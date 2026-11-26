Краят на войната в Украйна няма автоматично да премахне рисковете за сигурността на Европа. Това заяви чешкият президент Петър Павел по време на изслушване по въпросите на отбраната и сигурността в Сената.

„Постигането на мир в Украйна няма да сложи край на всички рискове“, каза Павел. По думите му Русия продължава да увеличава военното си присъствие по източния фланг на НАТО, а икономиката ѝ е насочена към военни нужди.

Според чешкия президент и Украйна, и Русия разполагат с над един милион военнослужещи под оръжие. Ако бойните действия бъдат прекратени, Киев няма да може бързо да демобилизира значителна част от армията си, смята Павел. Стотици хиляди военнослужещи могат да останат без работа, а част от тях да нямат дом или място, към което да се върнат.

Риск от нова миграционна вълна

Павел заяви, че Украйна ще трябва да поддържа висока численост на армията си и след края на войната. В противен случай страната може да се изправи пред нова миграционна вълна, свързана с хора, прекарали няколко години във военни действия и изправени пред психологически проблеми и разочарование.

Той разграничи този възможен процес от досегашното бягство на украински жени и деца. Според него следвоенната миграция би имала различен профил и би била свързана с трудната социална и икономическа реинтеграция на военнослужещи.

Москва може да пренасочи сили към НАТО

Павел предупреди, че Русия отдавна се подготвя да засили военното си присъствие по цялата си западна граница — от Финландия и Балтийските държави на юг до Черно море.

По думите му в района се изграждат нови военни бази, които все още не са напълно окомплектовани с личен състав и техника. Те обаче могат да приемат сили, освободени след края на войната в Украйна. „Това няма да допринесе за по-голяма стабилност или сигурност“, заяви чешкият президент.

Предупреждението му идва на фона на обсъжданията в НАТО за по-постоянна и интегрирана отбранителна позиция по източния фланг — от Балтийско море до Черно море. Генералният секретар на алианса Марк Рюте заяви, че тази позиция трябва да обхваща едновременно сухопътните сили, въздушното пространство и морските направления.

Военната икономика остава риск

Според Павел връщането на руската икономика към мирни условия ще бъде трудно. Той посочи като фактори военните амбиции на Москва, натрупания боен опит на руската армия и производствения капацитет, адаптиран към продължителна война.

Оценката му е, че тези ресурси могат да бъдат използвани при нова агресия, ако европейските държави приемат края на бойните действия като връщане към сигурността отпреди анексирането на Крим. Павел призова вместо страх и паника да бъдат предприети конкретни мерки за противодействие на хибридни и конвенционални заплахи.

През февруари 2026 г. чешкият Сенат вече определи сигурността на Украйна като ключова за сигурността на Европа по време на публично изслушване, посветено на годишнината от руската инвазия. Тогава беше посочено, че европейската отбрана и подкрепата за Украйна трябва да се разглеждат като свързани въпроси.

Източници: focus-news.net, ukrinform.net, apnews.com