЩЕ НЕСВЪРШЕНО .
    Тези думи се използват , когато НЯМА ИНФОРМАЦИЯ за даден случай .

    08:46 06.11.2026

  • 28 Явно е, че Тръмп иска да Продаде ,

    6 1 Отговор
    една голяма част от Украйна , за жълти стотинки ,
    НА НЯКОЙ РУСКИ ОЛИГАРХИЧНИ ОТРЕПКИ!!!

    08:48 06.11.2026

  • 29 Киев е Руски

    3 2 Отговор
    И гатово

    Коментиран от #31

    08:49 06.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Голямата сделка на Тръмп,

    4 0 Отговор
    за която нито Европа , нито Украйна с чували?!

    Този е неспасяем!
    Импийчмънт по- бързо, че вече не се трае!

    09:04 06.11.2026

  • 34 Руснаците са засипали

    4 0 Отговор
    Тръмп и Мелания с хвалби, ласкателства и обещания и оно верва!

    09:06 06.11.2026

  • 35 В Кремъл

    2 0 Отговор
    сигурно се превиват от смях!

    09:07 06.11.2026

  • 36 Демократ

    3 0 Отговор
    Айде стига лъга с тези сделки

    09:10 06.11.2026

  • 37 Може и да чул нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ама някой друг освен него знае ли?":

    все пак се води президент..

    09:19 06.11.2026

  • 38 Тръмпист

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Тръмп е истински миротворец, като изключим Иран, където Натанаилхо го хлъзна ! Успех през оставащите 2 години

    09:27 06.11.2026

  • 39 Само глупаците вече

    2 0 Отговор
    вярват на този изпечен лъжец

    09:32 06.11.2026

  • 40 Путин загроби Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Епщайн":

    и нейното бъдеще

    09:33 06.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.