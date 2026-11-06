Тръмп загатна за „голяма сделка“, която ще засегне Украйна и цяла Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро може да бъде постигнато голямо споразумение, свързано с войната в Украйна, което да обхване не само Киев и Москва, но и цяла Европа. Той направи изявлението пред журналисти в Белия дом, след като потвърди, че се е срещнал с Кирил Дмитриев – специалния пратеник на руския президент Владимир Путин.

„Ще има споразумение. То ще бъде голямо и ще включва не само Украйна. Дори бих казал, че може да обхване цяла Европа. Това ще бъде голяма, прекрасна сделка и всички ще бъдат доволни“, каза Тръмп.

Още новини от Украйна

Американският президент не уточни за какво точно е разговарял с Дмитриев. Той заяви, че няма да разкрива съдържанието на срещата, но свърза очакваната договореност с руската война срещу Украйна. По думите му конфликтът може да бъде уреден „доста скоро, много скоро“.

Тръмп: Всеки месец загиват 25 000 души

По време на разговора с журналистите Тръмп каза, че във войната всеки месец загиват около 25 000 души. Той определи конфликта като „кървава баня“, която трябва да приключи. Цитираният брой жертви не беше придружен от разбивка или допълнителни данни за произхода на оценката.

На въпрос дали е обсъдил с руския представител убийствата на украински цивилни при руски атаки, Тръмп отговори, че повдига темата. Той добави, че поставя въпроса и за загубите от другата страна, като заяви, че „гине много хора“.

Отделна среща на представители на Русия и Украйна

В същия ден първата дама на САЩ Мелания Тръмп прие в Белия дом представители на Украйна и Русия за разговори, свързани с хуманитарна мисия в Олешки. Украинската страна беше представена от омбудсмана Дмитро Лубинец и председателя на парламентарната група Давид Арахамия, а руската – от Кирил Дмитриев и руския омбудсман Яна Лантратова.

Асошиейтед прес уточнява, че срещата на Тръмп с Дмитриев е била отделна от събитието при първата дама. Агенцията посочва, че руският пратеник е бил в Белия дом по повод шестдневното примирие в Олешки.

Следващата заявена стъпка в дипломатическия процес е нов кръг разговори с участието на американски, руски и украински представители в Абу Даби на 10 и 11 ноември, съобщи Ройтерс. До момента няма официално представен текст на споразумението, за което говори Тръмп, нито са обявени конкретни условия, срокове или гаранции за сигурност.

Източници: ukrinform.ua, apnews.com, investing.com