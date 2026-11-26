Украинските сили са нанесли удар с ракети „Нептун“ по руското военно летище „Мариновка“ във Волгоградска област, където са базирани изтребители-бомбардировачи Су-34. Атаката е извършена през нощта срещу 26 ноември, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

„Ракетни войски удариха летище „Мариновка“ във Волгоградска област от ракетната установка „Нептун“ на украинските ВМС“, заяви Генералният щаб. Оттам посочват, че Су-34 се използват от руските сили за нанасяне на удари с управляеми авиобомби по украински градове и позиции на украинските войски.

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Към момента украинската страна не съобщава за конкретен брой унищожени или повредени самолети при последната атака. Резултатите от удара и размерът на щетите по инфраструктурата на летището се уточняват.

Поразена е и петролна станция в Башкортостан

В същата нощ украинските сили са атакували линейната производствено-диспечерска станция „Субханкулово“ в руската република Башкортостан. Съоръжението е собственост на „Транснефт“ и се използва за транспортиране на петрол от Западен Сибир и Башкортостан.

Според Генералния щаб е поразен резервоар, след което на територията на станцията е избухнал пожар. Обектът се намира на повече от 1000 километра от украинската граница.

Предишният удар унищожи два Су-34

„Мариновка“ беше атакувана с ракети „Нептун“ и на 29 октомври. Тогава Военноморските сили на Украйна съобщиха, че са унищожени два руски Су-34.

По-късно сателитни изображения показаха останки от два самолета на стоянките край хангарите. Анализът на кадрите потвърди, че ударът е засегнал местата, на които са били разположени изтребителите-бомбардировачи. Последната атака е вторият известен удар по летището с ракети „Нептун“ в рамките на около месец.

Източници: focus-news.net, pravda.com.ua, newsukraine.rbc.ua